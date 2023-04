Sabato 8 Aprile 2023, 23:54

Il 2 aprile scorso l’Opec ha inaspettatamente deciso di ridurre le estrazioni di petrolio. Ne è subito derivato un incremento dei prezzi del greggio, che ha finora provocato effetti contenuti, grazie all’andamento relativamente debole dell’industria cinese che ha operato da calmiere per la domanda. Tanto che, ad una settimana dalla decisione, l’aumento si è fermato all’8% e il prezzo si è attestato a circa 80 dollari al barile, valore comunque inferiore ai 120 dollari di gennaio. Per il momento, la decisione non ha provocato gli effetti dirompenti della grande crisi petrolifera del 1973, ma inevitabilmente è destinata ad influire sulla stabilità economica, in primo luogo del Vecchio Continente.

Il 10 marzo l’Iran sciita e l’Arabia Saudita, sunnita, grazie all’interessamento cinese, si sono accordati per ripristinare le loro relazioni, interrotte nel 2016, e riaprire le rispettive ambasciate.

Si tratta di due mosse che difficilmente si potrebbero considerare tra loro non connesse e che hanno subito destato preoccupazione nelle cancellerie del Vecchio Continente. L’Europa, infatti, costituisce l’area del globo potenzialmente più minacciata da entrambe le decisioni. Che di per sé non hanno il significato che si sia improvvisamente dato origine ad un nuovo sistema di alleanze, ma probabilmente che si è conclusa la stagione della pax americana che, dal dopoguerra ad oggi, ha garantito la stabilità mondiale.

A fronte di questi fatti, la reazione europea è stata di cercare di riannodare i rapporti con Pechino. Sono così partite le missioni diplomatiche del cancelliere tedesco Scholz, del presidente francese Macron e della presidente della Commissione europea von der Leyen. Ufficialmente per perorare la causa dell’interessamento della Cina ad ottenere la fine delle ostilità in Ucraina. In realtà per riaprire i canali commerciali che, dopo il Covid, e soprattutto in conseguenza della accresciuta inaffidabilità attribuita ai sistemi informatici cinesi, si erano andati inaridendo. Date le circostanze, l’atteggiamento europeo è comprensibile.

Meno comprensibile è però il fatto che, se è vero che si è mossa anche la responsabile dell’Unione, i due paesi più importanti, Germania e Francia, siano andati separatamente e ciascuno per conto proprio. Accompagnati da folte delegazioni commerciali. L’Italia per ora non si è mossa, ma la parte cinese non ha mancato di ricordarle di aver sottoscritto il protocollo sulla Via della Seta, quello che prevede un incremento dei rapporti economici tra i due paesi. L’Europa, quindi, a differenza di quanto è accaduto in risposta all’invasione russa, in questo caso si è mossa in ordine sparso, senza un preciso obiettivo dichiarato, quasi fosse in cerca di un espediente solo per guadagnare tempo.

Senza disquisire in questa sede sulle vere intenzioni della Cina, non si può fare a meno di constatare che le due novità sopra descritte contengono la potenzialità di cambiare radicalmente il nostro quadro economico e le sue prospettive. Riportandoci ad una nuova fase di instabilità.

Da una parte la minaccia, alquanto esplicita, ad Israele, con i connessi rischi di un cambiamento ad oggi incognito dell’assetto dell’intero Medioriente. Sia sotto il profilo della conflittualità dell’intera zona, e potenzialmente anche del Maghreb; sia sotto quello degli effetti economici della possibile riduzione dell’attività di un centro di progettazione e produzione di tecnologia vitale per l’Occidente. Dall’altra, un incremento duraturo del prezzo del petrolio, come ammonisce il recente Rapporto sulla Stabilità del Fondo Monetario, può avere l’effetto di accelerare il movimento, già in atto in conseguenza della contrapposizione tra le diverse sfere di influenza, verso la frammentazione del sistema finanziario globale. Il cui graduale abbandono sortirebbe l’effetto di far venire meno quello che rappresenta il principale stabilizzatore dei mercati: la possibilità di ammortizzare i rischi attraverso l’allocazione dei capitali oltreconfine, di disporre pagamenti internazionali e di profittare di un sistema di prezzi comparabili e concorrenziali.

Ne potrebbero derivare repentini rovesciamenti di flussi di capitale, con conseguenti incrementi dei costi di provvista per le banche e possibili strette del credito e conseguenze sulla liquidità del sistema. In una parola, ripercussioni a livello macroeconomico. Cioè in sostanza sul tasso di sviluppo, e quindi sul livello di occupazione e sui redditi.

Il tutto in un momento cruciale soprattutto per l’Europa, impegnata ad affrontare contemporaneamente i drammatici problemi della transizione green e di quella informatica. Il primo richiede la realizzazione di imponenti investimenti per raggiungere la sostenibilità ambientale e l’indipendenza energetica. Senza però obbligare in qualche modo il resto del mondo ad adottare i medesimi principi e soprattutto senza dipendere mani e piedi da tecnologie e materie prime oggetto di monopoli altrui. Il secondo presuppone la conquista di livelli di innovazione e produttività finora sconosciuti da parte del sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, per evitare imponenti dosi di espulsioni dal mercato del lavoro, che porterebbero inevitabilmente a fenomeni di rivolta da parte di larghi strati della popolazione.

Tutto ciò in una realtà in cui la possibilità di affrontare i problemi facendo ricorso all’iniezione di dosi da cavallo di spesa pubblica risulta ormai sostanzialmente precluso dalle regole di comportamento che ci siamo dati, ma soprattutto dalla disponibilità e dal costo dei mercati finanziari. A differenza di quanto accade, ad esempio, negli Stati Uniti, dove il governo è intervenuto varando un programma di finanziamenti pubblici alle imprese, l’Inflation reduction act (Ira), per una cifra non lontana da 400 miliardi di dollari.

Anche sotto un profilo geopolitico, l’Europa si trova in una posizione difficile. Mentre l’Oriente persegue una fase di forte espansione della sua influenza politica e commerciale, l’Occidente sembra relegato al ruolo di spettatore, interessato solo a proteggere la propria posizione, ma diviso e indeciso sul da farsi. Ma se non vuole adattarsi a scivolare lentamente su di un piano inclinato costruito dai propri concorrenti, non c’è alternativa a quella di perseguire ostinatamente la strada di “rifondazione” che ha scelto per il suo futuro economico e di dirlo con chiarezza e contemporaneamente rafforzare il suo ruolo politico. Ma questo comporta la necessità di agire come un unico soggetto, senza lasciare indietro nessuno.