Venerdì 9 Settembre 2022, 00:01

Non solo a Balmoral, in Scozia, nel castello costruito a metà Ottocento dalla regina Vittoria, dove la regina Elisabetta passava l’estate, e dove appena martedì scorso aveva ricevuto il nuovo capo dei Conservatori, Liz Truss nominandola nuova premier, ma anche a Londra una folla in lacrime ha cominciato a radunarsi sotto la pioggia battente sin dal primo pomeriggio di ieri: in piedi davanti ai cancelli di Buckingham Palace, dove un cartello annunciava l’assenza del cambio della guardia, oppure seduti sulle gradinate del Memoriale alla regina Vittoria, di fronte al palazzo reale.

Fanciulle in minigonna, ragazzi in bermuda e scarpe da tennis, abbracciati sgomenti sotto un ombrello. Ragazzine accovacciate al riparo di un impermeabile usato a mo’ di tenda, con in mano uno smartphone, per seguire in diretta le ultime notizie. Turiste cinquantenni venute dall’Australia con ancora i segni dell’abbronzatura: «E’ l’unica regina che abbiamo avuto in vita nostra. Una signora adorabile. E’ un tale choc per noi, e siamo vicini alla famiglia reale».

L’emozione per le notizie sul degradarsi improvviso della salute della regina è stata planetaria, come l’angoscia per la sua possibile scomparsa e infine il cordoglio per la sua morte che colpisce indistintamente ventenni da tutte le latitudine, antichi sudditi britannici patiti di The Firm, cittadini del Commonwealth fanatici del marchio originale di The Royals.

Tanta universale costernazione è certo rivelatrice della forza simbolica della monarchia britannica, un unicum nella storia della civiltà politica moderna, che sopravvive grazie alla sua stessa eccentricità sfidando i tempi, e adeguandosi ai cambiamenti sociali e di costume e come soltanto una forma di potere arcaica e al tempo stesso naturale è in grado di fare, proprio perché consustanziale all’incessante divenire dell’esistenza umana, col suo alternarsi di vita e di morte, e il succedersi continuo delle generazioni, che ne diventa il segno tangibile e il simbolo ininterrotto di una tradizione imperitura.

Ma oltre al mistero della monarchia come istituzione, che il repubblicano francese Jules Michelet, storico della rivoluzione, compendiava in una formula brillante – «la grandezza di un gran popolo concentrata nella testa di un imbecille» - oltre la vitalità della variante inglese che sin dall’epoca dei Tudor elaborò la dottrina cristologica del doppio corpo del re, studiata da Ernst Kantorowcz, e cioè il corpo privato e personale, soggetto al dolore, alla malattia e alla morte, e il corpo pubblico eterno e universale, che rappresenta il corpo collettivo del regno a garanzia della sua durata nel tempo (e vedremo come il dispositivo dei funerali reali metterà in scena tutto ciò), l’emozione e il cordoglio planetario per la morte di Elisabetta II rivelano anche qualcosa della fragilità di noi moderni nella rappresentazione simbolica del potere.

Chi piange Elisabetta, questa sovrana fuori dal tempo, che arrivata al trono per caso ha visto dissolversi l’impero coloniale britannico, ha sfidato a più riprese la crisi istituzionale, ha attraversato la guerra fredda, la fine dell’Urss, si è anche prestata a girare una clip con James Bond, reggendo l’onda d’urto di uno scandalo che rischiava di essere deleterio, e per 70 anni nella sua imperturbabilità è rimasta fedele al suo primo messaggio di giovane erede al trono, quando promise di servire il suo Paese sino alla fine dei suoi giorni, piange la scomparsa di un punto di riferimento comune non solo agli inglesi, ma a tutto il mondo.

Piange la fine di un regina, rivelando il disorientamento per il vuoto lasciato da una donna che ha saputo incarnare una figura universale in cui tutti, in un mondo sempre più instabile e caotico, riconoscevano persino sul piano emotivo un simbolo di stabilità, e alla quale tutti accreditavano la forza di una missione trascendente a servizio della collettività.