Sabato 18 Febbraio 2023, 00:07 - Ultimo aggiornamento: 00:59

C’è una domanda che in questi giorni, a seguito della pubblicazione del rapporto annuale Formez, si rincorre sulle pagine dei giornali e tra i corridoi dei Ministeri e delle Istituzioni pubbliche: vi è una fuga di cervelli dalla pubblica amministrazione? E, se così è, quali ne sono le cause e, ancor più, i rimedi? Domande queste che richiedono una risposta urgente e ponderata, vista l’importanza che la presenza di dipendenti pubblici ben preparati riveste nella fase di avvio e di attuazione del Pnrr. Se ci si ferma ad un dato generico ed onnicomprensivo, si può rimanere sconcertati dal fatto che tra i 124 bandi che si sono concentrati nel biennio post-pandemico (2021-2022) sia rimasto scoperto il 16,5% dei posti messi a concorso. Il dato però non è di per sé esaustivo, se non si considerano alcune componenti sociologiche, geografiche, economiche che si intrecciano in un così complesso fenomeno.

In primo luogo infatti la scomposizione del dato consente di evidenziare che, a fronte della numerosità dei bandi - conseguenza di una ripresa post-pandemica molto vigorosa, di un superamento del blocco delle assunzioni e di una politica di ringiovanimento del personale pubblico - molti candidati (circa il 41,5%) hanno presentato domanda in più di un concorso e che una parte di essi ha quindi potuto scegliere tra più destinazioni. Si è dunque verificato un inedito fenomeno di concorrenza tra istituzioni pubbliche, alcune delle quali sono state valutate più attraenti di altre. In questa scelta sono stati certamente determinanti gli elementi della sede e della tipologia di contratto. In un Paese come il nostro, dotato di scarsissima propensione alla mobilità logistica e lavorativa, ben si comprende come siano prescelte le destinazioni coincidenti o più vicine alla propria sede di origine e le istituzioni che offrono contratti di lavoro a tempo indeterminato. Ne risultano danneggiate proprio quelle forme di assunzione a tempo determinato che caratterizzano il percorso segnato dalla comunità europea per la realizzazione del Pnrr e che vedono salire al 20% i vuoti nella copertura dei posti messi a bando, a fronte di un 10% nei concorsi per lavoro a tempo indeterminato. A conferma del fatto che la sicurezza del posto fisso rappresenta ancora una (ma speriamo non la sola) attrattiva dell’impiego pubblico. Le altre, pur nello straordinario impegno dei Ministri Brunetta e Zangrillo per attivare le leve della promozione per merito e del connesso riconoscimento economico, potranno produrre effetti di attrattività dell’impiego pubblico solo nel medio-lungo periodo, pur rappresentando davvero lo strumento cardine per creare una vera competitività non più solo all’interno del circuito delle istituzioni pubbliche, ma tra queste ultime e il lavoro in ambito privato. A ciò si aggiunge la valorizzazione del brand, sollecitata dal richiamo ormai costante nell’ambito della PA alla qualità del capitale umano e alle competenze che si sovrappongono alle conoscenze, in una prospettiva di comunicazione pubblica che deve essere completamente rinnovata anche attraverso mezzi di comunicazione innovativi come i social e le piattaforme online.

Non secondario appare poi il tema delle cadenze con cui i concorsi vengono banditi. Quando, poco più di un anno fa, sono stata nominata Presidente della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) mi sono ripromessa di assicurare una cadenza annuale al bando di corso-concorso attraverso il quale viene selezionata l’alta dirigenza pubblica. Sono finora riuscita a tener fede all’impegno preso e questo impegno è stato premiato dal numero di domande presentate (20.360) e dalla constatazione che ben 12475 domande, e quindi ben oltre la metà di esse, provengono non già da funzionari interni alla PA, ma da concorrenti esterni dotati oltre che di laurea anche di un dottorato di ricerca o di un diploma di master. Il richiamo alla qualità, le modalità innovative nella impostazione dei corsi, l’introduzione di laboratori, comunità di pratica, stage presso le principali istituzioni italiane ed europee, hanno prodotto l’effetto di costruire un’offerta in linea con la domanda che il mondo pubblico sta formulando da tempo per avere vertici che siano preparati a confrontarsi con il mondo dei privati e con la realtà internazionale.

Non si riesce invece a trovare un equilibrio tra domanda ed offerta quando si passa ai profili di esperti in tecnologie, digitalizzazione, progettazione informatica. Emblematico il caso dei concorsi pubblici per reclutare ingegneri ed architetti in cui rimane scoperto più del 71% dei posti. Qualcuno ha suggerito di colmare questi vuoti con organizzazioni consulenziali volte a supportare enti territoriali di piccole e medie dimensioni. Si tratta di un suggerimento utile, ma pur sempre emergenziale. Per trovare una soluzione più stabile occorre che ci mobilitiamo tutti.

Le famiglie che spesso inducono le ragazze a non specializzarsi in materie Stem, le scuole che dovrebbero organizzare corsi di orientamento dei giovani per far loro scoprire quali siano le professionalità più richieste, le Università, alcune delle quali iniziano a mappare le nuove professioni richieste nell’ambito della PA. In altri termini, uno sforzo collettivo volto a realizzare l’interesse della collettività a sollecitare, proprio in questo delicato settore, una convergenza e non una fuga di cervelli.

* Presidente della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione