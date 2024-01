Lunedì 29 Gennaio 2024, 00:02

Eccolo Jannik, il tennista dalla chioma rossa, il capo dei “Carota Boys” ormai promossia popolo (“Keep Calm and Carrots Up” ha sintetizzato l’account dell’Australian Open), il ragazzo dalla coppa facile. Per lui, per nessun altro. Sinner ha vinto il suo primo slam, il secondo d’Italia nell’era professionistica (il “Roland Garros”di Panatta: i due di Pietrangeli vennero all’era del dilettante ma erano Grande Slam ugualmente), la sua seconda coppa dopo la Davis. S’è buttato sul terreno conquistato: il petto che ansimava non era il respiro affannato dalla fatica ma il cuore che andava a mille. Il suo, il nostro. Medvedev, che una volta gli aveva sbadigliato in faccia a un cambio di campo per dire “che noia”, ora, invece, stenterà ad addormentarsi pensando che stava due set a zero e Jannik ne ha infilati tre di rimonta. Però il russo non lo aspettava oltre la rete: è andato di lato nella metà gloriosa del campo di Sinner per congratularsi. Che sia nato il Federer-Nadal di domani, Alacaraz permettendo?

Eccolo Jannik che si gratta la testa, il bravo figliolo Jannik, quello dei colpi vincenti che non sono colpi furbi, un servizio, un lungo linea, un rovescio incrociato, sia quel che sia, tutto è provato, riprovato, sudato, lavorato, perché “non è finita finché non è finita” come diceva quello (Berra, baseball). La volta prima, quella contro Djokovic, aveva detto per prima cosa “Buongiorno Italia” giocando sullo scarto orario che era notte fonda per lui e sveglia quaggiù. Era un saluto non di circostanza. La sua è sostanza di un valligiano che lasciò le racchette degli sci (e prometteva assai anche con quelle) per le tiratissime corde del tennis. Vi ricordate quante gliene dissero quando non andò a giocare in Davis perché non era nella forma giusta? E’ un altro che insegue solo i soldi: lo marchiarono come fosse uno di quei calciatori che hanno preso la via dell’Arabia.

Ha detto ieri Jannik: “Bravi e grazie ai miei genitori, che mi hanno sempre lasciato la libertà di scegliere ed accompagnato le mie passioni”: veniva da pensare (era quella l’ora) che contemporaneamente su qualche campetto di ragazzi, o, peggio, di bambini, qualche papà da bordo campo stesse strillando al suo “cocco campione” qualche “spezzagli la gamba” o chiamando in causa mamma e moglie dell’arbitro. Papà Hanspeter, cuoco, o mamma Siglinde, cameriera, il tutto nel rifugio in Val Pusteria, non lo fecero mai.

Anzi, si racconta che una volta Jannik da piccolo tornasse a casa furioso perché l’allenatore l’aveva sostituito “a me, proprio a me” si lamentava con la mamma, Siglinde sorrise. L’allenatore era Hanspeter. Ha imparato la lezione, Jannik, il ragazzo che sorride. Capito calciatori in erba? E, soprattutto, capito genitori? A 13 anni se ne andò di casa, ma s’è portato la casa appresso, o almeno quel che gli insegnavano in quella valle: il lavoro, il rispetto.

Non è la sola “lezione” venuta da Melbourne: “Io sui social? Solo per lavoro” sostiene Sinner. Haters e guardoni, spesso coincidenti, sono avvertiti. Se mantiene quel che pensa (e dice: anche qui le due cose sembrano coincidere) ci sarà poco da smanettare. A Jannik la vita piace viverla mica per raccontarla. Mica per andare a caccia di un like, che pure gli pioverebbero addosso a milioni di clic e migliaia di euro.

In settimana, l’1 febbraio, Sinner e i suoi compagni di Davis saliranno al Quirinale per quell’incontro che rinviarono prima di Natale, presi com’erano tra vacanze e preparazione dell’Australian Open. Mostrerà al Presidente Mattarella anche la nuova coppa: due è meglio che one… Il Presidente sorriderà. Poi ci sarà Sanremo, poi Roma, poi Parigi (due volte, una olimpica) e poi, e poi, e poi… Jannik, “keep calm and carrots up”. Papà e mamma sorridono, e l’Italia pure. Sportiva e no.

