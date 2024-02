Sabato 3 Febbraio 2024, 00:07

Tra le numerose novità fiscali 2024 spiccano le modifiche apportate al regime di attrazione degli impatriati (cd “rientro dei cervelli”) consistente nella parziale esenzione dei redditi di lavoro derivanti da attività esercitate in Italia da parte di persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza dall’estero. Il regime speciale risale al 2016 e ha per obiettivo l’attrazione di talenti dall’estero. Le statistiche evidenziano un notevole successo per lo meno in termini quantitativi posto che sono circa sessantamila i lavoratori che hanno fruito del regime agevolato tra il 2017 e il 2021 (dati del Ministero dell’Economia). A questi si devono aggiungere altri trentamila beneficiari stimati per il biennio 2022-2023 (la stima è basata sull’andamento degli anni precedenti).

Quanto alle novità, le modifiche apportate a fine 2023 limitano la portata del beneficio e si muovono su tre principali direttrici tutte meritevoli e condivisibili: ridurre la platea dei potenziali beneficiari, contrastare gli abusi e razionalizzare il beneficio fruibile.

Quanto al primo profilo, l’accesso al regime non è più indiscriminato, ma circoscritto ai lavoratori dotati di requisiti di elevata qualificazione (e.g. laureati) o specializzazione (e.g. iscritti ad albi professionali), in maggiore coerenza con la ratio dell’agevolazione. Con riferimento invece al contrasto agli abusi, il precedente regime prestava il fianco a trasferimenti all’estero strumentali ad un successivo rientro in Italia per beneficiare del regime. La normativa ante-modifiche prevedeva che i “nuovi” talenti fossero residenti esteri da almeno due anni al momento dell’ingresso in Italia. Troppo poco e comunque non proprio coerente con la finalità dell’agevolazione. Gli abusi sono adesso contrastati estendendo il periodo minimo di residenza fiscale all’estero necessario per beneficiare del regime (adesso tre anni o anche di più in costanza di datore di lavoro) e quello di mantenimento della residenza in Italia dopo il trasferimento.

Da ultimo, quanto alla portata del beneficio, il regime ante-modifiche determinava eccessive disparità tra lavoratori tassati in via ordinaria ordinari ed impatriati che fruiscono del regime speciale. Il divario è stato quindi ridimensionato ed in particolare è stato previsto un tetto massimo di reddito agevolabile (600.000 Euro) come anche una riduzione della percentuale di reddito agevolabile. In definitiva, pur continuando ad utilizzare la leva fiscale al (nobile) fine di rendere l’Italia una destinazione più attraente per i talenti internazionali, le modifiche introdotte mirano a rendere il sistema più equo e meno soggetto ad abusi. Considerata l’ampiezza della platea degli attuali beneficiari, le novità segnano inoltre un apprezzabile passo in avanti verso una maggiore sostenibilità del regime, nella ricerca di un punto di equilibrio tra attrattività e giustizia fiscale tra lavoratori. In tale veste rivisitata, è dunque ipotizzabile una stabilizzazione del regime nel lungo periodo, così da continuare a garantire, anche in futuro, l’afflusso di talenti che l’Italia sarebbe altrimenti difficilmente in grado di attrarre, anche a causa del divario salariale rispetto agli altri paesi UE. Un segno positivo è anche rappresentato dalla giusta attenzione che è stata data ai lavoratori che già avevano confidato nelle vecchie norme organizzando il loro trasferimento nel 2024 o che già si erano trasferiti in Italia. Per essi è stata prevista una rete di protezione e cioè l’applicazione del vecchio regime più favorevole. È una misura virtuosa di particolare attenzione per il contribuente e indice di una sana politica di civiltà legislativa.

*Professore di Diritto Tributario Internazionale - Fondatore Maisto e Associat