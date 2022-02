Lunedì 21 Febbraio 2022, 00:59

Eccole, puntuali, le manifestazioni studentesche di questi ultimi giorni. Voraci di pretesti, riducono a pretesto anche i drammi veri, come le morti di Lorenzo e Giuseppe.Un punto, tra altri, vale la pena rendere oggetto di riflessione. La richiesta degli studenti di non reintrodurre la seconda prova dell’esame di Stato posto al termine del ciclo della scuola secondaria superiore. L’argomento addotto è noto: i due ultimi anni scolastici hanno risentito e non poco dei provvedimenti necessari al contrasto della diffusione del Covid e dei suoi effetti.

Il governo Draghi, a cominciare dal ministro Bianchi, sembra aver resistito. Non del tutto, ma abbastanza e gliene va reso merito. Al momento la seconda prova resta, anche se il suo “peso” è stato ridimensionato. Al contrario, come c’era da aspettarsi, nel dibattito pubblico le voci critiche rispetto alle richieste studentesche sono state poche, pochissime, quasi nulla rispetto alla marea di silenzi compiacenti o di attivo fiancheggiamento alla richiesta avanzata da questi uomini e donne di quasi vent’anni. (Perché chiamarli “ragazzi”?) Se il governo fa la sua parte, ad altri spetta di porre gli studenti ed i loro tifosi di fronte a dati in genere trascurati. La battaglia in corso non ha solo un versante amministrativo, cui in qualche modo ha provveduto il governo, ma anche uno sociale e culturale, che invece non spetta e non deve essere delegato al governo.

1. Gli anni scolastici ‘20/’21 e ‘21/’22 sono stati difficili? Certo, molto. Alla scuola, come ad altri settori, è stato chiesto di pagare un prezzo alto sull’altare del principio della salute pubblica, prezzo alto soprattutto per gli studenti. E allora? Coloro che furono chiamati a studiare ed ad insegnare durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale non si trovarono certo in una condizione migliore. Eppure studiarono ed insegnarono, con fatica e in mezzo a rischi di ogni genere. E lo fecero con molti meno mezzi a disposizione di quelli che oggi – ad esempio – consentono di gestire un’emergenza scolastica.

2. Ammesso e non concesso che, come affermano gli studenti, in questi ultimi anni scolastici non sia stato possibile svolgere dignitosamente i programmi e prepararsi a sufficienza, la conseguenza non dovrebbe essere quella di considerare l’anno scolastico “perso” e dunque ripeterlo? Questa scelta avrebbe dei costi, certamente ed altissimi, ma fingere che sia stato compiuto un percorso di istruzione, formazione ed educazione che invece si afferma non aver avuto luogo avrebbe forse costi inferiori?

3. Chi sostiene che il lavoro scolastico di docenti e studenti non è stato portato a termine nella misura prevista, con quali ragioni chiede che il giudizio finale relativo a quello stesso lavoro certifichi che ha avuto luogo quanto invece si dichiara non aver avuto luogo? Non neppure dimentichiamo che, per giunta, la certificazione sulla quale si chiede di barare, o quantomeno di non andare troppo per il sottile, è niente meno quella di un “esame di Stato”. Per di più, quella di un “esame di Stato” posto ben oltre la soglia della “scuola dell’obbligo”, scuola nella quale, almeno in parte, debbono valere anche criteri diversi di quelli che valgono al termine di un corso di studi non “dell’obbligo”, corso – quello delle superiori – che senza alcuna costrizione di legge si è liberamente scelto di intraprendere. (Se invece si ritiene che per quanto non “dell’obbligo” la scuola superiore vada considerata di fatto indispensabile per fornire prospettive civili, culturali e lavorative minimamente adeguate a tutti i giovani, allora questa è una ragione in più per non considerare indifferente che un anno scolastico sia stato svolto adeguatamente oppure no. O vogliamo che ancora una volta nella scuola italiana etichetta e contenuto non corrispondano?)

4. Con quali ragioni si può tenere insieme la volontà che lo stato tendenzialmente monopolizzi l’offerta di istruzione superiore, come avviene in Italia, la volontà che lo stato impieghi la sua autorità (per altro di tipo non scientifico) per certificare il raggiungimento di determinati traguardi di istruzione ed educazione, e contemporaneamente chiedere di mantenere lo stesso valore legale ad un accertamento di cui si riduce ulteriormente la severità. Cosa altro è questo se non una delle manifestazioni più fedeli dell’Ètat-nounou, lo “Stato baby sitter”, onnipotente ed indulgente, pretenzioso e depotenziato, addomesticante ed addomesticato. Uno stato baro, uno stato complice, ed in materia di istruzione ed educazione.

5. Perché mai conservare il valore legale del titolo di studio? Le imprese e le università che selezionano davvero non ci badano più. Una volta abolito il valore legale del titolo di studio, allora sì che legittimamente ciascun docente e ciascuna scuola potrebbero valutare come credono, caso per caso legittimamente mescolando sotto la propria trasparente responsabilità severità ed indulgenza. Le famiglie saprebbero cosa prendono e cosa perdono se scelgono questa o quella scuola. Tutti potremmo batterci per un sostegno pubblico serio e sostanzioso al proseguimento negli studi per studenti “capaci e meritevoli” provenienti da famiglie non ricche. Intanto, in assenza di questo atto di trasparenza e responsabilità, le famiglie ricche e colte si attrezzano e quelle meno ricche e meno colte vengono illuse. Il risultato è che i figli meno capaci di famiglie ricche e colte hanno ingiustamente più opportuni di figli più capaci di famiglie meno ricche e colte. È anche così, è soprattutto così, che viene bloccato l’“ascensore sociale”.

Non renderemmo a studenti e studentesse il minimo di ciò che dobbiamo loro, se li mettessimo pubblicamente di fronte a dati come quelli appena citati? Sempre disposti ad essere sconfitti, smentiti e superati. E ciò non per chiudere il confronto, ma per aprirne uno serio, come quello cui uomini e donne di quasi vent’anni hanno diritto.