Domenica 17 Dicembre 2023, 00:03

La libertà dei media è il cuore pulsante della democrazia perché assicura ai cittadini di essere correttamente informati e di poter esercitare al meglio tutti i diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. Blindare quella libertà significa preservare gli equilibri istituzionali e sociali e impedire le ingerenze di altri poteri sul terreno del giornalismo professionale.

Solo garantendo ai giornalisti la libertà di informare la collettività su fatti di interesse pubblico, senza limitazioni da parte di autorità e gruppi di pressione, è possibile valorizzare il bene pubblico dell’informazione di qualità, che non va mai confuso con il chiacchiericcio scomposto di tanti contenitori online che spacciano per notizie di pubblica utilità messaggi non vagliati e non verificati.

Il compromesso raggiunto nei giorni scorsi sul testo definitivo dell’European Media Freedom Act (Emfa), la prima legge europea sulla libertà e la trasparenza dei media, può considerarsi un approdo rassicurante per il mondo del giornalismo e conseguentemente per i cittadini europei, che potranno continuare a ricevere notizie fondamentali per maturare una sufficiente conoscenza della realtà che li circonda.

L’adozione definitiva del testo arriverà in primavera, ma una cosa è certa: si è realizzato un adeguato bilanciamento tra la libertà d’informazione e la tutela della sicurezza nazionale perché i cronisti non correranno il rischio di essere spiati e quindi di subire limitazioni nello svolgimento delle loro attività. La salvaguardia della sicurezza nazionale non potrà mai giustificare compressioni della libertà del giornalista di ricercare le fonti e di mantenerle segrete. Non sono previste forme di sorveglianza se non quelle esplicitamente autorizzate da un giudice, con contestuale e obbligatoria notifica al cronista, che avrà la possibilità di fare ricorso.

Questa previsione allontana dunque la minaccia di spionaggio ai danni dei giornalisti e rafforza le loro garanzie rispetto ad un valore fondamentale per la libertà d’informazione, che è quello della protezione delle fonti confidenziali. In altri termini, il segreto professionale del giornalista, che consente a quest’ultimo di portare avanti nella riservatezza inchieste e approfondimenti su possibili reati e su situazioni di innegabile interesse pubblico, esce rafforzato dall’accordo sul testo dell’Emfa. Il giornalista non potrà essere perquisito o intercettato o pedinato attraverso tecnologie invasive se non in casi di gravi crimini, da inserire in una lista dettagliata e che non lasci margini di discrezionalità alle autorità nazionali per tentare colpi di mano o entrate a gamba tesa nel recinto della libertà di stampa.

Oltre alle garanzie rispetto ad eventuali pretese del potere politico e di quello giudiziario, il mondo dei media trae giovamento dal nuovo Regolamento anche in termini di maggiore trasparenza, quindi per ciò che attiene a possibili conflitti di interesse dei proprietari dei mezzi d’informazione, che toglierebbero autonomia agli stessi giornalisti. Dunque trasparenza sugli assetti proprietari delle aziende editoriali, equa distribuzione della pubblicità statale e precise tutele dell’indipendenza editoriale, con obbligo per le grandi piattaforme web e social di motivare eventuali censure di contenuti giornalistici.

L’accordo sull’Emfa è una boccata d’ossigeno per il mondo dell’informazione professionale, che ciclicamente subisce aggressioni da parte di chi punta a restringerne i margini di libertà. Nel 2024, in vista della implementazione del Regolamento, sono indispensabili due elementi: la tassativa elencazione delle eccezioni al divieto di spionaggio nei confronti degli operatori dell’informazione, affinchè non ci siano abusi da parte delle autorità pubbliche; una rinnovata autodisciplina della categoria dei giornalisti chiamata a dimostrare, con il rispetto della deontologia, di meritare la fiducia che il legislatore europeo si accinge a concederle.