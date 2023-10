Il rapporto Istat / L’incubo povertà che accompagna i nostri giovani

Sabato 28 Ottobre 2023, 23:57







In questi giorni di concitata cronaca nazionale e internazionale, la pubblicazione dell’ultimo report dell’Istat sulla povertà rischia di non ricevere la giusta attenzione che merita. Perché, nonostante i dati raccolti ci ricordino qualcosa che sapevamo già, la società, e di conseguenza la politica, sembrano non comprendere mai adeguatamente il messaggio principale: e cioè che la povertà colpisce prevalentemente le persone più giovani, in particolare quando fanno parte di famiglie numerose. I risultati naturalmente variano di intensità a seconda della nazionalità (gli stranieri sono più poveri degli italiani) e dell’area geografica (il sud è più povero del nord). Ma ciò che emerge sempre, come una costante, è che il rischio di essere poveri tra gli anziani è quello minimo all’interno della popolazione. Conseguenza, evidente, di una politica previdenziale che ha ben protetto questa fascia di età nel corso del tempo. Per esempio, anche prima della creazione del reddito di cittadinanza, il sistema pensionistico italiano prevedeva già, per chiunque avesse raggiunto i 65 anni in Italia, un trattamento, per quanto minimo, ma comunque certo. E questo indipendentemente dall’aver contribuito o meno al sistema previdenziale, cioè indipendentemente dall’aver mai lavorato nel corso della propria vita. Questi dati fanno a pugni con una certa retorica, soprattutto politica e sindacale, che dipinge invece i pensionati come la fascia di popolazione più bisognosa di aiuti economici; comunicazione spesso supportata da rapporti Istat e Inps letti frettolosamente e che riportano come quasi due assegni pensionistici su tre siano inferiori ai mille euro. Qualche ulteriore numero potrebbe aiutare a sbrogliare questo apparente paradosso. I pensionati in Italia sono poco meno di 16 milioni ma percepiscono circa 23 milioni di pensioni, cumulabili tra di loro: pensioni minime o sociali, assegni di reversibilità, trattamenti previdenziali di anzianità o di vecchiaia, altre indennità assistenziali. Tenendo conto di questo fatto, il quadro che emerge è ben diverso: sarebbero infatti solo due pensionati su cinque ad avere un reddito pensionistico inferiore ai mille euro, la stessa proporzione dei pensionati che invece ha un reddito superiore ai 1500 euro mensili. Inoltre, questi dati tengono appunto conto dei trattamenti assistenziali, minimi per definizione, erogati a quel 40 per cento più povero, e che abbassano necessariamente il valore medio delle pensioni erogate. La ciliegina sulla torta è che mentre il resto della popolazione fa fatica a tenere il passo dei propri consumi con un’inflazione ancora elevata, le pensioni sono indicizzate: interamente fino a 2.100 euro mensili, a scalare tutte quelle superiori. Quando mai il legislatore si è preoccupato di contrastare la povertà dove effettivamente si trova e non dove pensa che sia, magari per tornaconto elettorale? Ogni tanto, effettivamente, succede: tutte le volte, per esempio, che si toglie un piccolo privilegio a chi sta per andare in pensione (perché eliminarlo ai pensionati, nel nostro Paese, è ancora impossibile). Cioè intervenendo strutturalmente come ha fatto ormai oltre dieci anni fa la riforma Fornero, per esempio. Oppure almeno rendendo meno conveniente la possibilità di anticipo pensionistico, come prevede di fare il governo Meloni. O, ancora, e su questo il governo, che era partito molto bene, potrebbe fare meglio in futuro, incentivando il passaggio integrale dalle pensioni retributive a quelle contributive. Perché i dati di oggi sulla povertà, incrociati alle regole del sistema previdenziale introdotte con la riforma Dini del 1996, dipingono il seguente scenario futuro: quando i giovani, cioè i poveri di oggi, arriveranno alla pensione, è molto probabile che la loro povertà odierna si traduca in povertà da anziani. Non si tratta di smantellare il sistema previdenziale attuale: ma considerando il fatto che ben un terzo dell’intera spesa pubblica, vale a dire oltre 300 miliardi di euro, è erogata sotto forma di pensioni, qualche forma di riequilibrio è quanto mai possibile e necessaria. Non sarà mai una misura popolare, questo è certo: ma i giovani di oggi dovranno essere grati a chi, poco o tanto, in questi anni avrà coraggiosamente provato ad assicurare loro un’esistenza più equa e dignitosa.