Martedì 30 Gennaio 2024, 23:59

In un tempo lontanissimo l’apertura delle dipendenze di una banca era sottoposta ad autorizzazione della Banca d’Italia che, con la periodicità di alcuni anni, redigeva un piano- sportelli per tutto il settore il quale accoglieva o negava specifiche autorizzazioni. A seguito della prima Direttiva bancaria europea, che negava potersi rifiutare autorizzazioni con la motivazione che non ricorrevano esigenze di mercato, si avviò il superamento di questo sistema e l’inizio della liberalizzazione che poi si è affermata completamente valorizzando l’autonomia delle banche. Cessava così, in questo campo, il dirigismo. In passato, l’acquisizione di uno sportello di un’altra banca aveva un costo significativo, che oggi è drasticamente ridotto. Le innovazioni organizzative, lo sviluppo di sportelli automatici o strumenti Bancomat, l’incremento dello “home banking”, delle operazioni da remoto, gli straordinari avanzamenti del sistema dei pagamenti hanno progressivamente portato alla chiusura di non poche dipendenze. I sindacati Fabi, Cisl, Cgil, Uil dei bancari, con le rispettive indagini e con studi convergenti, hanno concentrato l’attenzione su ciò che sta avvenendo che incrocia problemi sociali esterni e tutela dei dipendenti degli istituti. Nei primi nove mesi dello scorso anno sono stati chiusi 635 sportelli. Sono circa 3 mila, secondo alcuni dati (secondo altri di più) i comuni che ne sono privi. Da 32 mila, quali erano complessivamente nel 2012, ora gli sportelli sono intorno ai 20 mila. Da ultimo, si auspicano analisi e ricerche su questo fenomeno, dato il suo rilievo, pure con l’apporto del Cnel.

Sia chiaro: non vi è qui alcuna propensione al “luddismo” contro innovazioni necessarie, forse inevitabili, che saranno ancor più alimentate, mentre si sviluppa ulteriormente la digitalizzazione, dall’impiego dell’intelligenza artificiale generativa che certamente impatterà anche sulle reti territoriali. Naturalmente, tutto ciò richiederà regole e coinvolgimento delle autorità e degli organi istituzionali nonché delle parti sociali. Detto ciò, è chiaro che sguarnire un Comune di un unico sportello che rappresenta qualcosa in più di una mera presenza bancaria, in qualche modo essendo l’ immagine di una parte della comunità nazionale, non è senza ripercussioni. Si può ricorrere all’alternativa di strumenti automatici, al coinvolgimento in ciò di negozi e uffici, al ruolo storico di Poste che certamente può svolgere pure una funzione di limitata supplenza e in qualche modo competitiva, ma il contatto fisico nella filiale o nell’agenzia è importante, soprattutto per quelle fasce di età - piccoli risparmiatori o richiedenti un finanziamento - che non abbiano una consuetudine con il “digitale” e che comunque si sentano più sicure di interloquire di persona. Allora, il compito consiste nel bilanciare le risposte a queste opposte esigenze senza ritenere che si tratti di compiti affidabili solo alle banche minori, a cominciare dalle Bcc, che sono bene inserite nel territorio e contribuiscono al sostegno di famiglie e imprese entro determinati limiti. Sarebbe importante una concorrenza degli istituti anche nel modo in cui corrispondere alle necessità e alle aspettative delle classi anziane favorendo la presenza agli sportelli e svolgendo un’opera anche di educazione finanziaria che certamente non è senza ritorni. Non si tratterebbe, cioè, di una mera funzione sociale pure ovviamente importante. Insomma, il tema degli sportelli e della loro operatività riguarda, con caratteri diversi tra aree del Paese e tra Comuni, tutta la popolazione. Le ripercussioni delle chiusure si avvertono anche nelle grandi città: la chiusura di tre sportelli in una piccola parte di un quartiere di Roma in cui abita chi scrive ha suscitato interrogativi e incredulità tra molti abitanti. Ma questa delle chiusure può essere l’occasione soprattutto per competere con decisioni a favore degli anziani e dei disabili, affrontando tutte le materie che sono connesse, da quelle dell’accennata alfabetizzazione alle truffe all’usura. Le misure del Governo per gli anziani spingono indirettamente a concentrarci su questi temi. Quando, oltre trenta anni fa, furono introdotte le prime norme antiriciclaggio, l’allora Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi invitò le banche alla rigorosa applicazione, mettendo in evidenza altresì che si trattava di un investimento che esse compivano anche a livello organizzativo e nei rapporti con la clientela che avrebbe dato i suoi frutti. Un ragionamento simile, fatte le dovute distinzioni, si può fare pure con il Governatore e per gli sportelli e i rapporti con gli anziani.