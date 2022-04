Venerdì 8 Aprile 2022, 00:30

In questo momento le questioni di politica estera sono al centro della vicenda politica, in Italia ed in tutti gli altri principali Paesi. Intorno a tale nodo si sviluppa la competizione tra partiti e forze politiche ed esso è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e dunque dell’elettorato. All’orizzonte si profilano diverse scadenze. Alcune importanti, le amministrative ed i referendum di giugno, altre importantissime, le elezioni politiche che si svolgeranno fra un anno e che chiuderanno forse la più anomala e tormentata legislatura repubblicana e – almeno per come l’abbiamo conosciuta finora – l’esperienza del governo Draghi. La centralità delle questioni di politica estera merita almeno quattro considerazioni.

In primo luogo si tratta di un momento di verità. In un mondo globale dove tutto è connesso nulla è più importante e concreto della politica estera. Provate un po’ a dirvi: “Sì, certo, le questioni internazionali sono importanti, ma la salute e l’economia vengono prima”. Sicuro? Avremmo potuto far fronte agli effetti economici e sociali del Covid senza il contributo dell’Unione Europea (il Pnrr)? Potremmo davvero preoccuparci del gas che ci riscalda (d’inverno) e ci rinfresca (d’estate), e che manda avanti le nostre industrie ed i nostri servizi (d’inverno e d’estate), senza dover prender partito su quanto sta avvenendo tra Russia ed Ucraina? Insomma, oggi, la centralità della politica estera è un momento di verità e di trasparenza.

In secondo luogo, è facile osservare che si tratta di un grande ritorno. Forse solo tra il 1946 ed il 1948 il dibattito politico italiano era stato altrettanto dominato da questioni di politica estera. Allora, in un mondo assai meno globalizzato di oggi, le scelte di campo di elettorato e partiti ebbero una influenza profonda e duratura. Oggi, in un mondo ben più interconnesso, c’è da aspettarsi che le scelte di politica estera sulle quali saremo chiamati al confronto ed al voto avranno un influenza ancora maggiore di quelle di allora, e di molto. Daranno ordine a tutte le altre questioni e imprimeranno svolte non facilmente reversibili. E, visto che l’Italia non è proprio l’ultimo dei paesi, le nostre decisioni avranno anche una discreta influenza altrove ed anche molto lontano da noi.

In terzo luogo, come già scritto su queste colonne, le questioni di politica estera dividono non solo maggioranza ed opposizione, ma, e non di meno, anche il centro-destra ed il centro-sinistra al proprio interno. Un poco fu così anche nei secondi anni ’40. La stessa DC, che con De Gasperi guidò la scelta “atlantica”, pullulava di antiamericani e di neutralisti. Ciò significa che il confronto in materia di politica estera aiuterà a mettere ordine non solo tra, ma anche dentro gli schieramenti. Anche di questo non ci si può che rallegrare. Tanto più le opzioni si chiariscono, quanto più la competizione democratica diventa produttiva. Una quarta osservazione viene suggerita da quest’ultimo dato. Tutti, ma proprio tutti, avremmo da guadagnare da una competizione politica più produttiva. La politica che non decide impone costi enormi e noi (contribuenti) italiani lo sappiamo bene. È allora il caso di chiedersi: si può fare qualcosa per facilitare il processo di chiarificazione della competizione politica, premessa ad un miglioramento del prodotto politico? Sì, si può fare e non è un mistero.

Più lo scettro (democratico) viene restituito al principe (l’elettorato), più l’offerta politica è “costretta” a migliorarsi per vincere; meno il voto è decisivo, più spazi restano a mezzucci e giravolte. (Certezza matematica? No, ma elevata probabilità. Basta guardare alle regole di tutti gli altri sistemi politici.) La già avvenuta riduzione del numero dei parlamentari darà una mano in questo senso. Il suo combinarsi con la legge elettorale vigente né darà un’altra. Qualsiasi anche piccola correzione aggiungesse anche solo un po’ di peso al voto del singolo elettore sarebbe di grande aiuto. Tutto questo in attesa di riforme (istituzionali ed elettorali) serie e più radicali solo grazie alle quali potremo permetterci una vera democrazia governante.