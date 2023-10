Lunedì 23 Ottobre 2023, 00:04

«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A chi ieri è andato a messa sarà capitato di ascoltare il brano del vangelo che si conclude con queste parole attribuite a Gesù. In duemila anni fiumi d’inchiostro sono stati versati e non certo per offrirne un’unica interpretazione. Tante ed addirittura opposte ne sono state offerte ed ancora oggi il dibattito esegetico e teologico è aperto.

Almeno a partire dal XVII secolo, però, una linea interpretativa, che aveva fatto la sua comparsa molti secoli prima, ha assunto sempre maggiore importanza in Occidente. Al punto che, guardando alle nostre istituzioni pubbliche, si potrebbe persino dire l’inverso: “Occidente” è quella porzione di globo nella quale si radicano istituzioni pubbliche ispirate o per lo meno compatibili con una certa interpretazione di quella sentenza. Riassumiamola in breve.

È preferibile che politica e religione si disturbino reciprocamente piuttosto che coordinarsi o subordinarsi, a vantaggio dell’una o dell’altra poco cambia. Disturbarsi significa (a) che una certa idea di Dio impone limiti ad ogni potere mondano ed esige che chi lo esercita ne renda conto e (b) che la politica ha una sua propria funzione, modesta ma specifica, non estranea al piano di Dio proprio perché serve anche ad impedire che la religione faccia “in nome di Dio” qualcosa contro la libertà e la dignità della persona.

Elemento decisamente interessante è che l’idea di “libertà religiosa” (“non obbligare, non impedire”), che ha alla base l’interpretazione appena ricordata, è stata condivisa anche da chi non trae le proprie convinzioni dalla tradizione ebraico-cristiana. Thomas Jefferson, che della libertà religiosa contribuì a fare il cardine della costituzione degli Stati Uniti, non era cristiano né ebreo. Ciò non di meno aveva compreso perfettamente che vietare ogni imposizione politica in materia religiosa e garantire la piena libertà di espressione della religione, anche in opere e non solo nel culto purché nel perimetro dei diritti fondamentali e dell’ordine pubblico, è nell’interesse di una società che vuole rimanere libera, aperta e democratica; di una società che vuole che ogni potere (quello politico incluso) sia limitato e responsabile.

Questa interpretazione emerse dal cristianesimo anglicano e da quello neo-calvinista, dall’autocritica post-Seconda Guerra Mondiale di molto luteranesimo e da un filone di cattolicesimo tornato pian piano a crescere nel corso di Ottocento e Novecento ed affermatosi con il Concilio Vaticano II.

La particolare interpretazione di quel versetto che ispira la “libertà religiosa” appena ricordata merita attenzione, non perché sia l’unica, ma perché ha ispirato un modo di intendere il rapporto tra religione e politica oggi sotto attacco, in Ucraina ed in Centro-Sud America, dal Medio Oriente all’Estremo Oriente, ma anche da parte di larghi settori delle stesse opinioni pubbliche occidentali.

L’attacco è portato da chi mette la religione sotto la politica o fa della politica una religione, da chi mette la religione sopra la politica e fa della politica uno strumento della religione, e persino da chi assegna a religione e politica due campi nettamente separati impedendo loro di controllarsi reciprocamente. Dal XVI secolo molto del sangue versato è stato giustificato - e ancora in queste ore è giustificato - ricorrendo ad una di queste tre ultime interpretazioni di quel medesimo versetto, le quali generano ostilità per ogni regime di libertà e dunque di “libertà religiosa”.

Se apriamo gli occhi sul terribile momento presente, senza fatica ci rendiamo conto di quanto sia illuminante osservarlo con la lente della “libertà religiosa”. Senza fatica vediamo quanta oppressione e quanta morte sono prodotte da poteri politici che si sono comprati il potere religioso o che si sono fatti essi stessi potere religioso. Ciò facendo, avremmo anche motivo, e dovere, di rallegrarci per il fatto che la nostra Costituzione scelse per la Repubblica Italiana la soluzione della libertà religiosa e non una delle altre tre.