Mercoledì 1 Marzo 2023, 00:01

Fachkrafteeinwanderungsgesetz. Non è una diavoleria teutonica, vuol dire letteralmente “legge sull’immigrazione dei lavoratori qualificati”. Una sola parola, capace di contribuire a risolvere un problema, anzi due: l’immigrazione e la carenza crescente di personale in quasi tutti i settori economici. Si tratta di questioni di non facile soluzione e apparentemente indipendenti. Ma se si osservano congiuntamente si può scorgere il fil rouge che lega l’una all’altra e che può consentire di tramutare due debolezze del nostro sistema in punti di forza.



Quanto all’immigrazione, che in questi giorni ci ha posti di nuovo di fronte all’ennesima disumana tragedia, possiamo anche fingere di credere che l’Italia sia un Paese accogliente e che tra di noi non sopravviva neppure un filo di razzismo, ma sappiamo che non è esattamente così. È pur vero che l’upper class è molto progredita, ma forse anche perché il peso della convivenza è lasciato a chi sta sotto. Sta di fatto che l’accettazione dei cosiddetti extracomunitari il più delle volte non va molto al di là delle parole.

Spesso l’immigrato è considerato con sospetto da chi lo vede come una spesa inutile a carico della collettività o come un estraneo che porta via il lavoro degli italiani, quando non un potenziale criminale.

La conseguenza è che chi viene da fuori si sente in molti casi ospite non desiderato e finisce per essere relegato ai margini della società, quasi sempre condannato a svolgere un lavoro precario a modesto valore aggiunto, magari anche quando dispone di una qualifica professionale, e possibile preda di organizzazioni criminali.



Non vi è alcun dubbio sull’importanza e la gravità del problema, la cui soluzione complessiva non può di per sé eliminare il tema delle accoglienze umanitarie e di quelle di rifugiati. Tuttavia si può provare a percorrere la via di un approccio pragmatico, che lo affronti almeno in parte: quella di una migliore integrazione nel mondo del lavoro, tra lavoratori stranieri ed imprese italiane.

E probabilmente, grazie alla presenza di rapporti più collaborativi tra chi offre e chi chiede lavoro, in un mondo trasparente ed ordinato, si potrà forse anche costruire una realtà sociale accettata dagli uni e dagli altri.

A tal fine, può essere utile partire dalla considerazione che, se l’immigrazione, come più parti affermano, deve costituire una risorsa più che un problema, è indispensabile cambiare registro. Può aiutare cercare di valutare la questione come avrebbe fatto Adam Smith, quando ci ricordava che la nostra vita non dipende dalla benevolenza del fornaio o del birraio, ma dal reciproco interesse.

A tal fine è utile valutare i diversi punti di vista. Da una parte, il contributo di chi arriva per soddisfare l’offerta di lavoro non soddisfatta dal mercato interno e, dall’altra, l’inserimento senza discriminazioni in una vera società aperta e non conflittuale, orientata allo sviluppo e quindi al benessere collettivo.

In questi termini non è difficile individuare il terreno di un reciproco interesse. Infatti, se si guarda al mercato del lavoro interno, non si può non essere preoccupati dalla crescente difficoltà per le imprese di trovare lavoratori adeguati, o in molti casi anche solo disponibili.

Secondo dati di fonte autorevole riferiti al giugno scorso, sarebbero stati difficili da reperire circa 220 mila lavoratori, dagli appartenenti a tutte le professioni sanitarie, agli operai specializzati, dagli addetti ai servizi, agli autisti, solo per citare i casi più evidenti.



E le proiezioni future si presentano drammaticamente in crescita. Si stima infatti che entro il 2026, su una domanda complessiva di 4,3 milioni di lavoratori per mantenere nelle condizioni attuali il nostro sistema produttivo, quelli disponibili saranno solo 1,3 milioni. Con questi numeri non c’è futuro per la nostra economia se non si apre su questo fronte, vista anche la deriva demografica. Sicché, non abbiamo altra scelta se non quella di attirare persone disponibili a lavorare da noi.

Non è un obiettivo raggiungibile con la definizione di quote, la presenza di più o meno veritieri contratti di lavoro o il controllo dei mari. Potrebbe essere realistico invece favorire un’immigrazione controllata sulla base della preparazione o della professionalità acquisita nel luogo di origine.

In fondo, se non è nulla di diverso rispetto a ciò che accade ai nostri giovani che vanno all’estero dopo gli studi, ne deriverebbero migliori condizioni di vita per tutti.



In mancanza di meglio, si potrebbe provare a replicare da noi una legge con caratteristiche simili alla Fachkrafteeinwanderungsgesetz, la legge sulla immigrazione professionale tedesca, che consente di ottenere il permesso di soggiorno a tutti gli stranieri che hanno un minimo di formazione lavorativa e utilizza le ambasciate come wellcome center per chi si intende trasferire.

Per non dare, infine, origine ad una pericolosa rincorsa al ribasso, sarebbe indispensabile prevedere che a questo personale sia rigorosamente applicato il contratto collettivo del comparto di appartenenza.

Non dovrebbe mancare anche un po’ di sforzo organizzativo e la collaborazione dei Paesi di origine, ma ne potrebbe valere la pena, dato che questa potrebbe essere la strada per soddisfare un interesse reciproco, condizione che è poi la base su cui costruire qualsiasi “contratto sociale” accettato e condiviso.