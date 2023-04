Lunedì 3 Aprile 2023, 00:03

Dopo i casi di crisi di banche fuori dall’Unione Europea, la prudenza induce a prestare attenzione ai segnali di rallentamento del credito nell’area dell’euro, all’aumento delle sofferenze in Italia e all’incremento del costo dei finanziamenti, in particolare dei mutui, conseguenti al rapido innalzamento dei tassi di riferimento deciso dalla Bce.

La tutela del risparmio e il sostegno finanziario a famiglie e imprese costituiscono la ragion d’essere del sistema bancario. A livello europeo, il sistema viene diffusamente giudicato ben capitalizzato grazie al rafforzamento patrimoniale e ai presidi prudenziali introdotti dopo la crisi finanziaria innescata negli Usa nel 2008. Ciò non significa che si possa abbassare la guardia e rinunciare alle azioni preventive. Ma soprattutto occorre valutare, accanto agli impatti che derivano dalla guerra, dal costo dell’energia e dall’inflazione, anche i riflessi della politica monetaria dopo i severi aumenti dei tassi ufficiali.

Persino le banche centrali ne stanno pagando il prezzo: è stato il governatore Ignazio Visco a spiegare la riduzione dell’utile lordo realizzato dalla Banca d’Italia nel 2022 a causa del rialzo dei tassi, che ha determinato un aumento immediato del costo delle passività. Sicché lo stesso Istituto centrale sperimenta i danni collaterali del continuo innalzamento del costo del denaro alla cui decisione, sia pure con una posizione parzialmente critica, ha partecipato lo stesso Visco quale membro del Direttivo Bce. Non bisogna mai dimenticare, a proposito del bilancio, il carattere fondamentale che riveste per una Banca centrale l’indipendenza finanziaria. Ebbene, al netto delle differenze oggettive, un problema simile a quello che affronta Bankitalia si pone per le banche ordinarie di fronte alle strette decise dalla Bce. Se per Francoforte è fondamentale l’obiettivo della stabilità monetaria, ciò però non può avvenire correndo un concreto rischio di recessione - come ha giustamente ricordato da Cernobbio il ministro Giancarlo Giorgetti - o dimenticando gli impatti sulla stabilità finanziaria, come è accaduto negli Stati Uniti con il dissesto della Silicon Valley Bank che ha avuto come concausa la svalutazione dei titoli in portafoglio conseguente all’aumento dei tassi deciso dalla Fed. C’è una corrente di pensiero che nega il “tradeoff” tra stabilità monetaria e stabilità finanziaria degli intermediari. La stessa corrente di pensiero, che annovera non pochi esponenti del vertice Bce, afferma tuttavia che è importante tutelare pure la stabilità finanziaria ma sottovaluta il fatto che assicurare quest’ultima significa contribuire anche alla stabilità monetaria.

Dunque, il legame è fuori discussione, come del resto insegna la politica monetaria condotta dalla Banca d’Italia sotto la guida di Antonio Fazio al tempo in cui l’Istituto aveva pieni poteri. Ma se è così, allora bisogna riflettere prima di decidere ulteriori aumenti dei tassi, mixando con sapienza i controlli di Vigilanza con la politica monetaria. Di questo deve dar prova la Bce, essendo finito il tempo delle parole. Il sistema bancario italiano, dal canto suo, deve affrontare le trasformazioni che sono imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative, dall’evoluzione dei modelli di business, per non parlare di quelle derivanti dalle normative europee, a volte secondo disegni contraddittori o confliggenti con le fonti costituzionali. E’ aperto il problema di un consolidamento nell’area mediana del settore bancario, ma nell’evoluzione è centrale il rapporto con la clientela. Dati i giudizi complessivamente positivi sulla capitalizzazione, si tratta ora di porre in essere, da parte delle Autorità monetarie, del Governo e del Parlamento, e non certo per ultimo dell’Unione Europea, tutte le misure che consentano di prevenire una nuova fase di difficoltà.

Perché è evidente il collegamento di tutto ciò con il pieno decollo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha bisogno di un sistema bancario efficiente e in sicurezza per dispiegare pienamente le sue potenzialità.

