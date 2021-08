Sabato 7 Agosto 2021, 00:05

Corriamo, su una pista e nell’economia, nell’estate che non dimenticheremo mai. Siamo i più veloci al mondo, noi che a parte Mennea ci consideravamo un popolo di mezzofondisti, abituati ad uscire alla distanza, sgranando fatica e metri: il passo lungo di Cova, l’espressione fachiresca di Antibo e il ritmo di Mei, uno degli artefici della rinascita dell’atletica leggera azzurra. Questo eravamo. I marciatori rappresentano la tradizione, gli sprinter una fuga in avanti, il segnale di un cambiamento radicale, spiazzante. Un’Italia diversa, l’Italia di Jacobs e Tortu, e della voglia matta di lasciarsi alle spalle il peggio, non solo gli avversari. Lo sport, in qualche modo, rispecchia il Paese. Corre il nostro Pil: +2,7 nel secondo trimestre, con un rialzo acquisito per il 2021 del 4,8%, secondo la fotografia dell’Istat. Prende slancio la produzione industriale: + 1% a giugno rispetto a maggio, +13,9% su base annua. Da notare che la Germania a giugno ha registrato -1,3% sul mese precedente.

Nel medagliere olimpico siamo davanti ai tedeschi e alla Francia, siamo i più titolati nell’Unione europea come ha maliziosamente rilevato Draghi nel messaggio di congratulazioni ai nostri staffettisti. Che è anche un modo per sottrarsi alla confronto con la Gran Bretagna (18 ori contro i nostri 10), non fosse che gli inglesi cominciano a soffrire le volate con l’Italia. Anzi vivono un autentico psicodramma. Hanno perso quella a Wembley dagli undici metri, hanno perso quella a Tokyo per un centesimo e ieri l’edizione on-line del Daily Mail prorompeva in un doloroso: “Oh no, ancora l’Italia“. Più o meno contemporaneamente, dall’altra parte dell’Oceano, il Washington Post, dopo essersi esercitato a seminare sospetti sull’impresa di Jacobs nei 100 metri, realizzava come l’Italia nell’atletica leggera avesse gli stessi ori degli Usa, 5. Dal loro punto di vista una considerazione imbarazzante, dal nostro lusinghiera.

Dubitiamo che il Paese per il quale Draghi prevede una crescita nel 2021 superiore al 5%, quindi migliore delle stime, ed è il primo beneficiario dei fondi del Recovery indispettirà l’Unione europea per il suo cambio di passo, come i campioni azzurri stanno facendo con il gigante americano. La verità è che la nostra economia non ha alternative, può solo andare spedita per allontanarsi da un debito mostruoso. E la nostra politica non ha alibi, le riforme sono l’unica condizione per sopravvivere alle richieste severe di Bruxelles, in un centesimo ci giochiamo la vita e il futuro. O tagliamo il traguardo prima degli altri o li trasciniamo con noi in una caduta rovinosa. Andiamo veloci perché partiamo da molto indietro, siamo il fanalino di coda, gli ultimi a staccarsi dai blocchi, quelli appesantiti dalla burocrazia. Nella 4x100 lanciata da Mattarella con l’incarico a Draghi, il testimone passa di mano con una certa riluttanza dal Pd alla Lega e i grillini sono perennemente tentati di cambiare corsia. Ma nonostante tutto non possiamo rallentare nemmeno un po’.

I migliori Giochi della nostra vita, e della nostra storia, resteranno comunque tali, scolpiti negli archivi e negli allori, anche se la speranza è che il movimento sportivo sappia proiettarsi oltre, in termini di investimenti, programmazione, crescita nelle scuole. Ma per il Paese non sono previste cerimonie di chiusura, pause defatiganti. La locomotiva è condannata a correre: contro la variante Delta, contro i No vax e i No pass, contro le bandierine dei partiti, contro i guastatori del semestre bianco. E se ci pianteremo in mezzo alla pista, nessuno verrà ad abbracciarci, consolandoci che fra tre anni avremo un’altra occasione. Perché non sarà così.