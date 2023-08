Sabato 5 Agosto 2023, 00:01

A quasi trent’anni dalla scomparsa di Giovanni Spadolini ieri un gruppo di amici si sono riuniti a San Miniato a Firenze per ricordare la figura dello statista fiorentino. Una data che ci riporta anche a quel 4 agosto 1983 nel quale Bettino Craxi, chiamato da Sandro Pertini diventava Presidente del Consiglio. Una singolare coincidenza di date sovrapposte. Misteri della cabala che talvolta ma non sempre ci aiuta a capire i rapporti fra un immutabile, eterno e misterioso scopo dell’esistenza terrena.

Spadolini con Craxi è Ministro della Difesa ed è con Craxi che il professore, direttore, politico, si confronta. In diverse dimensioni di politica internazionale: Sigonella, per esempio, dissentendo dalla politica filo-palestinese del premier e del ministro degli esteri Andreotti. In diverse dimensioni di politica interna. Seguendo per esempio quanto accadeva in consiglio Comunale a Palazzo Marino, a Milano, il sindaco era Tognoli socialista ,dove sedevano anche esponenti repubblicani. E là il segretario del Psi vigilava con attenzione anche da lontano e Spadolini segretario del Pri eletto a Milano non era da meno. Poi nella città lombarda, il numero delle preferenze date al repubblicano nelle elezioni del 1983 aveva superato nettamente quelle assegnate al leader socialista. Poteva essere terreno di scontro e talvolta di incontro quello del confronto politico fra i due leader ma anche di grande stima e rispetto reciproco fra Bettino e Giovanni

E perché ricordare nella lunga carriera di Spadolini politico, il suo rapporto con l’esponente socialista Craxi che contraddistinse la sua condotta di governo con uno spiccato decisionismo nel condurre quel lungo periodo a Palazzo Chigi?

Perché quello che ha unito Giovanni a Bettino e Bettino a Giovanni non è solo quel numero, e quanto ha significato quel quattro agosto – che probabilmente ha colpito chi scrive – ma qualcosa di più intenso : la loro entusiastica e vitale passione garibaldina.

Ed in cosa consisteva? Nel culto dell’eroe dei due mondi: Giuseppe Garibaldi che fu sia repubblicano che socialista: l’uno e l’altro. Repubblicano e lo professa lui sulla tomba di Mazzini dicendo che la repubblica è obiettivo da perseguire nel tempo, solo quando il popolo sarà maturo per apprezzarla conquistarla e difenderla.

Socialista sì, pure, ma non di quel socialismo scientifico riferito a Marx ma di quel socialismo umanitario nella sincera volontà di emancipazione delle classi sociali più deboli e più povere con uno sguardo rivolto in particolare ai giovani.

Forse quel Garibaldi spinse Craxi a sentirlo ancor più suo al punto di diventare un collezionista sfegatato di cimeli garibaldini? Ma la sua ricerca rivelava una raccolta artigianale improvvisata, poco sistemica. Disordinata. Ricerca di oggetti di dimensioni grandi tanto da fare impazzire Soligo, un rigattiere che si trovava Roma a via del Babbuino, che era incaricato non solo dal segretario del Psi ma dall’allora Presidente del Consiglio di reclutare e sequestrare ogni oggetto che si riferisse all’epoca garibaldina. Naturalmente grande ma anche piccolo che fosse, intanto lo requisiva.

Anche Spadolini frequentava quel negozio e spesso Soligo alla domanda del Senatore, “quanto?”, rispondeva “ma quello ha già il suo acquirente”. Spadolini intuiva da subito chi fosse l’acquirente e uscito dal negozio si riprometteva di chiamare Craxi. Nessun negoziato politico, nessuna intesa su questo o su quel tema all’odg in Parlamento. “Bettino scusa ma quell’oggetto?”, chiedeva Spadolini a Craxi. Craxi capiva e rispondeva con rispetto allo storico: “Giovanni, ma io raccolgo solo oggetti grandi”. La prenotazione dell’oggetto piccolo era un pretesto per sentirsi con Giovanni fuori dagli schemi.

E così la sofisticata e precisa, puntuale accurata ricerca dell’oggetto garibaldino “piccolo” preferito da Spadolini veniva soddisfatta senza intralci “istituzionali”. Senza nessun fine politico.

Spadolini era sempre orientato a preferire oggetti di piccole dimensioni quasi a volere attribuire alla dimensione del “piccolo” la “grandezza” della storia di Garibaldi ammirato e studiato dal Professore.

Mirabile la raccolta di miniature, di piccoli ritratti, di bisquits con effige dell’epoca. Unica ed originale la scatola che racchiude i ferri utilizzati dal medico di Garibaldi con i quali il, cerusico estrasse le pallottole che ferirono l’Eroe in Aspromonte. E poi il bozzetto originale della Battaglia del Ponte dell’Ammiraglio donato da Guttuso al Professore.

Ed è tutto raccolto in quella straordinaria Fondazione sulle colline di Arcetri a Firenze al Pian dè Giullari in quella casa dei libri dove tutto è rimasto come li volle il Presidente In cima “al Tondo dei cipressi”: la casa antica dove c’è l’emeroteca, i libri, le collezioni e le raccolte dei cimeli garibaldini. Vale la pena salire da Firenze, sù per il poggio Imperiale, la ripida e stretta via di pian dè Giullari, contornata dai muriccioli dalle ombre dei cipressi e degli ulivi secolari, per raggiungere quei luoghi rasserenati dal fascino della civiltà della cultura della storia. Anche dalla storia di quegli oggetti. E quel patrimonio Giovanni Spadolini voleva venisse destinato ai giovani. A quasi trent’anni dalla scomparsa del Professore, Direttore, Presidente questa volontà rimane intatta e rispettata

*Già Consigliere di Giovanni Spadolini