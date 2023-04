Mercoledì 26 Aprile 2023, 00:05

Mentre sul piano regolatorio il cerchio sembra stringersi sempre più attorno ai colossi del web e l’Ue da tempo muove nella direzione di una loro maggiore responsabilizzazione rispetto ai contenuti che circolano in Rete, si registra un’impennata dei reati online, che probabilmente è anche figlia di un allentamento delle misure di protezione da parte delle piattaforme.

I cosiddetti Over the top (Ott) non sono giuridicamente obbligati alla vigilanza preventiva ma sono chiamati ad agire tempestivamente per impedire l’ulteriore diffusione di contenuti lesivi dei diritti degli utenti e per offrire stabilmente a questi ultimi un corredo di tutele rispetto ai rischi, sempre incombenti, di crimini informatici.

Occorre tuttavia chiedersi se esista una correlazione tra la “cura dimagrante” che le grandi multinazionali del web stanno affrontando negli ultimi mesi e il generale calo di tensione nelle azioni di contrasto dei reati online. Meno personale in servizio vuol dire inevitabilmente anche minore attenzione ai diritti degli utenti, che risultano pertanto soggetti a maggiori rischi nelle loro navigazioni online.

D’altronde i colossi statunitensi del digitale hanno ultimamente annunciato e attuato tagli consistenti di decine di migliaia di posti di lavoro, per abbassare i costi e per gestire in maniera oculata le incertezze economiche che si intravvedono all’orizzonte nell’ecosistema multimediale.

Le cifre della crisi delle big tech sono davvero sorprendenti e indicative del fatto che il vento è cambiato e che è in atto un riequilibrio di risorse sul mercato. Alphabet, la casa madre di Google, licenzierà 12.000 dipendenti in tutto il mondo. I piani di esubero della rivale Microsoft riguarderanno 10.000 lavoratori. I tagli in Amazon interesseranno invece 18.000 posti di lavoro in tutto il mondo, Europa compresa. Il gigante dell’e-commerce durante la pandemia, a causa dei lockdown, aveva reclutato in modo massiccio forza lavoro, raddoppiando il personale globale, ma ora è stato costretto a fare marcia indietro. Anche Meta, società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha comunicato la perdita di 11.000 posti, pari a circa il 13% del totale della forza lavoro; a pesare in particolare i deludenti risultati finanziari e una stagnazione del numero di utenti. Non a caso si parla da tempo di considerevole disaffezione dai social. Per Twitter la contrazione degli organici ha riguardato circa tremila dipendenti. Tutti numeri eloquenti, che in alcuni casi si sono tradotti in depotenziamento di reparti impegnati nell’attuazione delle politiche di tutela dei diritti degli utenti e di prevenzione dei rischi di truffe e danni reputazionali. In altri termini, la crisi occupazionale si sta abbattendo come uno tsunami sulle big tech, rendendole meno pronte ad affrontare quel mare in tempesta che è rappresentato dalle insidie dello spazio virtuale. Le barriere della sicurezza informatica e tecnologica erette nel tempo come preziosi presidi per proteggere dai rischi il popolo del web sembrano indebolirsi e cresce l’apprensione per i destini degli utenti.

La Rete, infatti, non è solo un mezzo d’informazione ma un vero e proprio ambiente in cui ciascuno di noi compie tutta una serie di azioni e funzioni che rientrano nel perimetro, sempre più dilatato, della cittadinanza digitale. Pubblicazione di informazioni personali, gestione di pratiche burocratiche e compimento di transazioni finanziarie e attività professionali di varia natura sono gli ingredienti quotidiani della nostra vita digitale, che somiglia a un perenne slalom tra pericoli e benefici. Tra i primi si annoverano i furti di dati, le truffe, i raggiri; tra i secondi i risparmi di tempo e denaro e la moltiplicazione di opportunità.

Le frodi negli acquisti, le truffe romantiche, le finte lotterie, le donazioni fraudolente, le truffe realizzate da impostori che si spacciano per dipendenti di banche o altri soggetti finanziari e provano a ottenere le credenziali di accesso ai nostri conti correnti, i dati delle carte di credito, i codici di sicurezza, le password e altre informazioni riservate. Tutto questo nella giungla del web è reso possibile da collaudate tecniche come il phishing (un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali), lo smishing (un hacker invita a cliccare su un link malevolo inviato tramite sms), il vishing (si cerca di carpire con l’inganno informazioni personali mediante telefono) e lo spoofing (un attore malevolo nasconde la propria identità per risultare una fonte affidabile e ottenere l’accesso a dati sensibili). Si tratta di attacchi a reti e sistemi informatici resi più vulnerabili -lo ribadiamo- anche dall’allentamento di alcune misure di protezione da parte dei gestori dei servizi e delle piattaforme, oltre che dalla perversa spirale della criminalità online.

Questa drammatica esplosione della cybercriminalità, che chiama in causa l’affidabilità delle multinazionali che offrono servizi in Rete, ripropone tre priorità che i soggetti pubblici e privati devono mettere al centro delle loro strategie e azioni: maggiori investimenti in cybersecurity, per prevenire gli attacchi ai sistemi informatici e tutelare la principale ricchezza dell’economia digitale, che sono proprio i dati personali e sensibili; stimolare l’autodisciplina delle piattaforme e l’autotutela degli utenti per alimentare un circuito di fiducia nella condivisione delle informazioni; promuovere fin dalle scuole dell’obbligo una cultura dei diritti in Rete per educare ad un uso responsabile delle tecnologie e far progredire la cittadinanza digitale.



*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma