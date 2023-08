Sabato 26 Agosto 2023, 23:51

Grazie alla legge Casati del 1859 l’istruzione elementare divenne obbligatoria e gratuita, prima nel regno di Sardegna e poi in Italia. Una grande conquista di civiltà in una nazione che si proponeva di affrontare il nuovo mondo industrializzato e di affrancare dal sottosviluppo ampie plaghe del Paese.

La Costituzione del 1948 stabilì la durata dell’obbligo scolastico in otto anni e fino ai quattordici di età. Nel 1963 la scuola media venne unificata e finalmente nel primo decennio del secolo attuale l’obbligo è stato elevato a 16 anni, cioè sino al secondo anno delle scuole superiori o almeno dopo la frequenza di dieci anni di studio.

Con lo sviluppo economico e sociale, anche la scuola si è andata adeguando all’esigenza di offrire ai nostri giovani una preparazione rispondente alla sete di conoscenze che esige un mondo in rapido movimento.

Ma, come si sa, le leggi hanno spesso un valore formale più che sostanziale. Mentre ai suoi albori, e per la verità anche sino agli anni del boom economico, all’adempimento dell’obbligo scolastico corrispondeva una effettiva accresciuta preparazione delle giovani leve, con il passare del tempo l’offerta formativa è andata assumendo le caratteristiche più di un adempimento burocratico che di un obbligo di risultato.

In molti casi – ovviamente non si può generalizzare – la preparazione dei giovani di oggi si è dimostrata più eterea di quella dei loro genitori. Certo, buona parte della responsabilità di questa nuova situazione, nella quale si passa più tempo sui banchi, ma si metabolizza un apparato conoscitivo inferiore, è da attribuirsi agli stimoli e alle distrazioni offerti dalla rete e dal sistema dei social, che, se non altro, producono un non trascurabile effetto di diminuzione della soglia dell’attenzione.

Ma anche i programmi hanno le loro colpe. Soprattutto nelle scuole superiori. Da una parte, sono aumentate le materie di studio e i libri di testo si sono ingigantiti e gonfiati di nozioni ridondanti per chi deve solo disporre delle chiavi per comprendere una materia e non diventarne uno specialista già al liceo. Dall’altra, l’abbandono di materie basilari per comprendere il mondo in cui viviamo, come la geografia e la cronologia storica, ha contribuito a rendere nebulosa e priva di punti di riferimento concreti una conoscenza che proviene da un coacervo di nozioni tra loro non collegate e soprattutto prive di un ordine logico di importanza.

Accade così che ci siano giovani che, alle medie, hanno approfondito per mesi l’economia degli Ittiti ed altri che, superato l’esame di maturità, sono convinti che il Po nasca nei pressi di Trieste, luogo metafisico di cui è ignota la collocazione reale.

A tutto ciò si aggiunge che non mancano casi, ancorché sporadici, di insufficiente preparazione o disponibilità del corpo docente. Carenze che non possono assolutamente sminuire l’elevata qualità della maggioranza degli insegnanti. Che rimane di alto livello, malgrado il fatto che il metodo principale di assunzione nelle scuole pubbliche non sia più rappresentato dal concorso, ma dall’ope legis, dalla stabilizzazione del precariato.

Se dunque scopo dell’istruzione non è il tempo consumato tra i muri delle aule, ma la preparazione effettiva conseguita dagli studenti, è forse giunto il momento di por testa ai possibili rimedi. Naturalmente in primo luogo programmi più semplici e basilari, lasciando gli approfondimenti solo alle materie più specificamente caratterizzanti il corso di studi. Tornare ad un sistema di assunzione del personale selettivo potrebbe a sua volta dare un segnale di cambiamento, anche per attrarre l’interesse degli studenti.

Ma forse ciò che più conta per tornare a una scuola di qualità non è tanto arrovellarsi per cercare un sistema efficiente di controlli, di sanzioni o di incentivi. Tanto si sa che non funzionano e non fanno cambiare il comportamento di nessuno.

Occorre un metodo diverso. Quello di mettere in concorrenza tra loro gli istituti scolastici. Molti già oggi svolgono campagne-acquisto estive degli studenti, perché temono di essere soppressi. Ma, una volta conquistata la “clientela”, tutto funziona come prima. Se invece la concorrenza si basasse sulla performance di ogni scuola, forse le cose potrebbero cambiare.

Se, limitando l’esempio alle sole scuole superiori, ai genitori, o agli studenti una volta maggiorenni, potrebbe essere attribuito un voucher, finanziato con il taglio dei principali trasferimenti di denaro pubblico a tutte le scuole, da spendere per pagare il costo dell’istruzione in qualunque scuola a loro piacimento. Ne scaturirebbe una corsa verso la crescita della qualità dell’offerta formativa da parte di tutti gli istituti, ciascuno dei quali cercherebbe di accaparrarsi studenti e contributi per poter sopravvivere.

Dato che l’altra faccia della medaglia del sistema consiste nella cessazione del finanziamento pubblico alle scuole e nel trasferimento delle relative somme alle famiglie o agli studenti e che ciascuno potrebbe scegliere liberamente la scuola che ritiene migliore, sarebbero tagliate alla radice le polemiche tra le scuole dei “ricchi” e quelle dei “poveri”. Il buono-scuola rappresenterebbe un valore massimo di spesa valevole per tutti gli istituti, e non ci sarebbero differenze tra scuole pubbliche e private. Come si suol dire oggi, si potrebbe realizzare un approccio win-win. Occorre solo un pizzico di fantasia e di coraggio. Post scriptum, è quasi superfluo aggiungere che, per liberarsi dei diplomifici a pagamento, basterebbe abolire il valore legale dei titoli di studio. Lo propose Einaudi più di cento anni fa.

