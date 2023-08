Martedì 15 Agosto 2023, 00:22

Il noto storico dell’economia Carlo Cipolla teorizzò nel 1976 le leggi fondamentali della stupidità, compilando un grafico ironico dei comportamenti umani, nel quale erano definiti come stupidi tutti coloro che agiscono procurando un danno agli altri e contemporaneamente anche a se stessi. Egli inoltre precisava che gli stupidi costituiscono il gruppo di gran lunga prevalente, ancorché sottovalutato, della comunità umana e che rappresentano una costante in tutte le aggregazioni sociali, dalle assemblee di condominio ai consigli di amministrazione. Se a questa considerazione sociologica si aggiungono anche gli inconvenienti che il clima impazzito causa all’umore umano, si può ben comprendere quali danni stia provocando la pazza estate del 2023.

A cominciare proprio dalla questione del cambiamento climatico. Che viene affrontata esclusivamente mettendo all’indice chi lo nega. Quando invece occorrerebbe prendere provvedimenti seri per cercare almeno di contenerne gli effetti negativi. Per esempio utilizzare le risorse scarse disponibili per creare opere di difesa dei centri abitati e costruire dissalatori per irrigare i campi. Forse più essenziali degli stadi.

C’è poi il problema dei prezzi. Nel paradiso socialista li avevano bloccati, ma poi mancava tutto. Però un conto è cercare di fermare gli aumenti, un altro è provocarli. Quando, per far calare il prezzo della benzina, si impone di esporre un cartello con i prezzi medi, non ci si deve meravigliare se, come è avvenuto, i distributori che facevano pagare di meno si adeguano subito e quelli più costosi continuano come prima, dato che la loro clientela non si fa problemi. Intanto il prezzo medio sale…

Che dire poi degli esercenti che esigono due euro per dividere un toast? È una somma che certo non li fa arricchire, ma che distrugge la reputazione di una categoria e di una località turistica. Un danno che penalizzerà anche lo sprovveduto tagliatore di merende. Sembra proprio poi che nel turismo, settore economico di punta pure per un paese come il nostro, si concentri la prevalenza dei comportamenti autolesionistici. Gli esercenti non dovrebbero trascurare le conseguenze di aver creato una realtà in cui all’italiano medio è preclusa la possibilità di godere delle bellezze del nostro territorio. Pagare 100 euro al giorno per un ombrellone non tiene conto del fatto che vip e stranieri vanno e vengono ad ogni stormir di fronda. Quando prima o poi si dovrà affrontare il tema delle concessioni e dei loro canoni, difficilmente l’opinione pubblica sarà dalla parte dei balneari. E non basteranno i proprietari di qualche stabilimento rinomato a difenderli.

Ma quale migliore dimostrazione della permanente validità della “legge” di Cipolla se non la nuova tassa sugli extraprofitti delle banche. Palestra nella quale si sono misurate con pari impegno tutte le forze in campo. Ad iniziare dalle banche stesse. Davvero era pensabile, dopo un anno di un’inflazione che si è avvicinata al dieci per cento ed oggi secondo i dati Istat è al 5,9 rispetto al luglio scorso, che nessuno si fosse accorto del danno che faceva alla clientela adeguando con immediatezza gli interessi passivi e continuando a mantenere gli interessi attivi – quelli corrisposti ai correntisti – allo zero virgola? E come mai lungimiranti manager, mentre accumulavano ed ostentavano gli utili colossali delle loro aziende, si erano illusi che non ci sarebbe stata alcuna ribellione da parte dei risparmiatori e della politica? Il tutto col beneplacito del sindacato, che non si è dimenticato di tutelare i propri iscritti, che proprio grazie agli accresciuti guadagni hanno ottenuto un buon rinnovo contrattuale e molti bonus straordinari. E malgrado il fatto che la responsabilità della grande crisi del primo decennio del secolo fosse stata attribuita dall’immaginario collettivo proprio alle banche. A questo punto non poteva mancare la risposta della politica, che invocava un castigo esemplare.

La punizione è stata individuata in una imposta straordinaria per colpire i guadagni eccezionali provenienti dal differenziale tra gli interessi. L’intervento, finalizzato a salvaguardare cittadini ed imprese colpiti dall’eccessivo costo del credito, finisce per gravare sui bilanci bancari e potrà portare ad una rapida restrizione del credito disponibile per cittadini ed imprese, e, di conseguenza, ad un accresciuto rischio di chiusura, soprattutto per le piccole imprese e quelle in difficoltà.

La nuova imposta ha sollevato perplessità e reazioni e ancora non è chiaro come si applicherà, con quale aliquota e quale sarà il suo gettito effettivo. In ogni caso, ha causato un repentino scossone in borsa, fenomeno sul quale le autorità è ragionevole che vogliano indagare. Ma soprattutto ha già provocato un preoccupante danno di immagine a livello internazionale. Tutti abbiamo ben presente il fatto che i mercati esteri, dai quali dipendiamo per piazzare i nostri titoli di debito pubblico e finanziare le nostre aziende, sono abituati a non lesinare critiche nei nostri confronti, soprattutto quando sono in gioco la certezza del diritto e la solidità delle finanze pubbliche. Quanto ai giudizi delle società di rating, attendiamo fiduciosi.

Come fiduciosi attendiamo che anche lo Stato metta mano al portafoglio. Sì, perché anche la Repubblica Italiana ci ha guadagnato. Basti considerare che, a fronte di un’inflazione vicina al sei per cento, l’interesse sui Bot annuali è oggi al 3,94 lordo. Calcolando in circa 400 miliardi l’ammontare dei titoli da rinnovare quest’anno, i fedeli sottoscrittori vedranno sfumare un introito di circa otto miliardi. Un altro caso di extraprofitto. Ma questa volta di certo lo Stato non tasserà se stesso. Auguri di buon ferragosto.