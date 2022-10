Domenica 30 Ottobre 2022, 00:04

Jeremy Berg, editor-in-chief della prestigiosa rivista scientifica Science, affermava che viviamo in un mondo dove la realtà dei fatti e l’importanza delle inchieste scientifiche e del giornalismo responsabile sono messi in dubbio con incredibile frequenza e con conseguenze potenzialmente molto dannose. Esortava, nel parlare di Scienza, ad attenersi rigidamente ai fatti e, allo stesso tempo, ad evitare dichiarazioni che siano scorrette con riferimento alle più pertinenti evidenze. Senza seguire con forza queste esortazioni, noi rischiamo di vivere in un mondo dove molte cose non funzioneranno così bene come noi vorremmo.

Sotto questo aspetto una corretta divulgazione scientifica appare fondamentale per la percezione che il mondo deve avere della scienza. Piero Angela, da grande giornalista, aveva capito, non solo quanto la Scienza fosse importante e quanto la nostra fosse l’era del progresso scientifico, ma anche quanto fosse necessario diffondere il significato del metodo scientifico. Dobbiamo partire dall’assunto che la Scienza non propone mai verità assolute, ma che ciò che propone è sempre più valido di qualunque affermazione alternativa, in quanto risultato di un percorso rigoroso in cui il controllo della riproducibilità del dato, il confronto nell’ambito della comunità scientifica e, soprattutto, il rispetto rigoroso della verità, permettono una verifica costante ed un avanzamento continuo.

Divulgare la Scienza significa cercare di spiegare tutto questo, far capire, dare certezze, eliminare le paure. Ma significa anche informare in modo corretto e dare elementi scientificamente inattaccabili per far conoscere il vero progresso scientifico. Sicuramente la cultura scientifica nel nostro paese è molto cresciuta in questi anni, e ciò grazie al lavoro di Piero e di chi, come lui, si impegna costantemente a diffondere i progressi che giorno dopo giorno, utilizzando il metodo scientifico, vengono raggiunti nei laboratori, nei centri di ricerca, nelle sale operatorie, nei reparti degli ospedali, negli osservatori astronomici e in ogni luogo in cui qualcuno si impegna con rigore a portare avanti la conoscenza. Ma l’attenzione al rigore deve essere sempre alta ed è responsabilità di chi si assume il ruolo del divulgatore fare in modo che questo rigore non vada mai subordinato ad interessi personali.

In Italia abbiamo la fortuna di avere trasmissioni televisive e radiofoniche, oltre che bravi giornalisti ed eccellenti testate, che hanno adottato pienamente il principio del rigore scientifico e “dell’attenersi ai fatti”, con il risultato di aumentare la cultura scientifica del paese e fornire alla popolazione informazioni utili nella ricerca di una terapia o nella comprensione dei meccanismi alla base di una malattia o della sua corretta cura. A questa divulgazione seria e credibile, molte persone debbono l’avere affrontato con fiducia una cura o un percorso terapeutico, che può anche avergli salvato la vita. Quanto tutto ciò sia importante e gradito è sottolineato dal seguito di cui queste trasmissioni godono. Qualche volta anche alcuni mezzi di intrattenimento generale affrontano problematiche scientifiche, talvolta con meno rigore di quel che sarebbe necessario e talvolta assecondando, involontariamente, un protagonismo e una spettacolarizzazione che non sempre si basano su elementi del tutto veritieri. Purtroppo, anche da parte di molti medici, non sempre la divulgazione scientifica viene fornita in modo corretto. Spesso si minimizza la complessità di un trattamento, suscitando nei pazienti aspettative non reali; e da qui la lunga serie di rivalse legali di fronte a risultati non sempre corrispondenti a quanto pubblicizzato, e pur tuttavia spiegabili con la complessità della medicina. Oppure si propongono terapie senza segnalare i pericoli che possono esservi dietro, o, ancora più grave, si spettacolarizza a scopo di scorretta promozione personale una prestazione medica o chirurgica, spacciandola per innovativa, senza rispetto per chi, negli ospedali di tutta Italia, quella prestazione la pratica da tempo, forse con maggiore serietà e con maggiore rispetto dei fatti.

Richard P. Feynman, Nobel per la fisica nel ‘65, definiva la Scienza “la più grande avventura dei nostri tempi”.

Ma la Scienza per essere credibile, deve essere rispettata, evitando di personalizzarla quando non ve ne è ragione, o di spettacolarizzarla, ma presentandola con quel rigore che il metodo scientifico richiede. Perché le notizie, perché siano giustificate, debbono avere conseguenze positive, altrimenti si erode la fiducia sulle fondamenta su cui debbono poggiare le politiche sanitarie e si indebolisce, nel pubblico, la fiducia verso Istituzioni, come gli ospedali, nate per essere garanti della verifica e della corretta diffusione di fatti basati su inoppugnabili risultati scientifici. Senza un forte impegno in questo senso, noi rischiamo di vivere in un mondo in cui la percezione delle realtà scientifiche si indebolirà sempre più, con conseguenze dannose per la salute degli individui. E’ necessario dare una visione oggettiva, equilibrata, dei fatti, evitando che l’informazione rimanga in bilico tra verità e menzogna.

L’ultima considerazione che voglio fare è relativa al forte valore di solidarietà e di responsabilità sociale della divulgazione scientifica. Ricordiamoci di una cosa fondamentale, che è alla base di qualunque rapporto fiduciario medico: il paziente vuole essere curato nel miglior modo possibile e vuole dare la sua fiducia a un medico che lo curi secondo linee consolidate da un consenso scientifico e sulla base di una personale, verificata, forte, esperienza medica.