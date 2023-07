Mercoledì 5 Luglio 2023, 00:13

L’entrata in vigore in questi giorni del nuovo codice dei contratti avrebbe dovuto riaprire la discussione sull’idea di Ad Arte, la piattaforma informatica del Mic per la vendita in proprio, senza mediazione dei concessionari, dei biglietti di tutti i musei statali. Discussione misteriosamente inabissatasi. Si tratta invece di uno strumento eccezionale, forse rivoluzionario che risponde oltretutto alla finalità principale del nuovo codice dei contratti: la digitalizzazione avanzata della pubblica amministrazione. Per il Mic si tratta dell’uovo di Colombo per assicurare un incremento delle entrate dai siti culturali che può toccare il 40-50% con punte dell’85% per le visite guidate. È una decisione coraggiosa poiché è nelle percentuali elargite ai sistemi concessori che si annida la ciccia degli introiti.

L’opportunità -imperdibile- della gestione in proprio dei biglietti era stata già offerta ai musei dalla legge per l’autonomia del 2015. Ma se l’impianto legislativo c’era, non poteva dirsi altrettanto della volontà dell’amministrazione, che apparve piuttosto restia ad incoraggiare troppo zelanti applicazioni dell’ottima opportunità che si offriva. Accadde così che il tentativo, per chi volle affrontare allora questo nodo, non fosse né indolore né privo di rischi. Ma affrontare rischi e impegni era implicito nel ruolo manageriale che la riforma assegnava ai direttori.

La piattaforma Ad Arte sarebbe l’occasione per far attivare in tutti i musei statali con grandi flussi la gestione interna della biglietteria attraverso un sistema autonomo collegato al centro. Ciò prevede certamente una fatica organizzativa poiché si tratta di stipulare contratti di servizio -di servizio, non di concessione- con società specializzate sotto la diretta responsabilità del direttore. Il quale si assume il rischio imprenditoriale dell’efficienza ed efficacia del servizio, come è ben richiesto dalla legge di riforma e come avviene non solo in tutti i musei stranieri ma anche in cinema e teatri. I concessionari stessi sinora, non avendone le competenze specifiche, hanno esternalizzato tale servizio con contratti a società specializzate in vendite e prevendite dei biglietti. E allora perché non può farlo il museo stesso pagando solo il servizio svolto con normale contratto di fornitura senza distribuire percentuali? In questo modo il museo avrebbe il controllo diretto sugli introiti, bloccherebbe l’accaparramento da parte di tour operator e bagarini che rivendono a prezzi gonfiati, non sacrificherebbe alcun posto di lavoro perché come in tutti i passaggi gestionali è applicata la clausola sociale. Ogni museo autonomo inoltre, una volta dotatosi di un proprio sistema di biglietteria collegato in rete al portale ministeriale, può inserirvi i musei più piccoli del proprio territorio fornendo loro un sostegno, incoraggiandone la visita, diffondendo i flussi turistici su territori meno conosciuti. Per le stesse società di servizi liberarsi delle funzioni di biglietteria, che non è il loro core business, è l’opportunità per applicarsi maggiormente ad una visione strategico-imprenditoriale volta alla fornitura di prodotti e servizi innovativi, anticipando i bisogni del pubblico con più agilità di quanto non possa fare una pubblica amministrazione: che è esattamente quello che viene richiesto nella collaborazione pubblico-privato.

Tutto logico e semplice dunque? Forse no perché sembra che il Mic sia stato indotto ad un ripensamento, confermato dalla notizia dell’avvio della gara per i servizi degli Uffizi che comprende il goloso boccone della biglietteria. È evidente che senza il traino di Uffizi, Colosseo, Pompei, Castel Sant’Angelo, di effetti concreti sugli introiti statali non se ne vedranno. Ci auguriamo che questa retromarcia sulla riforma non serva ad assecondare tutti i frammentati micro interessi che bloccano da anni il nostro sviluppo e cui ora lo Stato è disposto a sacrificare più del 40% degli introiti museali. Ci auguriamo davvero che non sia così, che non si debba ancora ricorrere alla pratica miserevole della conta quotidiana dei biglietti sperando di racimolarne qualche migliaio in più. Con il sostegno di un tifo esclusivamente nostrano da parte dei media, che sbandierano questi dati come per una sventata competizione tra luoghi che sono sempre gli stessi, riempiti da flussi automatici per i quali non vi è alcun merito, al grido con la cultura si mangia. Perché quelle sono le briciole cadute dal banchetto di uno sfruttamento turistico parassitario lasciato sempre più nelle mani di ogni minuscola corporazione. Auspicare sempre più visitatori negli stessi siti sempre più esausti è umiliante. Oltretutto non è nei biglietti venduti la redditività della cultura. È indegno come condannare grandi città, persino capitali, a vivere di turismo, che equivale a dire di lavoro povero, non qualificato, aleatorio, che respinge possibilità di crescita più redditizie ma ovviamente più impegnative anche per gli investimenti, ora concentrati in mediocri attività mordi e fuggi. Ci si lascia così sfuggire ciò che veramente conta nella vita e nell’economia delle metropoli, capaci di attirare gli investimenti veri: è la loro attualità e personalità viva non i miserabili stereotipi.

Intanto nel resto del mondo, in cui non si sono mai sentiti sbandierare come trionfi i dati di accesso in musei che invece funzionano in tutte le loro più variegate possibilità di alta redditività e nelle quali i biglietti incidono poco, si lavora con responsabilità e preoccupazione a frenarli questi flussi inconsulti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA