Venerdì 11 Febbraio 2022, 00:09

Gli occhi del mondo sono puntati sull’Ucraina in queste settimane, per capire se la tensione crescente tra quel Paese e la Russia sfocerà in una guerra aperta e per decifrare le reazioni occidentali di fronte a quella che appare, finora, un’escalation “controllata” che, come tutte, può sfuggire di mano in qualsiasi momento. Si scrive Occidente, ma si legge soprattutto Stati Uniti, ovviamente, perché sono molti gli osservatori interessati a soppesare con cura la reale determinazione americana a sostenere un Paese amico ma non alleato di fronte alle minacce di un potente vicino ostile. Tra questi evidentemente i cinesi: tanto quelli della Repubblica popolare di Pechino quanto quelli della Repubblica di Cina di Taipei.

In più di una dichiarazione solenne, il presiedente cinese Xi Jin Ping ha ribadito che entro il 2049 la “provincia ribelle” – come Pechino definisce Taiwan – dovrà essere ricongiunta alla madrepatria, con le buone o con le cattive. Il contenzioso tra il gigante asiatico e la piccola isola (abitata per la maggior parte da una popolazione autoctona non Han) rimonta alla fine della guerra civile del 1949, quando i seguaci superstiti dei nazionalisti di Chiang Kai Shek si rifugiarono sull’isola, sotto la protezione della flotta americana. Fino al 1971, la Repubblica di Cina sedette tra i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, organizzazione della quale cessò di fare parte sostituita dalla Repubblica popolare cinese. Da allora Taiwan è uno Stato riconosciuto da un numero sempre minore di governi: oggi sono quattordici, compresa la Santa Sede. Gli Usa cessarono di farlo nel 1979. Ma non per questo smisero di offrire la propria protezione all’isola dalle mire di Pechino nelle crisi che hanno ciclicamente agitato le acque dello Stretto di Formosa, acuitesi, paradossalmente, da quando, con l’inizio del millennio, l’allontanamento dal potere del Kuomintang – il partito dei profughi nazionalisti – ha dato prospettiva a una de-sinizzazione della vita politica taiwanese e alle aspirazioni a una formale indipendenza dell’isola. Per Pechino questo è inaccettabile. L’altra faccia della “politica di una sola Cina” – la dottrina per la quale o si riconosce il governo della Repubblica Popolare o si riconosce quello della Repubblica di Cina – è che Taiwan non possa mai trasformarsi in altro che una porzione di territorio cinese ribelle. La proclamazione dell’indipendenza costituirebbe per Pechino un casus belli.

In questi settantatré anni Taiwan è diventata un’economia tecnologicamente all’avanguardia (era una delle “tigri asiatiche” che dettero il là allo sviluppo economico dell’Estremo Oriente nell’ultimo quarto del secolo scorso) e una democrazia consolidata, oltre che un vibrante polo culturale e scientifico. Basti un dato: Taiwan detiene oltre il 50% del mercato dei microchip (la Corea del sud, che occupa la seconda posizione è al 17%): una quota che sale al 90% se si considerano quelli di ultima generazione. Significa che la stragrande maggioranza dei nostri computer e cellulari (compresi quelli cinesi) funzionano grazie a loro. Per intenderci: la rilevanza dell’economia taiwanese per quella americana (e occidentale) è imparagonabile rispetto a quella dell’Ucraina. Gli Usa hanno scelto di proteggere la sovranità “de facto” di Taiwan attraverso la cosiddetta “ambiguità strategica”: aderendo alla “one China doctrine” di Pechino, auspicando la possibilità di una risoluzione pacifica e consensuale della questione, mentre forniscono consistenti aiuti militari a Taiwan e pattugliano massicciamente le acque limitrofe. Soprattutto, hanno sempre chiarito che un atto di forza contro l’isola sarebbe inaccettabile e che, se Pechino dovesse attaccare, per Washington “nessuna opzione” sarebbe esclusa.

Le dichiarazioni incrociate tra Xi e Putin durante il recente “summit olimpico”, in cui i leader russo e cinese esibivano reciproco sostegno contro le “ingerenze occidentali” e spalleggiandosi sulle rispettive ambizioni egemoniche – in Ucraina, a Taiwan e nel Mar Cinese – hanno mostrato come entrambi i Paesi mirino a saggiare e indebolire di concerto la determinazione e la deterrenza americana, sfruttando l’effetto di accerchiamento nei confronti di Washington e le possibili incrinature e differenze tra gli alleati occidentali (che vanno dall’Australia all’Estonia). Per una potenza navale e trio-ceanica come gli Usa, oggi, il paradossale incubo strategico è quello di potersi ritrovare a fronteggiare un’escalation su due fronti (come accadde alla Germania nel Novecento) oppure perdere senza combattere. Il solo modo per evitarlo è mostrare determinazione verso gli sfidanti, nella consapevolezza che anche questa scelta è rischiosa e costosa, ma almeno non è suicida.