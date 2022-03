Mercoledì 2 Marzo 2022, 00:17

Se la cosa non suonasse tragicamente inopportuna più che assurdamente ironica, dovremmo persino ringraziare Vladimir Putin. La sua scelta di rinunciare all’arte sottile della negoziazione diplomatica o a qualunque altro strumento di condizionamento politico, anche indiretto, per affidarsi alla violenza cieca delle armi, peraltro seguendo una logica di potenza anacronistica, quasi ottocentesca, ci ha infatti costretto – tutti, noi europei soprattutto – a guardarci nello specchio della storia, a fare un drammatico ma salutare bagno di realtà e a prendere decisioni che solo dieci giorni fa sarebbero apparse lunari.

La pandemia poteva anche sembrare un impazzimento della natura, estraneo alla volontà umana, per fronteggiare la quale il mondo ha cercato di muoversi in modo unitario e solidale. Questa guerra è qualcosa di diverso.

È un atto deliberato d’aggressione, è l’interesse considerato superiore e non negoziabile di uno contro il desiderio di indipendenza di un altro. Non una fatalità o un incidente involontario, ma una scelta meditata da tempo, fatta per dividere e mettere mortalmente a contrasto popoli e nazioni.

Una scelta che ha colto di sorpresa soprattutto coloro che hanno voluto non vedere o illudersi, cioè noi. Può un grande Stato, in pieno XXI secolo, fare una guerra coi cannoni, i carri armati e i missili? Si può, finita ormai da più di trent’anni la Guerra fredda tra blocchi geopolitici, invadere e occupare un altro Paese con la scusa che fa parte della propria “sfera d’influenza”? Si può minacciare l’uso dell’arma nucleare in un mondo che da tempo ha rinunciato alla deterrenza nucleare come strategia per prevenire gli attacchi del nemico? La risposta l’abbiamo avuta.

Da qui, superata l’iniziale incredulità, il bisogno per l’intera Europa di un cambio repentino d’atteggiamento, all’altezza dei pericoli che oggettivamente incombono sul futuro: «È il momento di fare i conti con la storia, non con quella passata ma con quella di oggi e di domani», come ha detto ieri Mario Draghi intervenendo alle Camere a giustificazione della inedita decisione italiana (ed europea) di inviare armi e mezzi ad un Paese impegnato in un conflitto.

Un imperativo etico (sostenere chi si difende ed è stato aggredito) che è anche l’inizio di un nuovo corso storico. Il benessere, la libertà, la democrazia, la pace come premessa di una convivenza ordinata, nel segno del pluralismo sociale e delle idee, hanno un prezzo. Quando lo si diceva ai tempi della lotta contro il terrorismo islamista suonava ad alcuni come propaganda occidentalista. Oggi esprime una visione pragmatico-realista della politica, della società e dell’ordine internazionale, animata tuttavia da un forte senso morale e da una grande idealità. Nel mondo esistono le autocrazie, con esse si tengono relazioni politiche e si fanno anche affari, ma nulla vieta di trattarle per quel che sono quando si trasformano in un pericolo per la stabilità o avanzano pretese contrarie al diritto internazionale e al senso d’umanità.

Il riarmo della Germania, avallata persino dai Verdi, fa impressione solo a dirsi. La Svizzera che esce dal suo “neutralismo” da paradiso fiscale è un inedito. Così come colpisce l’interventismo democratico degli Stati europei del nord, tradizionalmente più interessati a godersi i benefici del loro generoso Stato sociale che a immischiarsi nelle contese armate internazionali. Ci siamo convertiti in guerrafondai? No, abbiamo aperto finalmente gli occhi. È un bene che la pace come obiettivo politico concreto, per garantire la quale può anche essere necessario usare la forza contro chi la minaccia, abbia scalzato il pacifismo ideologico da sfilata: generoso, specie quando mosso da afflati religiosi, ma anche terribilmente ambiguo, vista la tendenza degli autocrati a considerarlo non un sentimento nobile, una profferta di dialogo e amicizia, ma una forma di arrendevolezza.

È probabile infatti che tra le ragioni che hanno spinto Putin alla guerra, nella convinzione che avrebbe comportato per lui un costo ragionevole, c’è anche l’idea che il mondo cosiddetto libero sia corrotto, fiacco e decadente, interessato solo alla sua cornucopia edonista (la stessa idea sprezzante che ne hanno gli islamisti). Un mondo per di più spossato, materialmente e psicologicamente, da due anni di pandemia, che non avrebbe avuto alcuna voglia di reagire, tenuto anche conto della sua dipendenza energetica proprio dalla Russia. Dal momento che nella nostra esperienza storica il benessere collettivo presuppone la libertà individuale, mostrare che si è disposti a mobilitarsi per difendere quest’ultima, sacrificando se necessario anche qualcosa del proprio modo di vivere abituale, è stata la risposta migliore. Davvero Putin ha pensato che pur di avere le caldaie sempre in funzione gli occidentali avrebbero chiuso un occhio sul suo piano criminoso?

Abbiamo dunque dovuto cambiare, e in fretta, molte cose: agenda politica, linguaggio, visione strategica, obiettivi economici, modi di pensare. Non è più tempo di catastrofismo ambientalista o di piani miracolistici su una transizione verde che dovrebbe portarci in pochi anni in una sorta di Eden ecologista: il nostro problema, ora e nel prossimo futuro, è come garantirci gli approvvigionamenti energetici necessari a far marciare le nostre economie senza consegnarci nelle mani di questo o quel dittatore. E’ tempo inoltre di rivalutare il patriottismo – visto che tanto lo stiamo lodando nei coraggiosi ucraini in lotta per la loro indipendenza nazionale – alla stregua di un sentimento edificante, di una necessaria forza aggregante anche all’interno delle nostre società, dopo troppe chiacchiere su un mondo senza confini e bandiere. Conta l’Europa, ma contano anche le nazioni che ne sono l’anima. Infine, dopo averne tanto inutilmente parlato per anni, riusciremo probabilmente a costituire un esercito per davvero europeo, avendo capito che gli Stati Uniti sono i nostri alleati principali, non la nostra guardia armata peraltro a loro spese.

Un cambio radicale di scenario storico, quello prodotto dalla guerra, che ovviamente sta producendo effetti anche sulla scena politica italiana e sulla sua stessa cultura pubblica. La sinistra delle anime belle, delle parole mai fuori posto e dei buoni sentimenti ostentati ha scoperto che nel mondo esistono altri problemi oltre la parità di genere e le politiche d’inclusione, mentre quella ideologicamente ossessionata dall’anti-americanismo s’è messa fuori gioco da sola non potendo dare stavolta la colpa allo zio Sam e si è limitata a sventolare qualche bandiera arcobaleno nelle piazze giusto per tenersi la coscienza a posto. La destra nazionale, per venire al nodo più delicato, è stata invece costretta dalle vicende in corso a risolvere le proprie ambiguità ideologiche, dopo i troppi ammiccamenti ai regimi variamente autocratici che popolano il mondo, a partire proprio dalla Russia putinista. Giorgia Meloni è stata perentoria nella sua scelta di campo a favore dell’Europa e dell’Occidente, minacciando persino sanzioni contro chi nel suo partito dovesse ancora esprimere simpatie putiniste (segno che non si fida sino in fondo dei suoi). Salvini è stato, come sempre, più titubante e sfuggente, ma anche nel suo caso, specie dopo il voto di ieri in Parlamento, si tratta di un riposizionamento senza ritorno.

Magmatica resta la posizione del M5S, strutturalmente incapace di conciliare le sue troppe anime e ancora senza una guida politica riconosciuta e stabile. Ma anche per i grillini, salvo gli irriducibili di un certo rivoluzionarismo da centro sociale, non è più tempo di strizzate d’occhio ai nemici dell’occidente spacciati per liberatori dei popoli che invece opprimono. Non può infine sfuggire che quello di Draghi, specie dopo le parole gravi che ieri ha pronunciato in Parlamento, non è più il ruolo di un tecnico, di un commissario o di un mediatore tra partiti riottosi, ma di un leader politico in senso proprio, di uno statista, capace di imporre decisioni oltre la sfera propriamente economica, resosi protagonista di una svolta anche culturale senza precedenti per l’Italia, con tutto quello che potrebbe conseguirne da qui al prossimo futuro negli equilibri tra partiti.