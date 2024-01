Lunedì 29 Gennaio 2024, 23:48

Trasparenza, autenticità e imputabilità sono i tre ingredienti di un corretto rapporto tra consumatori e Rete. Se un contenuto che circola nello spazio virtuale non è limpido e sincero ed è di dubbia o opaca paternità, a farne le spese sono i cittadini, che acquistano beni e servizi senza una reale conoscenza e una matura consapevolezza, poiché viene loro negato il diritto ad essere correttamente informati sulle caratteristiche di quei prodotti. Le statistiche dicono che in Italia circa due recensioni su dieci tra quelle visualizzate sulla pagina di un’attività commerciale sono false, ad esempio quelle fatte da dipendenti, famigliari o amici del proprietario dell’attività, ma anche recensioni create da concorrenti o utenti con lo scopo di screditare il rivale o danneggiare la sua reputazione o, ancora, recensioni fatte a pagamento per migliorare il posizionamento di un’attività acquistando pacchetti di recensioni positive. La fiducia degli utenti nei confronti di un luogo o di un servizio è direttamente proporzionale al numero complessivo di recensioni: più è elevato, più la gente normalmente si fida.

Messa così, sembrerebbe una giungla. In realtà le leggi in materia ci sono e vanno semplicemente fatte rispettare. Con l’emanazione del Decreto legislativo n. 26 del marzo 2023 l’Italia ha recepito la “Direttiva Omnibus” (o Direttiva 2019/2161), precedentemente approvata dal Parlamento europeo nell’aprile del 2019, al fine di regolamentare il panorama delle recensioni online. L’obiettivo delle nuove disposizioni è di garantire trasparenza ai consumatori e favorire la loro capacità di effettuare scelte d’acquisto consapevoli. ‘In base alle nuove norme sulle recensioni online, è considerata pratica scorretta il non comunicare in modo chiaro e trasparente agli utenti quando non è stato possibile verificare che le recensioni provengano da utenti reali che hanno effettivamente acquistato il prodotto/servizio. E’ vietato anche far passare come recensioni effettuate da utenti reali commenti su cui invece non c’è stato alcun controllo effettivo. Non è più possibile nemmeno evitare di segnalare le recensioni realizzate da blogger o influencer che hanno ricevuto, in cambio, il prodotto/servizio oppure una remunerazione. Le nuove norme vietano espressamente ai commercianti di redigere, commissionare o pubblicare recensioni false e ingannevoli sul prodotto o servizio. Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato annuo o, in mancanza di informazioni a riguardo, fino a due milioni di euro.

Gli utenti che non rispettano la normativa possono essere accusati di diffamazione o sostituzione di persona. Nel primo caso si tratta della pubblicazione di informazioni false e dannose che ledono l’onore e la reputazione di un’attività commerciale. Il reato di sostituzione di persona, invece, può realizzarsi con diverse condotte, come falsificare l’identità, utilizzare documenti falsi o assumere un ruolo che non appartiene all’individuo coinvolto, in questo caso firmare una recensione spacciandosi per un’altra persona. I gestori di esercizi commerciali che acquistano pacchetti di recensioni false possono incorrere in sanzioni e risarcimenti danni per concorrenza sleale. In particolare, acquistare recensioni false implica essere bannati o declassati dalla piattaforma per violazione delle clausole contrattuali (che sia Tripadvisor, Amazon o altra piattaforma), oppure essere accusati di concorrenza sleale. Anche vendere pacchetti di recensioni false però è un reato, per il quale si rischia il carcere oppure la richiesta di risarcimento danni da parte dell’azienda vittima delle recensioni false negative. Infine le grandi piattaforme, a seguito dell’entrata in vigore del Digital services act (Dsa), Regolamento europeo sui servizi digitali, sono tenute ad adottare misure più rigorose per gestire e controllare i contenuti, contribuendo così a garantire una maggiore affidabilità e trasparenza nel processo di recensione online. L’emergenza recensioni false può dunque essere arginata solo con una “santa alleanza” tra piattaforme, utenti e gestori di attività commerciali, mettendo al centro il rispetto delle regole e tutelando efficacemente i diritti dei consumatori.

