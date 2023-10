Martedì 31 Ottobre 2023, 23:44

Una volta era la cosiddetta “naja” a svezzare i giovani italiani. Raggiunta la maggiore età, si veniva spediti più o meno lontani da casa e, come raccontano i più anziani e nostalgici della leva obbligatoria, si “diventava uomini”. Qualunque cosa questo significasse. Forse un fondo di verità tale affermazione lo aveva. Perlomeno nel senso di essere costretti a uscire dal guscio protettivo della famiglia, confrontarsi con esperienze e vite diverse dalla propria, sapersi organizzare in posti sconosciuti e districarsi in un ambiente, la caserma, che, per chi ci è passato, non era particolarmente accogliente. Per non dire, a volte, totalmente ostile. Eppure, anche se molti di noi ricorderanno con affetto quella penna nera sul nostro cappello, o quei baschi di traverso oppure ancora quelle mostrine colorate, ci sono oggi modi diversi per favorire questo passaggio dalla vita giovane a quella più adulta. Per chi ha avuto la fortuna di poter studiare, per esempio, il programma Erasmus ha dato un contributo fondamentale sia alla crescita dei singoli individui che ne hanno beneficiato sia alla crescita del sentimento europeo che caratterizza, nonostante tutto, la nostra nazione.

E più ci si apre all’esterno, più si condividono esperienze con quelli che una volta chiamavamo “stranieri”, più si diventa tolleranti. Chi all’estero ha amici, è stato accolto in una casa, ha studiato in una scuola, ci mette davvero poco a sviluppare empatia per l’intera nazione ospitante. E vale la pena di enfatizzare il punto, in un continente ai confini del quale, ancora oggi, marciano carri armati, si sganciano bombe aeree, si posizionano sottomarini.

Ecco, se sono state la guerra fredda, la paura del conflitto nucleare e molta diplomazia a garantire una pace debole e scricchiolante nella seconda metà del secolo scorso, forse sarà proprio l’Erasmus a garantire una pace forte e duratura nei prossimi decenni e, ci si augura, secoli. Per questo motivo bisogna accogliere molto favorevolmente la nuova frontiera dell’Erasmus che il Ministero dell’università e della ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, sta disegnando su base nazionale. E che il Disegno di legge di bilancio, appena licenziato dal Governo e presentato alle Camere, riconosce in maniera sostanziale. Cioè stanziando, all’art. 62, dieci milioni di euro nei prossimi due anni per finanziare borse di studio che permetteranno la mobilità degli studenti universitari italiani tra gli atenei nostrani. Proprio così. L’Erasmus sposa la naja: ci si potrà di nuovo muovere, lontano da casa e all’interno del paese, ma questa volta per studiare. E naturalmente non solo per quello. Si tratta di un segnale forte e positivo, che peraltro segue l’esperienza pilota di due università che forse non casualmente sono territorialmente tra le più distanti possibili, quelle di Bergamo e di Reggio Calabria. A seconda degli accordi tra le varie Università, ancora tutti da stipulare, gli studenti potranno quindi scegliere dove frequentare alcuni corsi. Con la speranza, forse non dichiarata ma visibile, che i ben noti flussi di giovani dal sud al nord del paese si possano una volta tanto, e anzi forse regolarmente, invertire.

Al di là dell’esperienza e dei fondi, che comunque aiutano, sono anche le condizioni ambientali che possono determinare il successo o meno di iniziative come queste. Una criticità, vissuta con rabbia o rassegnazione da ogni studente fuori sede, è quella di dover rinunciare troppo spesso a esercitare il proprio diritto di voto per la necessità di dover tornare al luogo di residenza. Un problema che non coinvolge ovviamente solo gli studenti ma che interessa, secondo il “Libro bianco sull’astensionismo” realizzato nel 2022 dal governo Draghi, ben cinque milioni di elettori. In un paese dove l’astensionismo volontario è sempre più diffuso, è impossibile non pensare di ridurre almeno quello involontario. Nemmeno a farlo apposta, ancora una volta ci viene in aiuto il parallelismo con il mondo militare. Gli appartenenti alle Forze armate infatti possono votare proprio nel luogo ove prestano servizio. Forse, con l’occasione dell’Erasmus italiano, il legislatore si deciderà a rendere questa opzione possibile almeno per gli studenti fuorisede.

