Giovedì 20 Luglio 2023, 23:42

Hanno fatto bene Anci e Svimez – e Gianfranco Viesti a ricordarlo sulle colonne del Messaggero – a segnalare che c’è un’Italia dei Comuni che mostra di funzionare anche sulla progettualità complessa del Pnrr. Nei mesi passati c’è chi aveva storto il naso di fronte alla “polverizzazione” delle iniziative finanziabili dai fondi del Piano. Duecentomila progetti sono troppi? A ben vedere per fortuna che molte attività sono state messe in capo agli Enti locali.

Una efficienza amministrativa che si è manifestata nonostante una perdurante carenza di risorse umane e di competenze tecniche imposte dalle nuove normative, non ultima la novità del nuovo Codice degli appalti, che ha richiesto ai Comuni (piccoli e grandi) un doveroso aggiornamento “in corsa”. Le Amministrazioni non possono fermarsi ai box, devono adeguare la loro azione in costanza di servizio. Non solo. Ci sono anche molte Amministrazioni locali che devono produrre queste performance in condizioni di ulteriore precarietà. La prova cui sono sottoposti, a esempio, i 138 Comuni del cratere del sisma 2016 è una prestazione “sotto sforzo”. Mi è più facile riferirmi a loro, per l’attività quotidiana che svolgo da Commissario per la ricostruzione e la rigenerazione del sisma 2016, ma la considerazione vale per le decine e centinaia di altri Comuni colpiti da calamità naturali, dall’alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, a tutti quelli che sono feriti da fenomeni naturali più o meno tragici: il 95% dei nostri Comuni è esposto a frane, alluvioni o erosione marina.

Non si tratta solo di difendere la bandiera dei Comuni, non c’è campanilismo o municipalismo in tutto ciò, ma c’è un necessario impegno da profondere per consentire a sindaci e amministratori locali di continuare a svolgere il loro lavoro. Hanno bisogno di risorse umane, formate e competenti. Risorse umane vuol dire, a esempio, potenziare gli organici delle articolazioni dello Stato chiamate ad esprimersi nel corso delle procedure di ricostruzione. Si pensi alle Sovrintendenze, determinanti per realizzare efficacemente il percorso di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto, così numerosi sul territorio colpito dal sisma. Vuol dire anche assicurare da parte della struttura commissariale una funzione sussidiaria di supporto per i Comuni nelle incombenze burocratiche necessarie ad assicurare procedure corrette e un monitoraggio continuo. La struttura Commissariale che ho l’onore di guidare nei primi quattro mesi dell’anno ha ricevuto circa 7.000 richieste di assistenza. Sono pervenute, in particolare, 363 richieste di chiarimenti attraverso quesiti formali, i cosiddetti “ticket”, 168 messaggi di posta elettronica certificata, 4.310 e-mail e 2.554 telefonate. L’elevato numero di e-mail e telefonate è stato determinato in parte dall’attività di supporto ai professionisti agli Uffici speciali ricostruzione e ai Comuni.

A ben vedere l’efficienza che stanno dimostrando i Comuni – nell’esperienza dell’amministrazione speciale che è la struttura commissariale – poggia anche sulla buona collaborazione con le Regioni, parti integranti delle decisioni assunte dalla Cabina di coordinamento, esempio di una governance multilivello che sta offrendo una esperienza nuova e ulteriore rispetto al Titolo V della Costituzione. Per tutto ciò detto, è chiaro che il Dl “Ricostruzione” approvato all’inizio dell’anno ha dato una boccata di ossigeno fondamentale ai Comuni e alle strutture amministrative locali, assicurando un’ulteriore stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato nella ricostruzione e nuove azioni volte alla semplificazione amministrativa e procedurale. La nostra missione per l’Appennino Centrale è non solo ricostruire e bene, ma anche meglio rispetto a prima. Possiamo farlo utilizzando tutte le possibilità che oggi la tecnologia ci offre per garantire la sicurezza degli edifici e del territorio e l’efficienza energetica, la quale a sua volta è strettamente connessa alla transizione digitale. Siamo nel cantiere pubblico più grande d’Europa (circa 28 miliardi di valore) e stiamo dimostrando di riuscire a produrre risultati. C’è molto da fare ancora. Ma la strada è segnata, e occorre percorrerla senza soste. Senza distrazioni, e con il volume delle polemiche al minimo. Come ha ricordato Gianfranco Viesti – citando il presidente Mattarella – c’è un’Italia che si è “messa alla stanga” con pochi dipendenti e con molte cose da fare. Valorizziamola e cerchiamo di sostenerla.

*Commissario Straordinario Sisma 2016