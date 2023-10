Venerdì 6 Ottobre 2023, 00:06

Roma torna ad ospitare un appuntamento di scala globale nella vita del cattolicesimo. Il Sinodo che si sta aprendo vede rappresentato ogni angolo della terra in modo quantitativamente meno sproporzionato che in passato. Inoltre, in proporzioni non meramente simboliche sono presenti non solo il clero, ma anche il laicato, non solo uomini, ma anche donne. È doveroso vagliare le aspettative che un evento di tale portata suscita.

Primo. Il confronto con il Concilio Vaticano II (1963-1965) è inevitabile e persino salutare, ma va svolto con attenzione. Questo Sinodo parte con uno svantaggio enorme rispetto al Vaticano II. Il Concilio aveva alle spalle centocinquanta anni di ricerca teologica straordinaria, di risveglio spirituale e liturgico impetuoso, di una Azione Cattolica che aveva risvegliato “il gigante che dormiva” (von Balthasar). Aveva alle spalle le esperienze e la cultura di un cattolicesimo politico finalmente non confessionale, quello di cui don Sturzo era stato maestro. Aveva alle spalle il lavoro di tanta intellettualità cattolica libera e fedele, basti pensare alla Fuci di don Giovanni Battista Montini (il futuro Paolo VI). Godeva della nuova presa di parola del cattolicesimo di lingua inglese, britannico e statunitense, da Newman a Murray, non contaminato dal confessionalismo europeo-continentale e non angusto come tanta tarda scolastica. Tutta questa ricchezza spioveva nella biografia e nell’anima di Paolo VI e seppe imporsi ai “profeti di sventura” ed ai vuoti progressismi: la fede e la Chiesa furono chiamate a scegliere la strada difficile di una fedeltà in tempi nuovi e diversi, senza rancori e senza timidezze: “non molle e vile è il cristiano, ma fedele e forte” (Paolo VI al n.28 della Ecclesiam Suam, 1964).

Questo Sinodo non ha alle spalle nulla del genere e non solo perché dalla conclusione del Vaticano II sono passati “solo” sessanta anni. In questo periodo la teologia ha vissuto una stagione incredibilmente più povera, la vita ecclesiale è stata ferita non solo dalle prove dei tempi, ma anche dall’aver tentato strade movimentistiche, neoclericali o di managerializzazione della pastorale vecchie e già ampiamente fallite. Alla disciplina della libertà troppo spesso sono stati sostituiti narcisismo ecclesiastico e carrierismo. Si badi: sono stati i due ultimi pontefici a dirlo! Nulla impedirà allo Spirito santo di soffiare abbondante sulla assemblea sinodale, ma la povertà della eredità prossima che riceve potrebbe renderne più difficile l’ascolto. Non aspettarsi troppo da questo sinodo non significa aspettarsi nulla, significa invece riconoscere la ardua prova cui è chiamato e anche predisporsi a rimarne stupiti.

Secondo. Il problema del cattolicesimo era e resta quello del confronto con la modernità. Il radicalizzarsi di questa ha reso tale compito molto più difficile e molto più urgente. Il Vaticano II lo aveva compreso ed aveva detto no tanto alla demonizzazione nella modernità (del resto largamente cristiana essa stessa) quanto alla sua adulazione. Come disse Paolo VI (8 Dicembre 1965), dentro la stessa modernità da una parte c’è la religione del Dio che si fa uomo, dall’altra quella dell’uomo che si fa Dio. Un tale confronto non comporta affatto la necessità di uno scontro assoluto, al contrario esige dialogo franco ed amicizia, e il coraggio di una ricerca comune (avrebbe detto il card. Martini: credenti e non credenti hanno innanzitutto il dovere di essere pensanti). A tale ricerca il cristiano rinuncia ogni volta che abiura o che si fa timido, ogni volta che cessa di amare e si fa insensibile alle istanze di giustizia e di libertà. Rinuncia ogni volta che in un conflitto diventa equidistante.

Questo Sinodo compirebbe un lavoro prezioso se recuperasse quella visione contemporaneamente opposta a tradizionalismo e progressismo, visione che grazie a Paolo VI era uscita vincitrice dal Vaticano II; visione che fu messa all’opera dal pontefice nei grandi atti di riforma compiuti tra il 1967 ed il 1969, quelli che gli inimicarono definitivamente tanto i tradizionalisti quanto i progressisti ed i Catholic radical chic. Visione che magistralmente riassunse nella lettera apostolica Evangelii nuntiandi (1975).

Il Sinodo fallirebbe se si trasformasse in un referendum su Francesco. Farebbe un lavoro inutile e ridicolo. Farebbe invece un lavoro prezioso se lasciasse emergere con nuova forza e forme aggiornate la opzione per quella che non è affatto una via media, bensì “la via stretta”.

Terzo. Tornare a percorrere di nuovo “la via stretta” dello stare dentro la modernità, guidati da un Vangelo che non piglia tutto né rifiuta tutto, che discerne ed anche inventa cose nuove, non lo si fa limitandosi a dichiarazioni di principio. Allo stesso tempo, è molto improbabile che da questa prima sessione del sinodo possano uscire decisioni le quali, tra l’altro, senza la dovuta accumulazione di riflessione e di esperienze di cui s’è detto, rischierebbero di rivelarsi decisioni fragilissime. Ciò che invece potrebbe realisticamente essere alla portata del sinodo è la definizione di una agenda: pochi nodi, cruciali ed urgenti. Tale agenda catalizzerebbe e darebbe ordine al confronto futuro, e renderebbe poi più costoso evitare di decidere.

Insomma, non è realistico attendersi troppo da questo Sinodo, ma non sarebbe affatto poca cosa se recuperasse ed aggiornasse la visione della “via stretta” e le collegasse una agenda fatta di pochi problemi urgenti.

Questo Sinodo si apre sotto un’ombra o, se si vuole, sotto una luce: quella della rinuncia di Benedetto XVI. È inutile negare che dopo l’avvio delle riforme conciliari nel biennio 1967/1969, tradizionalisti e progressisti –come sempre alleati – riuscirono a bloccare e distorcere la ricezione del Vaticano II. Lo hanno fatto proponendo gli uni e gli altri scorciatoie alla “via stretta”. “La via stretta” era e resta dura (“esigerà sempre fedeltà, impegno, mortificazione e sacrificio”), ma le scorciatoie erano e restano effimere e nefaste. Con il suo altissimo gesto – un vero e proprio gesto “di governo” – Benedetto XVI di fatto ha riaperto la partita, ha riportato il cammino sulla “via stretta”, ha smascherato i miti dei tradizionalisti e ha messo con le spalle al muro i progressisti. La sua rinuncia è stata una specie di Porta Pia alla rovescia: una breccia non da fuori verso dentro (come i bersaglieri nel 1870), ma da dentro verso fuori. La sua rinuncia è stato un “abbattere i bastioni” (ancora von Balthasar). Benedetto XVI ha rilegittimato la “via stretta”. Non si manca di rispetto a Papa Francesco se si dice che – ritrovatosi nel varco aperto da Benedetto XVI – anche lui ed ancor di più i suoi qualche volta in questi anni hanno annaspato. Sarebbe già gran cosa se questa generazione di cattolici e questo Papa imboccassero “la via stretta” senza distrazioni (pentecostali, populiste o neoclericali) e muovessero qualche passo nella direzione giusta. Aspettarsi questo dal Sinodo è realistico.