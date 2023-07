Martedì 25 Luglio 2023, 00:11

Quando si parla di cultura digitale si allude quasi sempre alle conoscenze e alle competenze sviluppate nel tempo grazie all’avvento delle tecnologie. Si ritiene indispensabile conoscere a fondo il funzionamento degli strumenti digitali al fine di orientarli verso un uso costruttivo e attento al benessere individuale e collettivo, riducendone al minimo i pericoli. Questa visione basica e nozionistica della cultura digitale si rivela tuttavia sempre più inadeguata ad interpretare la complessità dell’attuale civiltà multimediale contrassegnata da una pervasiva iperconnessione, che richiede un maggiore spessore concettuale e una matura visione strategica per governare i processi di trasformazione delle economie e delle società.

In questa cornice un tassello decisivo è rappresentato dalla cybersicurezza, intesa come premurosa apprensione per la vulnerabilità dei sistemi informatici e come imprescindibile frontiera operativa per blindare i diritti della cittadinanza digitale e salvaguardare il corretto funzionamento delle democrazie.

Le crescenti minacce di attacchi informatici non sono infatti da catalogare come rischi puramente meccanici ma come elementi di potenziale sovvertimento dell’ordine costituito e strumenti per minare la stabilità dei sistemi socio-economici e l’armonia delle relazioni interpersonali. Il Rapporto Censis-Iisfa (Associazione italiana digital forensics), presentato nei giorni scorsi al Senato, già nel titolo avalla questa chiave di lettura: “Il valore della cybersecurity in Italia. La sicurezza informatica garanzia di benessere e libertà”.

Dalla ricerca emerge infatti come l’incremento degli attacchi informatici, insieme con l’ampliamento dello spettro del cyber risk, influenzi le condotte di vita degli italiani. Più la digitalizzazione di processi e funzioni avanza, più si dilata la superficie di attacco. Esiste una forte correlazione tra la rapida espansione delle tecnologie digitali e l’aumento delle potenziali minacce informatiche. In queste dinamiche si inserisce la rilevanza crescente dei dati, vero petrolio dell’economia digitale. Il controllo dei dati incide sui rapporti di forza tra poteri, il che evidenzia l’urgenza di affrontare con determinazione la protezione delle infrastrutture critiche e dei dati sensibili in un contesto in continua evoluzione.

Le cifre documentano una vera e propria escalation che richiama il dovere dei soggetti pubblici e privati di promuovere iniziative di medio e lungo periodo finalizzate a prevenire e fronteggiare il cybercrime, vero tarlo corrosivo della sovranità e della sicurezza degli Stati in un mondo sempre più digitalizzato. Nel 2022 gli attacchi informatici a infrastrutture sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente (+138%). Tra il 2012 e il 2021, nell’arco di quasi dieci anni, i reati informatici denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia hanno subìto un’impennata del 155,2%. Nel corso dell’ultimo anno al 76,9% degli italiani è capitato di imbattersi almeno in una minaccia informatica. Sei italiani su dieci hanno ricevuto un sms o un messaggio su WhatsApp con invito a cliccare su un link sospetto, mentre il 56% è stato bersagliato di e-mail ingannevoli.

A risentirne, peraltro, non è solo la funzionalità dei propri device o l’andamento delle proprie attività professionali. Il Rapporto Censis mette a fuoco anche i delicati riflessi che le “ferite cibernetiche” producono sulla sfera emotiva delle persone. Esse, infatti, sono state fonte di ulteriore preoccupazione per il 62,9% degli italiani, che nel 53,2% dei casi hanno temuto di perdere i propri dati e addirittura nel 24,4% si sono collegati meno a internet per non correre rischi del genere. Si tratta quindi di un’emergenza che attiene più in generale alla protezione degli interessi nazionali e del benessere collettivo e che va posta in cima alle priorità dell’agenda digitale. Da una parte occorre una maggiore consapevolezza sul tema della cybersecurity, che includa quei gruppi che per condizione sociale, culturale o anagrafica, oltre a essere più a rischio di digital divide, rappresentano le componenti deboli dell’ecosistema digitale e necessitano maggiormente di anticorpi di protezione. Dall’altra è indispensabile formare in tempi rapidi figure specializzate in cybersicurezza e in grado di mettere al sicuro informazioni personali e dati aziendali e istituzionali e di contribuire a guidare la trasformazione digitale del sistema Paese lungo i sentieri dell’alfabetizzazione digitale universale, dell’igiene informatica e della piena difesa dei diritti in Rete.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano