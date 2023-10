Lunedì 9 Ottobre 2023, 00:04

Le mura della mia nuova classe sono piene di imprecazioni. Me ne sono accorta ieri mentre spiegavo le fonti storiche agli studenti di primo: siamo circondati da bestemmie fresche di pittura o antichissime, per certo comprensibili. Ce ne sono di ogni genere, alcune sono molto originali, altre in dialetto, su tutte impera la più diffusa. La classica.

Sul resto del muro, dove le scritte non sono arrivate, sono arrivate le espressioni cuneiformi: in questo caso specifico le svastiche. Enormi svastiche, o anche piccolissime. Ma a migliaia. Sono ovunque: mi chiedo come i ragazzi abbiano potuto raggiungere quei reconditi metri quadri di parete. Devono aver preso la sedia, mi dico, mentre introduco la parte sulle fonti archeologiche. Sì, devono essere saliti sulle sedie e saranno stati dei ragazzi alti. Rifletto sulla logistica di quel maldestro atto di rabbia reiterato con tanta ossessiva insistenza, le trovo ridicole e affettate rivendicazioni, graffi di vacuità, analfabetismo politico. Assenza di amore.

“Che stavo dicendo ragazzi?”. Mi sono persa. E allora appoggio il mio “corpo docente” alla cattedra sospirando, perché purtroppo nessuno ricorda che stavo dicendo. Così scopro che alla tavola della mia cattedra mancano diversi centimetri, sembra stata morsa in un angolo. Sembra un grande morso mostruoso. Ma no, questo è impossibile: è stato fatto con un coltello, con qualcosa di tagliente, è spezzettata. Nel frattempo giunge un altro sciame di zanzare. Abbiamo nuvole di enormi zanzare tigre. Quelle con le zampe striate. “Professore’ è perché qua dietro ce sta la marana”. “Ah.” Rispondo.

Forse l’area non è stata bonificata, devo ancora chiedere. L’edificio sorge in un avvallamento ai margini paludosi della Capitale. Dei margini che sono anche esistenziali, sono una dimensione interiore di chi li abita, di chi li respira. Lo penso spesso mentre mi muovo nella desolazione di quei grandi palazzi prossimi alla campagna. Io lavoro in una scuola di frontiera, una di quelle così definite. C’è un confine sottile tra noi e gli spazi incolti oltre l’urbe. Tanto sottile che alle volte quel disorganico panorama ci contamina, ci somiglia.

Per me il bordo è anche una frattura, una possibilità di luce, una rivalsa sul buio. Me la sono andata a cercare. C’è tutto quello che mi interessa della nostra società però portato all’estremo. Il margine è la mia scommessa, checché io ne dica nei giorni dello sconforto.

Sono i miei studenti che non sembrano averla cercata quella sfida. Sono loro che sembrano subirla.

Mentre provo a difendermi dalle miriadi di zanzare che mi volteggiano intorno, interrompo la lezione di Storia e gli dico: “Ragazzi, voi non dovete mai credere di essere da meno degli studenti di un Liceo Classico o Scientifico. Voi dovete essere orgogliosi di aver scelto un Istituto Professionale, il settore in cui andrete a lavorare è uno dei traini della nostra economia, e poi è affascinante e ha un potenziale inesauribile”.

Silenzio.

Forse ho usato parole troppo difficili. Forse sono io che non voglio sentirmi da meno di una professoressa del Liceo Classico o Scientifico. Ma questo è un pensiero cattivo verso me stessa, devono avermi condizionato le svastiche.

“Prof, quand’è che arriviamo al Fascismo”.

“Al quinto anno, Tiziano. Ne mancano ancora quattro se tutto va bene. Altrimenti di più. Perché ti interessa?”.

“Perché a me piace er Fascismo”

Non lo rimprovero. Stavolta non ne ho voglia. “Tiziano, cosa ti piace del Fascismo?”. E Tiziano mi risponde che gli piace l’ordine. A Tiziano che è immerso ogni giorno per 6 ore al giorno nel disordine, nella trascuratezza, nel caos di questo luogo lugubre e malsano, piace il Fascismo perché lo associa all’ordine. Alla garanzia di ordine. Capisco.

Questo è un altro tassello che aggiungo alla mia indagine sul fascino che la storia di Mussolini e del suo partito esercita su tanti giovani della cosiddetta generazione Z, sulla loro fragilità. E ne sono ulteriore testimonianza le scritte e le svastiche sulle mura dei più centrali Licei Tasso e Righi apparse in questi giorni.

“Tiziano, puoi costruirti il tuo ordine anche senza bisogno di un dittatore. Ci sono molti modi per essere ordinati”.

Questo glielo dico con dolcezza. Perché l’empatia prima di tutto, dicono. Il dubbio che resti della sua idea ce l’ho ma ho anche un lungo anno per cambiargliela.

*Scrittrice e insegnante