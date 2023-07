Domenica 23 Luglio 2023, 00:02

Il prossimo 25 luglio saranno cinque anni che Sergio Marchionne ci ha lasciati. Vogliamo ricordarlo qui non tanto per le sue straordinarie capacità professionali o per aver salvato, allora, l’industria automobilistica italiana, quanto per un monito, che ben si potrebbe classificare come una sorta di testamento spirituale.

Il 9 luglio del 2013, parlando alle maestranze dello stabilimento di Atessa, ci ricordò che: «Se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo». E indicò la strada, affermando che: “Bisogna riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il valore del contributo che ognuno può dare al processo di costruzione, dell’oggi e soprattutto del domani».

Un monito quanto mai attuale, in un mondo in cui i doveri e l’esempio costituiscono obblighi morali che paiono un inutile retaggio di tempi andati. Certo, dopo l’alluvione del maggio scorso ci siamo compiaciuti dello straordinario slancio collettivo per aiutare le popolazioni colpite. Ma vediamo anche bambini e vecchi abbandonati, amministratori che scappano con la cassa, influencer che per un like in più travolgono bambini, dipendenti pubblici che non fanno nulla per migliorare il servizio che devono offrire, professori assenteisti ventennali, studenti che giocano al tirassegno coi professori e malgrado ciò vengono promossi, politici che invocano l’onestà e poi sono beccati con le mani nel sacco.

Al punto in cui siamo, non possiamo non domandarci quali siano le cause e se esista un possibile rimedio.

Quanto alle cause, posto che la repubblica è nata per affermare una serie di diritti originari, in precedenza solo graziosamente concessi dal re, una qualche responsabilità non può non farsi risalire al “patto sociale” che ha riscritto la nuova Italia del dopoguerra. La costituzione del 1948, di cui in qualche modo Marchionne riecheggia uno dei due doveri sociali che vi troviamo sanciti – “ogni cittadino ha il dovere di svolgere…una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” – ha preferito redigere un elenco di diritti più che di doveri. Negli articoli sui principi fondamentali e sui diritti e doveri dei cittadini troviamo infatti solo l’indicazione di tre doveri, oltre a quello sopra richiamato: quello di solidarietà e quello di mantenere ed educare la prole. In compenso, nei primi 54 articoli, troviamo la descrizione di ben trenta diritti. E magari anche qualche carenza, come ad esempio la mancanza del diritto a poter intraprendere liberamente una attività economica. Ma pazienza. Era allora che nasceva la repubblica dei diritti. Operazione forse all’epoca ottimista e conveniente. Nel tempo in cui si vagheggia un mondo migliore, ci si può abbandonare all’utopia, soprattutto se si rinvia il momento di metter mano al portafoglio per realizzare le promesse. Tra l’altro, disegnare un futuro roseo evita di esacerbare le conflittualità. Tanto più quando è necessario trovare un compromesso tra forze politiche fieramente contrapposte, come allora furono Dc e Pci, per consentire l’avvio di una necessaria convivenza. Ma, si sa, i compromessi non durano in eterno. La stagione del ’68 fece crollare il castello di carte e ognuno si impossessò di ciò che credeva suo. I diritti, appunto. Gli effetti, in termini di sofferenze umane, di coesione sociale e di impoverimento collettivo sono noti. E sono destinati ad accrescersi di fronte ad un diffuso comune sentire soprattutto delle giovani generazioni, che, schiacciate dal presente, non considerano più il futuro come una speranza, ma come una condanna. Se manca il futuro, non esiste più il valore del sacrificio per il domani. D’altra parte, non c’è alcun motivo per cui si dovrebbero fare rinunce, dato che non ci sono né premi né punizioni. Alquanto più complicato è il tema dei possibili rimedi. Ci hanno provato in tanti, ma i risultati non sono seguiti. Sia perché togliere le cattive abitudini è sempre più difficile che prenderle. Sia perché non è chiaro di chi dovrebbe essere la responsabilità e l’iniziativa. Certamente in primo luogo della politica, ma sicuramente anche degli educatori e delle famiglie. Mutare le attitudini e i comportamenti di questi tre componenti della società rappresenta, come avrebbe detto il generale De Gaulle, un vasto programma. Ma non ci sono scorciatoie. Non è possibile istillare il senso del dovere per decreto. Né obbligare ciascuno a fare, mettendogli un carabiniere alle spalle. La strada è proprio e solo quella indicata da Marchionne: quella di rivalutare il senso profondo dell’impegno di ognuno e del suo contributo, piccolo o grande che sia, ma comunque indispensabile, per la costruzione del mondo in cui è desiderabile vivere. Non è che non ci si renda conto che si tratta di una sfida formidabile. Tanto più in una realtà culturale nella quale va prendendo sempre più piede il disconoscimento dei valori storici, politici e morali dell’Occidente. Ma non esistono alternative. E, per la seconda volta nella storia, dopo l’illuminismo, l’uomo è lasciato solo di fronte a sé stesso. Invocare responsabilità e corrispettive soluzioni collettive, ben sapendo che è improbabile che chi ha causato il problema lo possa risolvere, sarebbe del tutto improduttivo.

Tocca a ciascuno di noi assumersene individualmente l’onere nei confronti di tutti gli altri appartenenti alla società civile, senza alibi né scusanti. La somma dei buoni comportamenti individuali potrebbe, allora sì, sostituirsi a quelli collettivi e deresponsabilizzati. Non domandiamoci se si tratti di un obiettivo possibile o che cosa faranno gli altri. Dipende solo da ciascuno di noi.

