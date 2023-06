Martedì 20 Giugno 2023, 23:55

Il centesimo anno dell’esame di maturità è il mio primo anno da commissaria esterna. I candidati che valuterò nei prossimi giorni sono studenti delle classi quinte di un Istituto Tecnico nella provincia costiera di Roma. Che non si dica mai l’ultima spiaggia.

Alla riunione di insediamento i professori mi hanno parlato dei loro studenti con una tale passione che potrei forse descrivere come ammirevole, certa che non renderebbe l’idea. La maggior parte dei “ragazzi” ha superato da molto la maggiore età, vanno dai 20 ai 53 anni, i loro percorsi sono stati definiti “accidentati” ma ostinati.

Già lavorano tutti. Fanno eccezione alcuni in cassa integrazione. Due delle tre classi alle quali sono stata assegnata sono della scuola serale, una realtà estremamente preziosa sul territorio italiano, spesso dimenticata. Come le scuole negli istituti penitenziari. E come tante altre notizie forse non sufficientemente drammatiche.

In luoghi come quello dove mi troverò in questi giorni, o come l’Istituto Professionale dove sono di ruolo, ho l’impressione che si lavori per dare una seconda possibilità e anche una terza o una quarta, se necessario. Purché la si persegua, purché ci sia coerenza, ma già con la presenza siamo abbastanza contenti. Sono istituti dove ai miei colleghi è molto chiaro il significato urgente dell’istruzione, la sua valenza civica, la sua funzione tanto sociale e pubblica quanto intima e personale, direi una responsabilità storica e anche “una questione privata”. Dove l’economia (dei mezzi) è ancora una materia umana. A tratti perfino umanistica. Dove mentre si impara a fare, si finisce per “essere”. Dove quello che gli studenti cercano è un pezzo di carta ma quello che trovano è soprattutto una forma di dignità, di rispetto per sé stessi, per la propria persona e per gli altri. Valori molto più importanti, se vogliamo, anche se meno spendibili di un certificato, nel mondo in cui viviamo.

Ancora oggi oltre il 13 per cento degli studenti che accedono alle scuole italiane abbandonano prima di conseguire il diploma delle scuole superiori di secondo grado e chi è all’opera su quei punti di percentuale, chi si muove sul filo del rasoio, in quella strana zona grigia nella quale un giorno un ragazzo lo vedi tra i banchi e il giorno dopo è in strada a delinquere, è chi insegna in scuole come queste, per lo più senza ricevere particolari supporti dallo Stato, se non il tanto dibattuto, negoziato e controverso stipendio.

C’è un’ampia fetta di popolazione studentesca, inoltre, che prosegue a passi lunghi e ben distesi fino alle prove di fine ciclo, spesso a colpi di sconti sulle prove di valutazione, senza aver acquisito le benché minime competenze richieste (ad esempio dall’Unione Europea), restando di fatto a uno stadio di semianalfabetismo.

E non è un problema tanto e solo per il mercato del lavoro, ma è piuttosto un problema di cittadinanza, di sicurezza, di consapevolezza, di benessere psicofisico, di autonomia di pensiero, ancora, di dignità.

Nel nostro Paese chi ci ha preceduto ha fortemente voluto una scuola per tutti, o almeno per quanti più possibile, nella certezza che questo fosse un obiettivo da porsi per il bene comune, per lo sviluppo culturale, politico in senso lato, professionale e artistico, nella certezza che la formazione scolastica estesa all’intera popolazione fosse la naturale direzione da intraprendere nel percorso di maturazione di uno Stato.

Infatti, il nome del nostro esame ha già tante risposte dentro, a noi docenti toccherà continuare a fare le domande.

