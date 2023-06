Domenica 25 Giugno 2023, 00:08 - Ultimo aggiornamento: 00:09

Per comprendere la grandezza di un momento non è necessario sapere come andrà a finire. Domattina potremmo svegliarci in una situazione che nessuno oggi aveva previsto. È già successo ieri mattina. Si sapeva che il regime putiniano poteva andare in crisi, ma anche che poteva resistere.

Allorché i segni algebrici di alcune variabili cruciali si invertono di colpo lo stato complessivo delle cose cambia drasticamente e per intero. Se le cose che subiscono un tale repentino e diffuso cambio di segno sono importanti, allora è l’intera trasformazione a rivelarsi importante. Nella notte tra venerdì e sabato le Forze armate russe si sono trovate a gestire non più un solo fronte, ma due. Il Cremlino non più a guidare una guerra di aggressione in territori relativamente lontani, ma a difendersi da una aggressione interna e vicina.

Inutile chiedersi come finirà: può finire in molti modi (Il dietro-front di Prigozhin sarà tattico o strategico? A quale prezzo sarà stato ottenuto?). Ciò che si deve, è prestare la massima attenzione e prepararsi ad esiti tra di loro anche molto diversi. L’esercito russo o una sua gran parte assisterà ad uno scontro tra bande o prenderà partito? E per chi? Prigozhin vede già al suo fianco elementi della gerarchia militare, ma la situazione è molto fluida e per ora si sa poco delle forze di terra e ancor meno della Marina, dell’Aviazione, dei comandi nucleari e dei Servizi.

Cosa sta avvenendo in questi settori dagli Urali a Vladivostok? Di alcuni personaggi di primo piano si stanno perdendo le tracce. Alcuni vassalli di Putin (sia russi che non) pare siano già in fuga. E poi: cosa farà la Wagner in Africa e in Medio Oriente? Cosa avverrà tra la Wagner e le forze regolari russe laddove, come in Siria, sono schierate insieme? E gli ex satelliti dell’Asia Centrale con chi si schiereranno? E, prima ancora, che effetti avrà lo scontro in corso dentro la Russia sulla guerra all’Ucraina? E infine, se pure tutto dovesse rientrare (come cerca di far credere Lukashenko), quanto sarà ancora credibile il vertice della Russia? Impossibile rispondere, se non tirando ad indovinare. Per ora sappiamo solo tre cose. La prima: sarà una Russia diversa, con Putin che comunque ha perso una parte del sostegno su cui poteva contare e molto credito interno ed internazionale. Prigozhin dice di non avercela con lui, ma questa è solo una apparenza. La seconda: sarà una Russia molto diversa nella sostanza, ma probabilmente non nella forma.

Regime fortemente accentrato ed autocratico era, e tale rimarrà almeno sulle prime e forse anche oltre. Tra le parti che si stanno sfidando non ce ne sono di democratiche. Chi è in carcere per la libertà probabilmente ci resterà, chi è fuggito – un fiume in piena che si va ancora ingrossando – non rientrerà. La terza: sarà una Russia più fragile: alcuni patti tra capi sono saltati e la fragilità potrebbe divenire anche disgregazione, con conseguenze globali che sarà difficile gestire, ammesso che sia possibile. La continuità tipologica tra la Russia di ieri e quella di domani, non esclude la moltiplicazione dei frammenti.

La forza dell’Occidente si vedrà se, dopo aver portato a termine senza tentennamenti la difesa l’Ucraina, saprà offrire alla Russia un futuro migliore di quello che gli offrirà la Cina. E non è tutto. I sette giorni che si chiudono con la crisi russa sono stati sette giorni di grandi fatti. Potremmo esserci trovati a vivere una settimana storica, sicuramente ne abbiamo vissuta una di primaria importanza. Prima Xi aveva incontrato Blinken, già un evento visto che l’incontro poteva rimanere tra pari grado. Cina e Usa, senza precludersi alternative (costosissime e pericolose, però), stanno provando a trovare un modo per non accelerare le crisi e lasciar scorrere almeno un po’ di tempo. Qualcosa di non troppo diverso dal cosiddetto “lodo Kissinger”. Non è molto, ma forse è la cosa più distante dal confronto duro tra quelle realisticamente possibili. Poi Biden ed il Congresso Usa hanno accolto Modi e hanno consacrato ufficialmente l’India come potenza politica di scala non più solo regionale. Biden lo ha fatto dando un bel colpo di lima al supreriority complex degli Usa anni ’90. Novità grandi si affollano sulle pagine aperte della nostra agenda.