Venerdì 10 Febbraio 2023, 00:28

Gentile Direttore,

in questi giorni il suo quotidiano si è occupato di un tema che il Governo ha particolarmente a cuore: la tutela dei lavoratori fragili.

Come sa, la legge di bilancio ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto dei lavoratori pubblici e privati, affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. È una norma di buon senso anche per la sua doppia finalità di proteggere la salute delle persone più vulnerabili e più esposte al rischio di contrarre il Covid e promuovere l’inclusione socio-lavorativa delle diversità.

Eravamo consapevoli fin dall’inizio che una proroga di soli tre mesi non sarebbe stata sufficiente e che era necessario dare ulteriori risposte. Come ho anticipato durante il question time al Senato dello scorso 26 gennaio, il Governo si è assunto un impegno preciso in questa direzione di fronte ai parlamentari e ai cittadini. Un impegno mantenuto. In questi ultimi giorni si sono svolte le interlocuzioni tecniche tra i Ministeri competenti (Lavoro e Politiche Sociali, Economia e Finanze, Istruzione e Merito) per trovare le coperture a un emendamento al decreto Milleproroghe che proroga il diritto allo smart working dei lavoratori fragili fino al 30 giugno. L’emendamento, che costa 16 milioni di euro, è stato poi approvato e votato all’unanimità da tutte le forze politiche.

Il risultato non era scontato e a tutti coloro che si sono spesi per raggiungerlo va il mio ringraziamento. La proroga è infatti un nuovo tassello nella direzione perseguita dall’azione di questo Governo e del ministero del lavoro in particolare: mettere al centro la persona e i suoi bisogni e lavorare senza sosta per migliorare la qualità della vita dei più fragili.

* Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali