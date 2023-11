Lunedì 6 Novembre 2023, 23:54

Il mondo è scosso dalle immagini dei bombardamenti israeliani su Gaza. Donne, bambini, anziani. Uccisi o costretti ad aggirarsi come fantasmi tra le macerie. Le piazze si riempiono facendo appello al “diritto umanitario”. Tutte le cancellerie invocano una pausa.

«Sono un essere umano e nulla di ciò che è umano mi è estraneo»; dal 165 a.C. questo stigma del drammaturgo Publio Terenzio Afro è la stella polare del nostro concetto di umanità. Vietandoci di considerare semplici “danni collaterali” le vittime civili di qualsiasi guerra o conflitto. I terroristi, si sa, sono fuori da questa cornice di valori. Per essi, in specie per Hamas, la vita vale meno di zero. Non solo quella degli israeliani, massacrati senza pietà il 7 di ottobre. Ma anche quella dei propri “sudditi” palestinesi usati come donatori di sangue di una causa che richiede lo sterminio degli ebrei. Ciò che vale anche per gli ayatollah di Teheran che non solo foraggiano Hamas, ma per i quali un velo vale più della vita di una ragazza.

Ma per una democrazia civile come quella di Israele, così come per le nostre, può essere tollerabile mietere tante vittime civili, anche se in gioco è la difesa della propria esistenza come popolo e come nazione? No, eventi di questo genere non possono che dilaniare l’anima di chi, in Occidente, ha eletto la “centralità della persona” e la “sacralità della vita” come insuperabili colonne d’Ercole della propria umanità.

Eppure la Storia sa essere crudele e matrigna e ci ha costretto numerose volte a tradire noi stessi, confondendo le carte del Bene e del Male. Un solo esempio: quanti bambini e donne, colpevoli solo di essere tedeschi, sono morti nel bombardamento alleato di Dresda che il 13 febbraio del 1945 uccise 135mila persone lasciando la città in fiamme per più di una settimana? Ebbene, chi negherebbe oggi che quel sacrificio fosse necessario per estirpare dal mondo il male del nazismo? E’ dunque una verità amara: Umanità e Storia non sempre si tengono per mano.

Finora abbiamo superato tale antinomia seguendo una sola bussola, tramandataci dai nostri padri: l’unico bene davvero superiore è quello della libertà. Di razza, di opinione, di fede. Così, ogni sua aperta e sanguinaria violazione autorizza a usare ogni mezzo, per quanto doloroso, per ripristinare l’umanità perduta. Solo per la libertà, insomma, vale la pena di morire o di uccidere. E, per quanto il benessere occidentale faccia ormai considerare tale concetto inattuale, esso, tuttavia, non ha mai smesso di operare nel sottosuolo della Storia. Da Dresda a Gaza.

E’ la tristezza della condizione umana: sancita dall’utopia della “pace perpetua” e dal proprio periodico, quanto inevitabile, sconfinamento nella disumanità. Ciò non vuol dire che non valga la pena di continuare a sostenere, in ogni circostanza, il diritto umanitario. Ma attenzione: tale valore universale non può essere agito a intermittenza. Per dargli piena credibilità è severamente proibito applicare la logica partigiana dei “due pesi e due misure”. Chiediamoci allora: perché non abbiamo assistito ad affollati cortei che, da Washington a Berlino, da Roma a Parigi, protestassero contro le centinaia di migliaia di vittime civili provocate dalla Russia in Ucraina? Dov’era finito allora e dov’è finito oggi (visto che la strage continua) il “diritto umanitario? Eppure anche lì, nel cuore dell’Europa, non vengono risparmiati ospedali e scuole. Forse la vita di Muhammad vale più di quella di Oleg? E, per andare più indietro nel tempo, perché il genocidio in Cecenia o in Siria è stato meno degno di considerazione? E ancora: perché passano sempre in sordina le continue stragi tribali o militari che devastano tanti Paesi africani? Infine, quanti dei ragazzi che riempivano in questi giorni le piazze sanno che ancora si muore nei 1422 laogai (i gulag cinesi) nei quali viene anche gestito, indisturbato, un aberrante traffico di organi umani? E che ogni anno nel mondo vengono martirizzati centomila cristiani? Uno ogni cinque minuti. Dalla Nigeria al Maghreb, dalla Corea del nord al Pakistan è un susseguirsi di roghi, stupri, mutilazioni. Questo, purtroppo, è il mondo in cui viviamo. E, lo ripeto, è la tristezza della condizione umana. Perciò i diritti umani non possono essere considerati inviolabili a corrente alternata. Se poi essa si accende solo con Israele l’incoerenza diventa sospetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA