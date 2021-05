10 Maggio 2021

(Lettura 6 minuti)







Immaginiamo di entrare da non credenti in una chiesa durante una messa. Capita a molti per qualche battesimo, matrimonio o funerale al quale non si possa mancare. Cosa si vede? Chiediamocelo prescindendo da quello che crediamo, ricordiamo o sappiamo dai libri.

Vediamo un certo numero di corpi umani, non troppo vicini né troppo lontani gli uni dagli altri. Parlano, a volte uno solo o pochi altre volte tutti insieme, a volte a voce alta altre volte a voce più bassa. Ascoltano, o sembrano ascoltare, e rispondono. Ogni tanto si muovono. Si toccano e si staccano. A volte baciano e si baciano. Mangiano e bevono. In parte fanno tutto questo in modi e tempi imprevedibili, altre volte in modo coordinato, ad esempio quando cantano. Alcuni sembrano avere ruoli più importanti di altri.

Ora cambiamo scena. Andiamo con la memoria a episodi di cui in questi giorni abbiamo spesso sentito parlare. Pensiamo ai tifosi dell’Inter subito dopo la conquista dello scudetto oppure a quelli della Roma radunatisi per salutare la loro squadra alla vigilia di una partita importante. Una messa ed un incontro di tifosi: difficile immaginare due eventi tra di loro più diversi. Eppure molti gesti sono identici: grande vicinanza, ma non intimità. Parlare (a voce più o meno alta), ascoltare, cantare, bere, mangiare, toccarsi, baciarsi, qualcuno che guida e altri che seguono.

In alcuni momenti gesti compiuti all’unisono in altri no. Anche in altre circostanze potremmo ritrovare gli stessi gesti, non solo in messe o incontri di tifosi.

Durante la “pandemia” sono state fortissime e quasi sempre condivisibili le ragioni che hanno portato – tra le altre cose – a sospendere la libera partecipazione alle messe ed a vietare gli incontri tra tifosi. Mettere a repentaglio la vita altrui è assolutamente ingiustificabile. Ciò nondimeno, è necessario riflettere su cosa comporti, sia nel breve che nel medio-lungo periodo, distanziare radicalmente i corpi e consentire due soli tipi di comunicazione: quello domestico e quello “da remoto”.

Uno, il tipo domestico, è comunicazione anche molto intima (sino al fare sesso), ma avviene solo e sempre tra corpi che non si sono scelti l’un l’altro o che, se si sono scelti, lo hanno fatto tanto tempo prima. L’altro tipo di comunicazione, quello “da remoto”, avviene invece tra interlocutori che si scelgono ogni volta, ma che a quell’evento di comunicazione non partecipano con il proprio corpo.

Con il regime di distanziamento è stata bandita, o quasi, una particolare classe di eventi comunicativi: quelli caldi ma non fusionali, intensi eppure scelti, “in presenza” di corpi tra di loro solo un poco distanti. Corpi non così vicini da non poter più mettere a fuoco i volti, corpi non così lontani da non potersi toccare, da non poter ascoltare il suono vivo delle voci, da non poter “andare a tempo”. Questo tipo di eventi ha un nome: amicizia. Anzi: “amicizie”. Infatti, se non viene pensata e vissuta al plurale, in forme non esclusive, l’amicizia non è tale e diventa anzi qualcosa di pericoloso, per sé e per gli altri.

Le amicizie escono massacrate da questi ultimi quattordici mesi. Alle amicizie sono stati imposti costi enormi. Questo massacro ha lasciato due terribili eredità, opposte, ma che non si escludono affatto: un impoverimento tremendo del complessivo patrimonio di amicizie ed una enorme e spesso scomposta domanda di amicizia. Vecchie amicizie si sono spente e – peggio ancora – pochissime nuove si sono formate – soprattutto, ed è terribile, tra ragazzi, tra adolescenti e tra anziani. D’altra parte, la fame di relazioni liberamente scelte può combinare guai grossi e, nelle mani sbagliate, può divenire strumento di guai ancora maggiori, e non solo nella dimensione privata della vita, ma anche in quella pubblica.

Attenzione, però. Anche in questo caso, dare alla “pandemia” ed ai provvedimenti “anti-pandemia” tutta la colpa sarebbe un grave errore. Anche in questo caso, infatti, il Covid-19 ha funzionato “solo” da acceleratore di processi già in atto. Tra i tanti a disposizione, un dato lo mostra a sufficienza. L’indagine Istat sulla vita quotidiana degli italiani (con campioni da decine di migliaia di individui e serie storiche corpose) segnala che tra la popolazione di 18 anni e più tra il 2000 ed il 2017 la quota di coloro che vedono amici, anche un solo amico, almeno una volta alla settimana è scesa dal 49% al 38%. Nello stesso periodo, coloro che vedono amici (anche un solo amico) qualche volta al mese o più raramente, inclusi coloro che dichiarano di non avere amici, è salita dal 30% al 40%.

La analisi di questo stesso dato per fasce d’età sbaraglia la “speranza” di poter attribuire il fenomeno solo all’invecchiamento della popolazione. Tra i 18 ed i 24 anni, la quota di coloro che vedono amici (anche uno solo) qualche volta al mese o meno, o non ne hanno affatto, nello stesso periodo è pressoché raddoppiata (dal 5,8% al 10,7%). Non bisogna essere stregoni per immaginare cosa può essere successo nel corso del 2020 e cosa potrebbero riservarci gli anni successivi.

Fin dagli anni ’90, studiosi come R. Putnam (Bowling alone) avevano segnalato l’impoverirsi del tessuto associativo (del “capitale sociale”) anche laddove esso, come nella società statunitense, risultava da sempre particolarmente denso. Il metro adottato qui, però, è stato molto più indulgente di quello dello studioso americano. Infatti, non abbiamo neppure provato a misurare solo le più ricche e strutturate relazioni associative, ma ci siamo limitati a racimolare e conteggiare anche la relazione amicale più fragile. Per questo il crollo registrato dall’Istat è ancora più impressionante.

Anche in Italia, la molto probabile spaventosa accelerazione della crisi delle amicizie lascia come pesante eredità una impetuosa domanda di amicizia. Essa va chiamata per nome ed affrontata. Quanto la crisi delle amicizie impoverisca la vita individuale non vale neppure la pena ricordarlo. Può invece essere utile ricordare che la crisi delle reti di amicizia costituisce anche una gravissima emergenza civile, soprattutto quando ad essere in crisi, come ora, è proprio la capacità bridging delle amicizie, ovvero la loro magica capacità di creare quel bene raro e prezioso che sono le identità inclusive.

Le amicizie sanno fare ciò che famiglie, clan, circoli e sette non saprebbero mai. Non ha fine la lista dei classici di tutte le estrazioni che sul punto non hanno dubbi: Aristotele, Cicerone, Agostino, Locke, De Tocqueville, e via elencando. Le amicizie sono la rete solida e sottile che tiene insieme la Città. Alla Polis (allo Stato) serve l’ethnos (la razza), alla Civitas servono le amicizie. Alle amicizie si possono dare occasioni (per quanti lo è stata la scuola, il bar, la parrocchia o il campo sportivo), ma solo i totalitarismi pensano la amicizia “al singolare” e continuamente provano a produrla e controllarla, e per farlo abusano di scuola, di bar, di chiese, di sport e d’altro.

Togliere occasioni e libertà alle amicizie, scelta a volte giustificabile purché temporanea e proporzionata, spalanca il rischio di un enorme tsunami sulla vita civile. Poche cose sono più pericolose e più strumentalizzabili di una prolungata astinenza da amicizie.

Negare o tentare di anestetizzare la domanda di amicizia, oltre ad essere perfida violenza sulle persone, equivale ad esporre la vita civile all’esplosione delle espressioni più rozze e violente di una istanza in radice sana e salubre. Quanto si possono comprimere le amicizie? Quali costi possiamo accettare di pagare in termini di amicizie? Perché tante presunte élites ostentano sordità e platealmente denigrano la intensa e crescente domanda di amicizia di questo tempo? (Èlites insensibili perché protette e nascostamente strette da legami patinati e meticolosamente esclusivi.)

Ciascuna vita vale più del mio bisogno di amicizia, ma una amicizia può valere la mia vita.