Mercoledì 9 Agosto 2023, 00:11

È massimamente significativa la composizione della commissione per la selezione dei nuovi direttori dei musei per comprendere come il Ministero ora detto della Cultura abbia messo una pietra tombale sulla sua specialissima natura tecnica voluto dai fondatori per uno stato reale totalmente amministrativo-burocratico. È come se al Ministero degli Esteri tutti i diplomatici fossero stati sostituiti da direttori amministrativi e del personale. È stato un lungo percorso, ma ora è giunto a conclusione.

Anche il cambio di denominazione rispetto a quella di Beni Culturali non ha aggiunto nulla di tecnico, scientifico o culturale. La redditività della cultura continua a venir confusa con la redditività del turismo, quello per giunta più facile e parassitario. Gli agenti di redditività virtuosa e strutturale che formino alte e ambìte competenze sono rimasti lettera morta. Nella commissione si trovano giuristi e funzionari di comprovata fede burocratica ma nessuna figura di spessore scientifico. Si sente dire però che questo è il parterre giusto per individuare le nuove figure manageriali, le più adatte a dirigere i musei, benché non vi figuri nessun esperto nel campo, nessun vero manager culturale, merce peraltro scarsissima nel nostro Paese. Ovvio che se si ritiene che la redditività di un museo sia nella vendita dei biglietti, non tenendo conto che i numeri oscillano a seconda della casualità dei flussi turistici assolutamente non governati, il tipo di manager così selezionato può bastare. Deve far di conto sui 50, 100, 1000 biglietti in più venduti e comunicarlo tempestivamente all’ufficio stampa per creare pomposi comunicati sulla cuccagna della rendita culturale.

Ma i veri esperti della cultura, manager o no, sanno bene che non è questa la redditività dei musei. E, si badi, si vuole parlare proprio di puri e semplici introiti, senza scomodare in questa sede la ben più alta redditività in termini di crescita culturale, sociale, civile, di una società. Nel proclamare la necessità di una svolta imprenditoriale nella gestione museale sarebbe sufficiente riflettere sugli esempi che vengono presi a modello e che sempre si proclama di voler imitare. Ci si accorgerebbe allora che questo tormentone del super gestore e del grande manager è un fraintendimento che nessuno si è mai sognato di proporre fuori dai nostri confini di improvvisati zapping tra i vari modelli gestionali. Anche nella più mercantilmente accanita America non si è mai sentito di un direttore che non fosse un importante, carismatico storico dell’arte o dell’archeologia. Eppure a quei direttori è tassativamente richiesto di far quadrare i conti e, soprattutto, di attirare sponsor e donazioni. Pena il licenziamento, come è avvenuto in celebri casi.

La ragione è molto semplice: cos’è un manager? È il responsabile di un’impresa di qualunque tipo, anche culturale, con la mission di fare profitto. Pertanto è un competitor (e collega) di manager di altri settori (bancario, finanziario, energetico, farmaceutico o quant’altro) ai quali dovrebbe chiedere risorse per sostenere la propria di attività, sia essa una grande istituzione culturale o sociale, un museo o una grande orchestra, un centro di ricerca o un ospedale. Ma perché allora un suo omologo di un altro settore dovrebbe avvantaggiarlo nella competizione dandogli dei soldi come elargizione liberale?

Del tutto diverso è se tale figura è di autorevolezza indiscussa in campo medico, musicale, storico-artistico e ha un sogno da realizzare. Solo questo rende credibili, avere in sé le capacità, le doti, il talento comprovato dalla propria storia per convincere i capi delle imprese produttive a sostenere la realizzazione di quel sogno. Questo è il banalissimo motivo per il quale tutte le grandi istituzioni internazionali, dal Metropolitan al Prado al Louvre, dalle prestigiose orchestre agli istituti di ricerca, danno la caccia ai bravi musicisti, ai bravi scienziati, ai grandi storici dell’arte, non ai top manager delle società quotate in borsa. E loro potrebbero persino pagarli. Gli Stati Uniti misero un premio Nobel per la fisica a capo del Dipartimento dell’energia, non un esperto gestionale. I veri introiti dei musei sono i milioni di dollari o di euro che riescono a far convergere su di sé i capi di quei musei a patto che abbiano in sé le doti di credibilità scientifica che li facciano prediligere rispetto ad altre, agguerrite proposte. Si ha l’idea di quanto gli Amici di Louvre o del Prado, i supporter dei musei americani o della National Gallery di Londra riescano a far arrivare al loro museo? E del lavoro immane, ma tutto artistico o scientifico che devono fare? Ma nessuno di essi è un manager, sono scienziati, musicisti, storici dell’arte. Se lo fossero stati, per i “colleghi” d’impresa non avrebbero rappresentato un progetto fantastico da realizzare ma solo un bilancio da chiudere, esattamente come il proprio. Questa è la regola indiscussa in tutte le economie competitive, dove si ha ben chiaro, perché è comprovato, che un grande scienziato o un grande direttore può diventare un grande manager; il contrario non è dato.

Con una visione così limitata e remissiva come quella messa in campo quindi non possiamo che accontentarci o della genericità teorica degli universitari, poco avvezzi al mestiere pratico e senza formazione specifica nel settore; o delle professioni della comunicazione che portano a sostituire l’apice della competenza con l’informazione generica e la tuttologia commentatoria. Una sorta di giornalistocrazia.