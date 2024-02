Giovedì 8 Febbraio 2024, 00:03

corretti e responsabili è necessario osservare le leggi e rispettare i diritti delle persone anche nel web e sui social. In particolare le nuove generazioni devono crescere in un ambiente virtuale sicuro e inclusivo, che esalti le virtù dei singoli e contenga gli istinti deteriori e le passioni distruttive che si sprigionano con estrema facilità nell’oceano di Internet. Purtroppo la cronaca quotidiana accredita la visione di una Rete altamente tossica nella quale i minori rischiano di pagare il prezzo elevatissimo della loro fragilità emotiva. Occorre individuare modalità praticabili per contrastare efficacemente il furore iconoclasta che domina l’ambiente virtuale e che rischia di travolgere i giovanissimi, immersi in un contesto iperconnesso che tende a saturare gli spazi della loro vita e ad assorbire tutte le loro energie.

Diversi studi documentano che i giovani devono sempre di più fare i conti con i rischi che l’uso eccessivo e inappropriato della Rete comporta. Tali pericoli, se trascurati, possono avere conseguenze durature sulla loro salute mentale (ansia, depressione e dipendenza), la loro crescita sociale, il loro percorso educativo.

Uno dei principali pericoli per i minori è l’esposizione a contenuti dannosi. Con l’accesso illimitato a Internet essi possono facilmente imbattersi in materiale inappropriato, violento o sessualmente esplicito, in grado di compromettere il loro sviluppo cognitivo ed emotivo, con devastanti conseguenze sulle loro capacità relazionali. Non va neppure trascurata la piaga della dipendenza da Internet: l’uso eccessivo della Rete e la mancanza di equilibrio tra attività online e offline influiscono negativamente sul benessere complessivo dei giovani.

Un altro rischio significativo riguarda la privacy: i minori potrebbero ingenuamente condividere informazioni personali su social media e piattaforme di gioco, rendendosi vulnerabili a minacce come il cyberbullismo o il furto di identità. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che si realizzano attraverso comportamenti aggressivi, ricatti e molestie. I minori, essendo tra i soggetti più esposti, finiscono per subire danni psicologici gravi che persistono nel tempo. Il cyberbullismo può manifestarsi in varie forme, tra cui l’invio di messaggi minatori, la diffusione di voci false o imbarazzanti, la creazione di siti web diffamatori e la manipolazione di foto o video per scopi offensivi. Le statistiche rivelano un aumento preoccupante dei casi di cyberbullismo, con vittime spesso colpite nel silenzio virtuale. Questo fenomeno ha effetti devastanti: influenza negativamente l’autostima, il rendimento scolastico e, in alcuni casi tragici, contribuisce a sviluppare pensieri suicidi. Secondo uno studio condotto dall’Unicef, circa un terzo dei giovani di età compresa tra 13 e 15 anni in 30 Paesi ha sperimentato il cyberbullismo almeno una volta.

L’emergenza del cyberbullismo si ricollega alla necessità di potenziare la sicurezza della Rete. Soprattutto a livello scolastico, infatti, emerge una scarsa conoscenza degli strumenti di prevenzione e neppure a casa è garantito che ci sia una piena consapevolezza dei rischi legati a un’eccessiva esposizione alla Rete e agli strumenti digitali sin dalla prima infanzia. Infatti, sono spesso i genitori, in Italia come nel resto del mondo, a essere protagonisti dello sharenting, che espone i bambini a rischi che vanno dallo sfruttamento sessuale alla violazione della privacy. A chiudere un quadro davvero preoccupante è il fatto che moltissime vittime di cyberbullismo non segnalano gli episodi alle autorità o agli adulti, spesso per paura di ritorsioni o di ulteriori molestie. Ciò rende difficile ottenere una stima accurata della portata del problema.

Le Giornate mondiali per una Rete più sicura (Safer Internet Day) e contro il bullismo e il cyberbullismo, appena celebrate, offrono importanti occasioni di riflessione su una delle emergenze più pressanti dell’era digitale. Tuttavia, preoccuparsi della sicurezza e della tutela dei diritti delle nuove generazioni in Rete non dev’essere soltanto la premura di queste due Giornate, sia pur solenni, bensì un impegno continuo delle istituzioni, del mondo scolastico e di tutte le componenti dell’ecosistema digitale.