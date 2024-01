Lunedì 8 Gennaio 2024, 23:54 - Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 00:38

Il 2024 sarà un anno decisivo per l’Europa. Non solo per le attese elezioni di giugno che stabiliranno il suo nuovo assetto politico, ma soprattutto per le sorti della guerra che ancora devasta il vecchio Continente. Tra poco più di un mese comincerà il terzo anno di combattimenti tra Mosca e Kiev, ma le cancellerie europee fanno registrare un preoccupante calo d’attenzione. Eppure, mentre Washington ha lo sguardo rivolto al Medio Oriente, dovrebbe essere proprio l’Europa a tenere alta la vigilanza globale, perché è evidente che dall’esito della guerra in Ucraina dipenderà il suo destino geopolitico. Ebbene, quali scenari abbiamo di fronte?

Escludendo, per realismo, l’ipotesi che il popolo di Zelenski possa rovesciare a proprio favore le sorti del conflitto, restano due orizzonti plausibili. Il primo, il peggiore, è che sia Putin ad aver la meglio, in modo ancor più invadente di quanto finora sia riuscito a fare. Non è un mistero che, mentre l’Occidente manifesta segni di evidente stanchezza, lo zar di Mosca abbia invece trasformato l’iniziale illusione di un facile blitz nello scenario di una guerra lunga e ostinata. Se egli raggiungesse i suoi obiettivi, o attraverso un “regime change” a Kiev o fiaccando in modo irreversibile la resistenza ucraina, l’intero Occidente si troverebbe di fronte a una drammatica sconfitta. Intendiamoci: né gli Stati Uniti né l’Europa si sono impegnati direttamente nel conflitto, tuttavia è bastato il giusto sostegno militare a Kiev per disegnare una generale “confrontation” tra le democrazie liberali e l’autocrazia di Mosca. Con l’eventuale débacle dell’Ucraina, l’aggressività russa verso l’Europa si farebbe ancora più minacciosa e la composita alleanza antioccidentale (che comprende anche l’Iran) metterebbe una seria ipoteca sulla geopolitica mondiale.

Il secondo orizzonte possibile, certamente il migliore, è che l’Ucraina sia in grado di resistere ancora e che, nel perdurare di un cronico stallo bellico, anche Putin trovi conveniente accettare la via del compromesso. L’Ucraina potrebbe rinunciare a parti del proprio territorio in cambio di un immediato ingresso nella Nato e nell’Unione Europea. Si tratterebbe di una sorta di “pareggio”, che avrebbe il torto di mortificare l’integrità territoriale di Kiev, ma anche l’indubbio merito di decretare un sostanziale altolà all’espansionismo russo, specie tenendo conto della già sancita partecipazione di Finlandia e Svezia alla Nato.

Non è chiaro in che misura Putin abbia davvero intenzione di arrivare a un accordo e, nel caso, quali parti del territorio ucraino voglia inserire nella trattativa (basterà il Donbass?). Ma una cosa è assolutamente certa: se l’Unione Europea non darà luogo a un immediato cambio di passo persino questo secondo scenario resterà del tutto improbabile. Occorre un cambio di passo militare: ormai da mesi il flusso di aiuti si è diradato. Del milione di munizioni promesse ne sono finora arrivate meno di un terzo. Di più: senza un immediato incremento delle difese aeree, la fornitura di molti missili a lunga gittata e la dotazione di F16, gli ucraini non potranno farcela e allora, già nei prossimi mesi, la guerra prenderà una piega scontata. Ma occorre soprattutto un cambio di passo politico: come detto, tutti i grandi leader Ue, da Macron a Scholz, forse distratti dalle elezioni di giugno, sembrano ormai latitanti.

Eppure siamo di fronte a una novità: è prevedibile, infatti, che, almeno lungo tutto il 2024, l’Ucraina debba fare a meno dell’intensa solidarietà fin qui dimostrata da Washington, la cui attenzione sarà interamente polarizzata dallo scontro presidenziale e dall’altra guerra cruciale, quella di Gaza. Attenzione allora: l’Europa potrebbe forse trovarsi a reggere “in solitaria” il sostegno all’Ucraina e, con esso, la rappresentanza geopolitica dell’Occidente. Se poi dovesse vincere Trump, è probabile che sia questo il suo destino per lungo tempo, cambiando la storia scritta dalla Seconda guerra mondiale in poi. E’ pronta l’Europa a tale possibile svolta? Finora non sembrerebbe, non essendo stata in grado neanche di dar vita a un embrione di esercito comune. Ma è proprio questa la sfida che si è aperta nel 2024. Perciò cambiare passo non è un’opzione tra le altre. E’ una vera e propria necessità storica dalla quale dipenderà il nostro futuro. Perché, lo ha recentemente ricordato la premier danese Mette Frederiksen, «la guerra in Ucraina è una guerra per l’Europa».