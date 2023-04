Sabato 15 Aprile 2023, 00:03

La tragica vicenda della morte di un ragazzo vittima di un animale selvatico ha riacutizzato le polemiche sul delicato equilibrio fra la tutela dell’incolumità delle persone e la protezione degli orsi.

Non è mancata, anche alla luce del decreto cautelare del Tar di Trento che ha sospeso l’ordinanza di abbattimento successivamente emanata dal Presidente della Provincia, la polemica sulle decisioni dei giudici, secondo alcuni titoli addirittura responsabili di questa morte. Prescindendo dal merito dei singoli provvedimenti, i giudici applicano norme che mirano a realizzare un equilibrio fra interessi degli individui ed esigenze degli animali.

Fra queste normative da rispettare c’è anzitutto il Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi centro-orientali: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 571/2021, ha affermato che in base al Piano possono essere adottati anche provvedimenti d’urgenza su orsi individuati come “problematici”.

Occorre però che tali poteri siano esercitati correttamente, con adeguata istruttoria, e sussistendone di volta in volta i presupposti. Se viene annullato un provvedimento che dispone la cattura o l’abbattimento dell’animale perché adottato in violazione delle norme che regolano la materia, più che prendersela con i giudici occorre, in una prospettiva seriamente costruttiva, interrogarsi sulle modalità di adozione di quel provvedimento.

L’ordinanza n. 7061/2020 della III Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio all’orso JJ4, aveva sospeso il provvedimento della Provincia per “l’insufficiente istruttoria che ha portato il Presidente della Provincia di Trento al giudizio di pericolosità dell’orsa e che ha determinato, per motivi di sicurezza pubblica, l’ordine di catturare l’orsa (e non i suoi tre cuccioli)”.

Nell’enfatizzazione negativa del ruolo della giurisdizione non sono mancate neppure personalizzazioni fuori luogo: in alcune dichiarazioni appaiono infatti degli specifici riferimenti alla persona del compianto Presidente Franco Frattini (che da Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato aveva presieduto dei collegi che avevano preso importanti decisioni in materia, quale quella appena richiamata). Il Presidente Frattini fu addirittura ricusato perché ritenuto, anche in virtù di precedenti provvedimenti sfavorevoli alla Provincia, troppo animalista: l’istanza fu rigettata, e la sua imparzialità riconosciuta, perché accogliere una simile tesi “equivarrebbe ad affermare che una parte possa ottenere la ricusazione di un magistrato, e dunque di fatto scegliersi i membri del Collegio giudicante, invocando il contenuto di un provvedimento giudiziario sfavorevole legittimamente emesso dal medesimo nei suoi confronti”.

Peraltro, molti dei provvedimenti adottati in quella stagione dalla III Sezione del Consiglio di Stato sono stati assunti solo dopo aver acquisito importanti pareri tecnici degli organi, terzi, a ciò deputati: a conferma che il delicato lavoro del giudice, in questa materia, non può essere autoreferenziale, non può riflettere convincimenti individuali, perché consiste nella delicata ponderazione di aspetti giuridici e scientifici.

L’amministrazione in questa materia ha un ruolo molto difficile e delicato, ma non è l’insofferenza verso il controllo giurisdizionale a rappresentare la soluzione: se davvero si vuole risolvere questo problema (proprio di una ben precisa realtà territoriale), e non speculare sulla perdita di una vita umana, occorre superare – anche a livello mediatico – questa fase patologica della dialettica, individuarne le vere cause e trovare nel perimetro della legalità soluzioni reali e non deresponsabilizzanti.

*Consigliere di Stato