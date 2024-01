Mercoledì 17 Gennaio 2024, 00:01

Anche se già parecchi club, negli ultimi anni, avevano deciso di liberarsi di José Mourinho, Dan Friedkin rimane un presidente unico nella storia del calcio. In oltre tre anni nessuno ha mai sentito la sua voce, il che è una novità clamorosa nel pallone, e in assoluto è persino sconcertante nell’epoca dell’immagine, delle dichiarazioni a mitraglia, dell’esserci a tutti i costi. Ma dalle profondità dei suoi texani silenzi, gli stessi da cui a 30mila piedi manovra la cloche del suo aereo, il presidente della Roma ci ha ricordato una regola aurea e terribile dello sport, soprattutto anglosassone: nessuno, nemmeno i fuoriclasse in campo, e men che meno gli allenatori, possono essere più importanti del club. È scritto in controluce nel gelido comunicato del licenziamento di Mourinho: «...riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato».

Gli interessi della Roma, nona in classifica e in caduta, sono superiori anche al leggendario Mourinho. E pure alle ragioni del cuore, quello dei tifosi; anche se da un po’ la maggioranza bulgara di consensi intorno a José aveva cominciato a sfarinarsi, e non poco. Per lui l’ esonero è una scudisciata in volto, infatti lascia Trigoria paonazzo, le lacrime di dolore e dispetto, anche perché lo sostituiscono con Daniele De Rossi, cuore di Roma anche lui, sì, e da secoli, ma allenatore esordiente, mica un mito come José. Tremenda vendetta, quella di Friedkin, che per oltre un anno ha ingoiato in silenzio le lamentele pubbliche di Mourinho sulla scarsa qualità della squadra e degli investimenti. Ma nelle aziende di un certo livello non è esattamente gradita la figura del dipendente, magari il più pagato di tutti, che critica apertamente la proprietà, ma intanto non porta profitti.

Mourinho poteva salvarsi solo con i risultati, ma non ce l’ha fatta, perché ha finito col trasmettere alla squadra la sua disistima, venendone ricambiato. E la legge dello sport, e delle aziende, l’ha colpito: con lui stava sfuggendo per il terzo anno di fila il vero obiettivo strategico di Friedkin, ossia la qualificazione in Champions. Mourinho è stato un grande allenatore, e lo ha dimostrato anche a Roma: a tratti e a sprazzi ha infuso anima, ha migliorato la professionalità di tutti, ha vinto una coppa europea (ma dei settimi, che dà pochi ricavi). Ha anche perso troppo, e non portandosi granché bene o dando esempio: quelle 28 espulsioni dalla panchina sono una follia. Anche a certe cose, un presidente fa caso. Forse José poteva fare di più, forse no perché non ha mai avuto i giocatori giusti, ma ormai aveva smesso di dare. Friedkin si dimostra coraggioso, non solo per l’esonero ma perché ingaggia De Rossi, traghettatore di anime giallorosse, chissà verso dove.

Mourinho rimane un grande allenatore, in passato ha anticipato i tempi, compresi quelli dei social e dei messaggi iconici, ma ora i tempi hanno superato lui: infatti a Madrid hanno deciso di tenere Ancelotti, non di tornare a José. Che ha sperato a lungo di riprendersi il Real, poi è rimasto a Roma per il terzo anno, e sbagliando, per eccesso d’amore e di tracotanza, ossia di mourinhismo. Ed è finito come il Marziano a Roma di Flaiano: sbarcato su un’astronave nel cuore di Villa Borghese (anzi su una Vespa a Trigoria) tra l’ammirazione del popolo e poi pian piano normalizzato, infine bullizzato dai giovinastri poco dopo le Feste. Del resto, negli ultimi tempi l’insuccesso gli aveva dato alla testa. Come altri grandi, si è allontanato dalla realtà danneggiato più dalla blandizie degli amici che dalle scudisciate dei nemici, che peraltro hanno sempre costellato la sua vita. Così Dan Friedkin è passato oltre, senza voltarsi indietro, perché conta la Roma e basta. Nello sport si fa così.