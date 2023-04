Lunedì 17 Aprile 2023, 00:04

Cinquant’anni dopo, la foto di Virgilio Mattei che arde vivo mentre cerca, dalla finestra della sua casa, un’impossibile salvezza dalle fiamme, fa ancora impressione tanto appare terribile. Sgomenta e crea dolore. Specie immaginando che accanto a lui c’era il fratello più piccolo, Stefano, destinato alla stessa tragica fine. I pompieri, spento l’incendio, li trovarono abbracciati sotto il davanzale. Si comprende perché quella foto sia diventata uno dei simboli della stagione cosiddetta degli “anni di piombo”. Riassume come meglio non si potrebbe il clima d’odio e accecamento ideologico di quel periodo, con quel che ne conseguì a destra come a sinistra: la militarizzazione della militanza politica; le liste di proscrizione e la caccia all’avversario politico sin dentro l’abitazione privata; l’uso sempre più esponenziale della violenza sino a sboccare nel terrorismo organizzato; la mancanza di pietas che in questo caso è stata anche postuma, se è vero che per quelle morti nessuno ha mai chiesto scusa o ha dimostrato d’essersi realmente pentito.

Nessuno inoltre ha mai pagato sul piano della giustizia terrena. Dal punto di vista giudiziario, tra procedimenti annullati, archiviazioni, prescrizioni e latitanze ben protette i colpevoli accertati alla fine non hanno scontato alcuna pena. Non solo, ma l’imputato più noto, Achille Lollo, anche dopo aver ammesso, decenni dopo, la propria responsabilità nell’accaduto, ha continuato a sostenere che quello da lui commesso non fu un atto intenzionale, ma un incidente peraltro dalla dinamica sospetta. Si voleva soltanto intimidire la famiglia Mattei, il fato (o forse qualche mano anonima) ha fatto il resto. Quella strage, rievocata oggi, fu davvero molte cose, che è bene non dimenticare. Innanzitutto, una vicenda da manuale per come in essa si intrecciarono depistaggi, collusioni, coperture, mezze verità, menzogne costruite ad arte e le proverbiali lentezze della macchina giudiziaria. Un caso che però stranamente non viene ricordato in questa chiave rispetto ad altri episodi sui quali ancora oggi ci si indigna a buon mercato quando si parla dei segreti inconfessabili e dei buchi neri della Prima Repubblica.

Gli autori dell’attentato erano ben conosciuti negli ambienti della sinistra estrema (a partire dai vertici di Potere operaio), ma vennero protetti da un clima di omertà in stile mafioso. Furono inoltre aiutati a fuggire dando loro aiuto logistico ed economico. Ci sono voluti anni perché tutto questo venisse a galla per bocca dei capi di quel movimento (da Lanfranco Pace a Franco Piperno). Nell’immediatezza del primo processo – svoltosi in un clima di intimidazioni e violenze verso i giudici da parte dell’estrema sinistra – si crearono ipotesi false spacciate per controinformazione giornalistica e si arrivò a parlare di un regolamento di conti interno agli ambienti del neofascismo romano. L’assunto pseudo-moralistico era che tanta violenza gratuita non potesse che avere una matrice “nera”, laddove la violenza comunista è per definizione redentrice e volta alla costruzione di un mondo migliore. Oggi questi pseudo-truismi fanno ridere, ma a quei tempi venivano presi sul serio.

Ma quell’episodio fu anche altro: la certificazione della miseria umana e politica di pezzi significativi del mondo intellettuale e giornalistico dell’epoca, disposto a mentire pur di mettersi al servizio di una causa sedicente giusta e progressista. La campagna innocentista a favore delle tre persone che il sostituto procuratore incaricato delle indagini, Domenico Sica, aveva subito individuato come autori materiali dell’attentato - Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, membri di una cellula clandestina di Potere operaio di fatto già gravitante nell’area del brigatismo armato – fu sostenuta a vario titolo da personalità quali gli immarcescibili Dario Fo e Franca Rame, due padri costituenti come Riccardo Lombardi e Umberto Terracini, scrittori, saggisti e poeti quali Alberto Moravia, Dario Bellezza, Elio Pecora e Ruggero Guarini. Nessuno di essi (con la parziale esclusione di quest’ultimo) ha mai fatto atto di pubblica contrizione per quella scelta. Molti di loro, al contrario, avrebbero continuato a firmare petizioni, manifesti, appelli sempre nella convinzione di essere dalla parte giusta della storia.

Quella strage fu infine il drammatico capovolgimento di un cliché al tempo stesso sociologico e ideologico: l’associazione del neofascismo alla borghesia e ai padroni fatto da una sinistra che rivendicava per sé la rappresentanza delle classi umili e sfruttate. Nel volantino di rivendicazione dell’attentato si parlò di “guerra di classe” e di “giustizia proletaria”. In realtà, a morire nel popolarissimo quartiere romano di Primavalle furono i figli di un ex-netturbino. Lotta di classe, dunque, ma al contrario: gli assassini giovani borghesi invaghitisi del sogno rivoluzionario (tra di essi, come poi si è scoperto, anche la rampolla di una nota dinastia di industriali ed editori), le vittime invece esponenti d’una destra lavoratrice e sottoproletaria.

Nel 2004, il citato Guarini (gostwriter del famigerato pamphlet militante “Incendio a porte chiuse” con il quale si arrivò ad accusare gli stessi fascisti di essere gli autori della strage) ha confessato di essere stato convinto dai militanti di Potere Operaio della loro innocenza con quest’argomento: “Credi davvero che ragazzi intelligenti, colti, preparati come noi, dei marxisti seri che leggono i Grundrisse di Karl Marx, possano individuare in un povero netturbino, segretario della sezione del Msi di Primavalle, un nemico di classe?” . Un simile razzismo antropologico non ha mai smesso di abitare la sinistra sino ai giorni nostri, sino allo sgomento di vedere a Palazzo Chigi una giovane donna cresciuta alla Garbatella.

Le celebrazioni del cinquantennio del rogo di Primavalle (ai due fratelli è stato dedicato in questi giorni un francobollo commemorativo: un ricordo pubblico che certo non può placare il dolore privato dei sopravvissuti alla strage) sono parse a qualcuno un atto di rivendicazione, in chiave identitaria e polemica verso il passato, della destra al potere. In realtà, si chiede solo di ricordare con equità e onestà storica quel che è accaduto, senza stabilire gerarchie tra i morti (quasi tutti giovani) di quella stagione orribile. Solo dopo ci si potrà lasciare il passato alle spalle per guardare oltre, tutti insieme.