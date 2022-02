Mercoledì 9 Febbraio 2022, 00:07

Sentenziare che in politica tutto si tiene è una grande banalità, ma spesso questa espressione viene usata più che altro per dire che non si può toccare niente senza cambiare tutto. E siccome a cambiare tutto non si riesce, teniamoci quel che abbiamo. Ora è più o meno quel che sta accadendo col dibattito sulla riforma della legge elettorale: inutile cercare qualcosa di nuovo se in contemporanea non si riformano i regolamenti delle Camere, la forma di governo, magari la stessa modalità di elezione del Presidente della Repubblica e i suoi poteri. Visto che purtroppo questo è difficilissimo se non impossibile, allora finiremo per tenerci il Rosatellum, cioè l’attuale legge elettorale nonostante in astratto non piaccia quasi per niente e con la sbrindellata riforma grillina del taglio dei parlamentari sia persino peggiorata.

Bene, anzi male, perché la difficoltà del mettere mano ad un ripensamento di quel meccanismo che, lo si voglia o no, potrebbe determinare una nuova dimensione del sistema dei partiti, sta in una correlazione di fatto su cui ci sembra ci sia poca attenzione. Proviamo a spiegarla. Prima di andare alle elezioni politiche, quelle da cui ci si potrebbe aspettare forse un superamento dell’attuale quadro confuso, si deve affrontare una tornata di elezioni amministrative il prossimo maggio (presumibilmente).

Ebbene quelle andranno per forza di cose affrontate in un’ottica di confronto maggioritario, perché così impone la legge per la scelta dei sindaci, legge che secondo i nuovi conservatori dell’esistente funziona benissimo. A noi verrebbe qualche dubbio, visto come sono andate le tornate dell’anno scorso, ma lasciamo perdere.

Il fatto è che per vincere quelle competizioni è necessario formare delle coalizioni, considerato che neppure a livello locale c’è un qualche partito che da solo possa aspirare a vincere non diciamo al primo turno col 50%+1 dei consensi, ma neppure poi al ballottaggio se non si raggiunge quella soglia. Ne deriva che i partiti impegnati per maggio a mettere insieme delle coalizioni per conquistare le varie città che vanno alle urne dovrebbero poi in quello stesso torno di tempo trovare un accordo per una legge elettorale nazionale che li liberi dal vincolo di mettere in piedi coalizioni obbligate. Cioè dovrebbero fare degli accordi dicendo che ne faranno presto a meno.

Dicono i conservatori dell’esistente che il meccanismo dei sindaci funziona benissimo, perché in quel caso le coalizioni tengono. Sorvolano sul piccolo particolare che in quel caso se le coalizioni si disfano si torna a votare e che essendo il sindaco direttamente designato dal voto popolare, consegue un potere di controllo sulla sua coalizione che non è presente nel caso delle elezioni nazionali con l’attuale sistema, dove non c’è alcuna designazione reale del premier (sui simboli dei partiti si può scrivere quel che si vuole, ma non ha valore) e dunque, come si è visto, poi le coalizioni si disfano senza tanti problemi.

Così, per usare un’abusata metafora, si torna alla casella iniziale: se si volesse avere qualcosa di analogo a quanto avviene coi sindaci bisognerebbe fare una riforma elettorale per le elezioni politiche che contemplasse un meccanismo simile. E’ immaginabile che ci si possa riuscire? Ne dubitiamo. Già è difficile mettere in piedi coalizioni realmente coese dovendo stilare solo un programma elettorale piuttosto generico, ma avendo a disposizione tutto un gioco di spartizione dei collegi. Non sappiamo immaginare come si potrebbe a priori decidere senza spargimento di sangue chi è il candidato premier del centrodestra, del centrosinistra, o di un’altra coalizione, ove si sapesse che poi in caso di vittoria quello non può essere sfiduciato e la coalizione non può essere rotta senza precipitare nel ritorno alle urne.

Obiettare che nelle attuali condizioni un sistema di tipo proporzionale ben temperato (è possibile: vedi Germania tanto per dire) eviterebbe sia le coalizioni fatte di malavoglia, sia la compressione delle articolazioni politiche in pochi grandi contenitori, non dovrebbe essere rivoluzionario. Ovviamente non si tratta di immaginare una bacchetta magica che ricrea in automatico un quadro politico articolato, ma con qualche logica positiva. Ridurre tutto ai calcoli che si fanno sommando a freddo questa e quella attuale presenza nel quadro dei partiti, avere in mente solo i possibili vantaggi per la propria parte, anzi spesso per la propria fazione e qualche volta addirittura le fortune di singoli esponenti politici, è un modo sbagliato per affrontare i problemi che la crisi dei partiti ha messo ulteriormente in evidenza con le vicende dell’elezione quirinalizia.

Soprattutto non si tiene in conto che ragionando in quei modi si allarga la distanza fra la classe politica e il sentire della gente, che magari si può anche divertire ad assistere agli scontri tra i gladiatori nei talk show e altrove, ma poi, visti i tempi, nelle urne chiederà di avere un sistema che assicuri il governo delle tante problematiche con cui deve fare i conti ogni giorno.