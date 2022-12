Venerdì 23 Dicembre 2022, 00:25

È facile fare gli spiritosi sul divieto dei telefonini in classe. Ma le cose sono ben più serie di quello che sembra. Intanto, il ministro Valditara non ha fatto che invocare il buon senso, più che il divieto o una presunta libido reprimendi. Poi bisogna ricordare che la misura esiste già da più di vent’anni. Nel 1998 lo Statuto degli studenti stabiliva il divieto di utilizzare il telefonino in classe per non distrarsi e non mancare di rispetto ai professori. E nel 2007 una circolare del ministero lo ribadiva con gli stessi argomenti.

È vero che la generazione dei padri degli attuali liceali avrà incorporato, per le note ragioni socio-antropologiche, l’insofferenza alle regole e l’irrisione del divieto in sé, e tali atteggiamenti sono forse stati trasmessi inconsciamente alle nuove generazioni, rendendo impraticabile l’accettazione stessa dell’idea di autorità. Sono temi noti. Ma è anche vero che il ricorso senza limiti alla protesi digitale del telefonino da parte dei più giovani può comportare il rischio di renderli non più scafati, come molti pensano, ma solo più fragili, più disorientati davanti alla realtà.

Molti educatori attestano infatti lo smarrimento degli alunni più sensibili che piangono prima delle interrogazioni, e incapaci di reggere lo stress ricorrono al telefonino nell’illusione di trovare un rifugio nell’iperconnessione, o semplicemente un’evasione postando su instagram storie e reel o video surreali su tiktok. Tuttavia, parlare di divieto appare pretestuoso, se non fuori luogo. Più che vietare, interdire o reprimere, bisognerebbe riflettere sul tipo di strumento che mettiamo in mano ai nostri figli. E soprattutto sarebbe meglio tornare al buon senso e al senso comune che da più di vent’anni si è imposto senza traumi nelle scuole italiane. I soloni dell’uso irreversibile del telefonino in classe forse non sanno che all’inizio dell’ora di lezione gli studenti, dai più giovani ai più grandi, ripongono in una scatola la loro appendice digitale, salvo poi andare a compulsarla alla fine dell’ora.

I tanti commentatori inclini allo sfottò forse non sanno o non riescono a immaginare che i primi ad essere disturbati e danneggiati dall’uso senza regole del telefonino in classe sono gli stessi studenti. Raggiunti dalla madre che li avvisa per sms dell’improvviso aggravarsi della nonna in fin di vita, dalla sorella che avendo avuto un incidente li raccomanda di andare a prendere al posto suo il fratellino all’asilo, dalla ragazzina che mollata per whatsapp chiede freneticamente spiegazioni al suo ex, i ragazzi entrano in un’agitazione che li costringe a dissimulare il loro stato agli occhi dei compagni e dei professori.

Per non parlare dell’abuso e dell’illegalità diffusa che l’uso del telefonino in classe consente. Ci vuole pochissimo per andare su internet e trovare all’istante la traduzione del testo di greco per il compito scritto. Non parliamo degli amici che danno ripetizione e si prestano a risolvere in diretta i calcoli e le espressioni del compito di matematica. E poi ci sono le coorti di madri ansiose, che appresa la traccia del tema di italiano foraggiano i pargoli di spunti, commenti e considerazioni per lo svolgimento altrimenti impossibile.

Tutto questo per dire che la buona prassi esiste nelle scuole italiane, e viene seguita da più di vent’anni da quei professori, veri eroi civili misconosciuti, che usando la persuasione anziché la minaccia e i divieti, sanno instaurare un clima di serena condivisione con i loro allievi, che grazie a loro rinunciano senza problemi a tenersi il telefonino in mano durante le lezione, perché percepiscono il beneficio del silenzio e il vantaggio della concentrazione che li accomuna, facendoli sentire un unico insieme. Certo, la didattica a distanza nei lunghi mesi di pandemia avrà portato soprattutto i più giovani a trascurare queste abitudine. Ma con la didattica in presenza il ritorno alle buone prassi resta l’obiettivo comune di studenti e professori, che non vanno messi gli uni contro gli altri solo per il gusto di un commento brillante.