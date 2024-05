Lunedì 20 Maggio 2024, 01:12

L’incidente di cui è rimasto vittima il presidente iraniano Ebrahim Raisi aggiunge altre incertezze al già drammatico scenario del Medio Oriente. Ieri sera il Jerusalem Post commentava che sarebbe difficile trovare in Iran un successore peggiore di lui, e nel governo israeliano si diceva che la nebbia che ha fatto precipitare l’elicottero è stata la migliore alleata del Mossad. Tutte le caratteristiche di Raisi sono infatti quelle che hanno portato spesso Israele ad eliminare con azioni mirate terroristi e dirigenti della Repubblica Islamica. L’ultima volta è stata nell’aprile scorso, con l’attacco all’ambasciata iraniana a Damasco per colpire un capo dei Pasdaran.

Raisi, noto come il macellaio di Teheran per avere fatto uccidere nel 1988, alla conclusione della guerra con l’Iraq, migliaia di oppositori politici, ha accelerato il processo di arricchimento dell’uranio, ha contrastato le ispezioni internazionali, ha finanziato e rifornito tutti i gruppi terroristici che combattono Israele: gli Houthi nello Yemen, gli Hezbollah in Libano, Hamas nella Striscia di Gaza, la Jihad nei Territori palestinesi. Ha anche aiutato la Russia contro l’Ucraina, fornendo droni e proiettili d’artiglieria. Grande amico dell’ayatollah Ali Khamanei, che lo ha sempre protetto e ha sempre pensato che fosse il suo successore ideale, Raisi ha cercato di far pace con la Turchia e l’Arabia Saudita andando a trovare Recep Erdogan e Mohammed Bin Salman, che vedono entrambi con preoccupazione un allargamento dei conflitti in Medio Oriente.

L’Iran fa spesso la voce grossa nelle interviste dei tirapiedi di Khamanei alla Cnn o ad Al Jazeera, ma non può permettersi molto altro, salvo fare le guerre per procura finanziando Putin o le organizzazioni terroristiche. Il suo ruolo nel conflitto tra Israele e Hamas è stato finora secondario e anche la risposta al blitz israeliano sull’ambasciata a Damasco, che nelle parole sembrava estremamente minacciosa, si è risolta con il lancio di qualche antiquato e innocuo razzo. Le sanzioni occidentali e la crisi economica hanno creato un malcontento pronto ad esplodere e migliaia di persone sono scese in piazza nel 2022 per protestare contro la morte in carcere di Masha Amin, la ragazza di 23 anni picchiata dalla polizia perché portava l’hijab troppo allentato. Una larga parte della popolazione si sente persiana e non vuole combattere le battaglie del mondo arabo, con il quale non si identifica.

Gli Stati Uniti sono comunque preoccupati, perché l’arricchimento dell’uranio va avanti e presto Teheran potrebbe avere la bomba. Negli ultimi due anni ci sono stati almeno 100 attacchi contro obiettivi americani da parte di organizzazioni finanziate da Raisi, con tre soldati morti in gennaio in Giordania. Ma sono piccole azioni di disturbo sulle quali l’Iran non ha neppure il coraggio di lasciare l’impronta. A prendere le decisioni importanti è Khamanei, che però ha 85 anni e già preparava la successione con un despota simile a lui, e forse persino peggiore. Ma l’Iran avrà potere fino a quando non lo eserciterà apertamente: se un giorno lo facesse, la sua classe dirigente verrebbe spazzata via da Israele, dagli arabi, dagli Stati Uniti e dalla Turchia. E forse anche dagli iraniani, perché anche loro non ne possono più.