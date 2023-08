Mercoledì 23 Agosto 2023, 00:21

Il prossimo 5 settembre saranno trascorsi tredici anni dall’assassinio, fin qui impunito, del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Tredici anni di annunci di prossimità all’individuazione dello o degli assassini e, forse, dei mandanti, seguiti da incertezze, quindi, dal silenzio per poi riprendere a dare segnali di novità, non coronati però da decisioni delle autorità di polizia e della magistratura coerenti con i segnali stessi per essere giunti a risultati validi.



E ciò fino all’annuncio di una svolta nel luglio dello scorso anno, dopodiché nulla di concreto è seguito, ma si vuole sperare - sia pure come “ spes contra spem” - che su quanto allora eventualmente emerso si indaghi ancora o comunque si percorrano, per connessione, altre piste.

Il brutale assassinio di un sindaco che aveva impresso una svolta fondamentale nella gestione della cosa pubblica e stava promuovendo una linea economica e sociale sostenibile ed ecocompatibile, come vero antesignano, in un territorio baciato dalla natura. In esso si incontrano bellezze paesaggistiche, tradizioni civili e orgoglio per i geni che nei secoli vi hanno abitato, si pensi a Parmenide e a Zenone ad Elea, dove è nato il pensiero occidentale, non molto distante da Pioppi, una frazione di Pollica, o alla dieta mediterranea proprio da Pioppi lanciata anche in ambito scientifico.



La gestione Vassallo era esemplare, stimolando una quotidiana partecipazione dei cittadini tutti alle scelte del Comune e con l’intento di tagliare l’erba sotto i piedi delle diverse forme di criminalità. Queste nel Cilento cominciavano a proiettarsi con, in primis, il traffico di droga dal cui mondo, secondo le investigazioni non approdate però a certezze, potrebbero provenire la mano dell’assassino e la decisione del o dei mandanti.



Con il sindaco, pescatore, diffusamente noto per le grandi capacità progettuali e amministrative e per il rigore, il mare di Pollica, innanzitutto con Pioppi ed Acciaroli, aveva guadagnato i primi posti nelle graduatorie della purezza delle acque. Se si uccide un sindaco per l’innovazione che promuove, per il consenso che suscita, per l’opposizione a qualsiasi forma di violazione della legge, a maggior ragione se si tratta di reati odiosi quale quello dello spaccio della droga o disarticolanti il territorio come gli abusi edilizi, ovvero ancora intrecci deteriori tra politica ed economia, costituisce un atto contro tutta la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune. Per casi del genere in Campania bisogna tornare indietro al 1980, con l’uccisione del sindaco di Pagani Marcello Torre ad opera della camorra e, ancora più indietro, a quello che si ritenne un rapimento nel 1953 del sindaco di Battipaglia, Lorenzo Rago, del quale nulla si è poi più saputo.



Oggi la meravigliosa Costa cilentana avrebbe bisogno di successori a 360 gradi di Vassallo, mentre il turismo inizia a segnalare problemi che alcuni vedono tra il calo di quello di massa e la riduzione di quello di élite che chiederebbe diverse prestazioni, mentre un traffico automobilistico, che in alcuni giorni evoca la Cristoforo Colombo di Roma, ma senza semafori, costituisce un evidente danno per le località, spesso dotate di parcheggi limitati e inadeguati.

Un bene fondamentale dato dalla natura e dall’opera degli antenati va meglio tutelato e sviluppato. Le regole e le istituzioni del territorio sono cruciali. Lo sviluppo di iniziative culturali e sociali è imprescindibile. Pur tra difficoltà svolgono una funzione meritoria la Fondazione Vassallo, promossa dal fratello Dario del sindaco, e la Fondazione Alario.



Ma ciò che manca è una sana estesa partecipazione e reazione della società civile sulla vicenda dell’uccisione del sindaco che sarebbe stata e sarebbe tuttora paradigmatica, con un effetto-annuncio, per spingere, da un lato, perché si affermi la verità e la giustizia e una svolta vera si abbia nelle indagini per l’assassinio e, dall’altro, perché questa stessa partecipazione democratica contenga gli anticorpi nei confronti dell’infiltrazione della criminalità in un territorio che è orgoglio e vanto di tutto il Paese e produca una spinta al bene operare di chi amministra questo dono della natura.



Il prossimo 5 settembre si eviteranno formali, sterili commemorazioni e si chiederanno impegni concreti, “ res non verba”?