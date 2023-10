Martedì 10 Ottobre 2023, 00:00

In un mondo del lavoro in continua trasformazione, crolla anche l’ultimo mito. Il settore pubblico, o almeno una sua parte, non è più attrattivo. Un fenomeno non del tutto nuovo, a dire il vero: perché già subito dopo la pandemia la pubblica amministrazione aveva registrato un’inaspettata diminuzione nelle offerte di lavoro. In altre parole, concorsi deserti, eccesso di posizioni vacanti, pochi giovani interessati.

La novità è che questa scarsa attrattività ora riguarda anche chi, nella pubblica amministrazione, ci lavora da sempre. È boom, infatti, di licenziamenti dalle amministrazioni locali. Capofila proprio il Campidoglio, come ben documentato ieri e oggisu questo giornale. Circa 1200 gli abbandoni nell’ultimo anno, più o meno lo stesso numero delle nuove assunzioni. Inoltre, e ciò è ancora più stupefacente, i licenziamenti (circa 700) sono il 40% in più dei pensionamenti (circa 500). Un impoverimento non solo numerico ma anche qualitativo. Senza ovviamente nulla togliere a chi resta, i numeri raccontano di un esodo concentrato specialmente tra le figure apicali e negli uffici tecnici, nonché tra i vigili urbani. Una rivoluzione che non si ferma alla capitale ma che è più diffusa e che riguarda, magari con lievi differenze territoriali, tutto il resto del paese. Certo, potrebbe commentare qualcuno, la pubblica amministrazione aveva bisogno di una buona cura dimagrante.

Ma, semmai lo fosse davvero, questa sarebbe l’unica buona notizia. Perché nei comuni il personale corrisponde ai servizi erogati: un dipendente in meno diventa un tempo di attesa più lungo per un’autorizzazione o un documento, un disagio sociale in meno che può essere curato, una classe eccessivamente numerosa, un ingorgo di traffico che non viene risolto.

E non è finita qui. Perché un ulteriore costo di questo esodo rischia di ricadere non solo sui comuni stessi ma sul paese intero. I sindaci sono infatti un ingranaggio cruciale per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). A sua volta, proprio il Pnrr sembra essere l’ultima possibilità di rimanere appesi a un barlume di crescita economica. Per illustrare i passaggi logici, forse non serve nemmeno chiamare in causa Aristotele ma affidarsi direttamente al maresciallo De La Palice: senza personale tecnico non si progetta; senza progetti non si realizzano gli investimenti del Pnrr; senza gli investimenti non si cresce. E via così, tirando in ballo la stagnazione dei redditi, la perdita di potere d’acquisto, l’esplosione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Una spirale infernale che tutti vorremmo evitare e che potrebbe essere ulteriormente alimentata proprio dalla fuga di lavoratori dalle amministrazioni locali. Ulteriormente, appunto: perché anche il cosiddetto “superbonus” ha messo in crisi i sindaci. Con la necessità di esternare alcuni progetti a professionisti privati, per carenza di personale o semplicemente di competenze, che nei comuni più piccoli possono ovviamente mancare, le amministrazioni locali trovano sempre meno disponibilità anche al di fuori del perimetro del settore pubblico. Perdere risorse nelle amministrazioni locali rischia di essere il colpo finale inflitto alle possibilità del paese di uscire da una crisi senza soluzione di continuità.

Riconoscere, anche economicamente, il valore del lavoro nei comuni, regolarmente retribuito meno che in altre amministrazioni pubbliche, potrebbe essere il primo e più importante investimento per ridare slancio e fiducia al paese.