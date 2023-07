Martedì 18 Luglio 2023, 00:03

Nella civiltà multimediale nella quale siamo pienamente immersi, l’altra faccia dell’iperconnessione si chiama solitudine digitale. Nello spazio virtuale, ad un’overdose di informazioni, stimoli, sollecitazioni fa da contraltare un senso di vuoto che spesso assale gli internauti, lasciandoli in balìa della consolidata attitudine manipolativa delle piattaforme.

Il paradosso è che proprio nell’oceano del web e dei social, che dovrebbe esaltare la dimensione relazionale dell’essere umano, si evidenziano le fragilità di utenti simili a monadi isolate, facile preda del potere soverchiante delle big tech. Come ha sottolineato Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella sua Relazione annuale di recente presentata alla Camera, «la più grande vulnerabilità della persona (soprattutto, ma non solo minorenne) è la sua solitudine, il suo confrontarsi, quasi inerme, con un potere che rischia di divenire insindacabile e totalizzante». Stanzione ha richiamato nel suo ragionamento una frase di Michel Foucault, che ben fotografa la necessità di vigilare sulla necessità di tutelare efficacemente, anche nell’interazione con le tecnologie, la privacy e gli altri diritti della personalità, difendendoli da prevaricazioni e discriminazioni: «La solitudine è la condizione prima della totale sottomissione».

Uno dei risvolti più preoccupanti della solitudine digitale è l’autismo informativo e relazionale cui ci induce la Rete, attraverso il cosiddetto pedinamento digitale che consente di tracciare profili particolareggiati degli utenti, quasi sempre minori, e di orientare verso di loro contenuti targettizzati. Tutto questo determina un’enfasi sproporzionata sul gradimento e la preferenza dei contenuti a scapito della loro attendibilità e verificabilità. La condivisione finalizzata alla monetizzazione fa premio sulla veridicità dei messaggi, rendendo lo spazio virtuale tossico e insicuro. Ma una civiltà digitale matura e responsabile deve ambire ad altro, in primo luogo ad una rinnovata antropologia in grado di alimentare l’anelito di libertà dei singoli, scongiurando il rischio di nuovi totalitarismi.

Ecco perché il nostro rapporto quotidiano con gli strumenti della Rete assume la forza delle grandi questioni epocali e interpella la coscienza di tutti gli utenti e il senso di responsabilità degli Stati e delle piattaforme.

Urge uno statuto giuridico ed etico delle nuove tecnologie, che concili il loro sviluppo con la tutela dei diritti fondamentali della persona. Occorre scongiurare - si evidenzia ancora nella Relazione annuale del Garante privacy - il rischio della delega all’algoritmo - tutt’altro che infallibile - di attività potenzialmente incidenti sulla libertà personale. Intelligenza artificiale e metaverso rappresentano due frontiere sfidanti per il doveroso bilanciamento tra innovazione tecnologica e difesa della riservatezza. L’Europa in questo senso sta cercando faticosamente una strada virtuosa tra la deregulation spinta e lo statalismo dei regimi più chiusi per assicurare un adeguato riconoscimento dei diritti individuali senza penalizzare lo sviluppo tecnologico, ma incanalandolo nel flusso costruttivo di un equilibrato esercizio delle libertà.

La traiettoria delle nostre democrazie è dunque nelle mani dei legislatori, chiamati ad emanare norme in grado di assorbire spinte contrapposte e di ricondurle a sintesi, sancendo una santa alleanza tra l’innovazione tecnologica e la salvaguardia degli spazi di libertà individuali e comunitari.

Nella Relazione del Garante privacy viene evocato lo spettro dell’«uomo di vetro», un individuo sempre più trasparente, a fronte di tecniche opache, che finiscono per attuare un’ideologia del controllo, con conseguente compressione dei diritti di libertà. L’alternativa a questo scenario plumbeo non può che essere una costante proiezione verso l’accensione della luce nella “caverna digitale”, verso l’individuazione degli “interruttori” che possono guidare Stati, organizzazioni, imprese, famiglie, cittadini nell’utilizzo sapiente e responsabile degli strumenti digitali, mettendoli al servizio del progresso globale.

