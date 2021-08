Lunedì 9 Agosto 2021, 00:10

No, non siamo un «popolo di santi, poeti e sottosegretari», come diceva Totò facendo il verso a un celebre motto. Siamo invece un Paese che corre, salta, nuota, tira di scherma. E lotta nella lotta - la splendida medaglia di bronzo all’italiano Abraham Conyedo - ma sa lottare e vincere in ogni altra disciplina. E questa è una delle lezioni sul nostro Paese che viene dalle Olimpiadi, uno dei motivi che ci ha fatto diventare la prima nazione Ue per numero di medaglie ottenute. Ma ci sono altri dieci fattori, sportivi ma che vorremmo diventassero generali e di sistema e in parte già lo sono, che raccontano la nuova eccellenza italiana.

Preparazione

Lavoro duro, a volte in condizioni difficili, senza super-strutture dove esercitarlo. Non pochi ragazzi si sono, in questi anni, preparati nell’atletica e negli altri sport per darci lo standing di una grande nazione. E lo hanno fatto fuori dai riflettori. Se la vittoria agli Europei di calcio è stata una mezza sorpresa, quelle di Tokyo una sorpresa totale. Figlia della serietà e dell’impegno. Si dice sempre che la giovane generazione sa solo smanettare su Instagram e vive nel digitale. Invece no, è anche una generazione fisica e corporale. Il medagliere ne è la dimostrazione.

Spirito di gruppo

Come si fa a vincere così bene la staffetta 4x100 senza il senso della squadra e i giusti incastri? Essenziale l’affiatamento unito alla creatività (in hoc signo l’Italia vincerebbe anche in economia, in politica, in tutto). La creatività sta in questo caso nell’aver ribaltato i ruoli classici: si è messo il più forte (Jacobs) in mezzo (cosa che in genere non si fa) e nell’ultima tranche s’è fatto correre Tortu puntando sulla sua voglia di riscatto. Ed ecco l’oro.

Coraggio e autostima

Ognuno aveva una ragione per sentirsi forte, e non nascondeva la voglia pazza di dimostrarlo. La potente spinta della motivazione - anche come rivalsa in certi casi contro infortuni personali e come ambizione ad uscire dall’anonimato - è quella che produce le grandi imprese.

Efficienza

Tra Coni, gruppi militari e le poche società sportive d’eccellenza, come il Circolo Aniene, è scattato nella preparazione alle Olimpiadi una trama fattiva e virtuosa. Da replicare su tutto e di più.

Grandi maestri

Ce ne sono sempre meno in molte attività (vedi la cultura, idem la politica). E invece nello sport, con Mancini per esempio, queste figure esistono e risultano determinanti. Dal direttore tecnico La Torre nell’atletica a Filippo Di Mulo che guida le staffette azzurre (suo il capolavoro di Jacobs in mezzo e Tortu alla fine). Per non dire di Marco Villa nel ciclismo, che ha plasmato perfettamente il quartetto dell’inseguimento e lo ha fatto funzionare come un orologio svizzero ma italiano. In un Paese che ha un solo velodromo.

Famiglia

Non il familismo (o addirittura il “familismo amorale” che ci ha spesso tarpato le ali). Macché, la forza delle famiglie che sostengono, al posto della scuola, la passione sportiva dei ragazzi. Che mai come stavolta, dopo il podio, hanno ringraziato le madri.

Agonismo

Non più un disvalore. In un Paese cattolico come il nostro, la lucida pulsione a voler primeggiare non è mai stata vista benissimo. Stavolta s’è imposta anche culturalmente grazie al mix di muscoli, cuore, cervello e organizzazione del modello Italia-Tokyo.

Resistenza

Quella di Vanessa Ferrari, dopo un’infinità di infortuni, ma poi è bronzo a 30 anni. Quella della Palmisano e di Tamberi, più forti di tutti i loro malanni. E non è resistenza quella della Pellegrini che a 33 anni va per la quinta volta in finale olimpica o quella di Aldo Montano arrivato alla quinta olimpiade con tanto di nuova medaglia? Una resistenza pura al passare del tempo.

Multietnicità

L’integrazione fa forte chi, nelle regole, la sa praticare. E il nostro oro più simbolico ha il volto di un nero che non è nato in Italia ma a El Paso e di cognome fa Jacobs.

Investimenti

Se senza investimenti abbiamo fatto tanto, con gli investimenti nello sport si può fare ancora di più. Questa l’ultima lezione ma che potrebbe anche essere la prima. Peccato che nel Pnrr fondi previsti non ce ne siano. Ma la prossima olimpiade è fra tre anni e c’è un consiglio di pronto impiego da dare: meno brame sui posti di potere dello sport e più investimenti. Compreso quello di mettere, finalmente, lo sport in Costituzione.