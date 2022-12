Martedì 20 Dicembre 2022, 00:02

Dal mondo della scuola vengono promettenti segnali di risposta a fenomeni e comportamenti che, forse per quieto vivere, sono rimasti a lungo privi di una chiara e motivata reazione. Si è iniziato con una presa di posizione molto netta sull’uso dei telefonini in classe e, nelle ultime settimane, anche contro l’occupazione degli edifici scolastici. Il sistema d’istruzione è vastissimo e molto differenziato al suo interno e per questo i cambiamenti sono lenti ad affermarsi. Tuttavia, negli ultimi tempi, l’azione di dirigenti, docenti e consigli d’istituto ha avuto un buon riscontro anche nella comunicazione, aprendo un utile dialogo con l’opinione pubblica.

Alla scuola si addossano tanti compiti e al suo funzionamento si attribuisce, a ragione, un ruolo centrale nell’avvenire della società. Basterebbe questo basilare principio per appoggiare ogni iniziativa che aiuti a migliorarne la credibilità, accrescere la fiducia da parte delle famiglie, rendendo al tempo stesso chiaro alle giovani generazioni la necessaria serietà con cui va messo in pratica il diritto costituzionale all’istruzione. In questo senso il rispetto delle regole fin dalla giovane età ha una straordinaria funzione pedagogica nel nostro paese. Da almeno quindici anni è in vigore una circolare ministeriale (n.30/2007), derivante da un precedente decreto, che vieta l’uso dei telefonini a scuola agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo.

Un divieto costantemente riportato nei regolamenti d’istituto. L’aver reso noto che alcuni istituti, a partire dal Malpighi di Bologna, si impegnavano sul serio a rende la scuola “phone free”, è bastato a far diffondere questa pratica anche altrove.

Anche sulle occupazioni si va affermando un più deciso contrasto. Proprio in questi giorni da alcune fra le più prestigiose scuole romane di tradizione progressista, è venuto un chiaro impulso a sanzionare i blitz studenteschi. Quella delle occupazioni è diventata una sorta di abitudine, una trasgressione in cui non è facile individuare le concrete rivendicazioni che la motivano. Sembra ormai una presa di possesso della scuola per certificare l’esistenza in vita di un movimento degli studenti oggi poco rappresentativo e poco propositivo. Le critiche sono da molti anni sempre le stesse. Si reclama una scuola diversa, non improntata a prestazioni e performance, più coinvolgente e partecipata. Bloccare la didattica e ancor peggio impedire l’accesso ai docenti, aprire la scuola a esterni, danneggiare attrezzature e l’edificio, non può essere considerata un’azione priva di conseguenze, specie quando un clima di dialogo permetterebbe forme di partecipazione co-gestite funzionali alla preparazione degli studenti. La decisione, demandata ai consigli di classe, di prendere provvedimenti più incisivi della semplice cancellazione delle gite scolastiche (come avveniva in passato) non va considerata semplicemente come un’inevitabile misura punitiva, ma soprattutto come stimolo all’assunzione di responsabilità individuali. Accrescere il rigore anche contro altri comportamenti anti-sociali come il bullismo o le discriminazioni va nella stessa direzione di rendere le nuove generazioni più consapevoli delle scelte che si compiono. Delle tre più importanti agenzie formative la scuola costituisce il perno centrale che grazie all’abnegazione e l’impegno di straordinari operatori, docenti e dirigenti, regge una pressione enorme fra l’indebolimento delle famiglie, e la crescita esponenziale e incontrollata dei mezzi di comunicazione, primi fra tutti i social. Come comunità educante merita certo più risorse, più riconoscimento sociale, ma anche più pensiero strategico, in un mondo totalmente cambiato rispetto ai tempi di Maria Montessori o di Don Milani, di Rudolf Steiner o di Jean Piaget, che restano punti di riferimento pedagogico, ma meriterebbero di esser affiancati da innovatori altrettanto decisivi. I nostri giovani frequentano spesso le stesse scuole e lo stesso modello organizzativo dei loro nonni, quasi le stesse materie e programmi dei loro padri. Dovremmo avere più coraggio nel rendere la scuola più autorevole e accattivante. I piccoli segnali di vigore segnano una discontinuità da coltivare e far evolvere.