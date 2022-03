Martedì 22 Marzo 2022, 00:14

Il dialogo instauratosi tra Joe Biden e Xi Jinping dopo la telefonata di venerdì scorso potrebbe essere un segnale importante di un maggiore coordinamento tra le uniche due superpotenze globali, in un mondo che sembrava avviato a divenire multipolare. L’assenza di un’Europa politica e militare ed il ricorso ad un confronto militare in Ucraina hanno ridimensionato ad un ruolo di comprimari tutti gli altri Stati: compresa la Russia, che ha dimostrato tutta la sua fragilità militare ed economica fallendo nel suo proposito di una “guerra lampo” e soffrendo sotto il fuoco incrociato delle sanzioni. Se Stati Uniti e Cina decidessero di confrontarsi periodicamente in merito all’evoluzione della guerra in Ucraina, forse si potrebbe pensare ad una riedizione del famoso “telefono rosso” che, durante la Guerra Fredda, aveva permesso a Usa e Unione Sovietica di mantenere una comunicazione costante. Obiettivo del dialogo tra Washington e Pechino è, da parte americana, evitare che la Cina offra sostegno alla Russia e la aiuti a vincere la guerra contro l’Ucraina. Una circostanza che creerebbe una gravissima frattura tra Oriente e Occidente e che potrebbe portare all’adozione di sanzioni anche contro la Cina.

Uno scenario da scongiurare per entrambe le parti, dato che il peso economico della Cina – e la sua centralità negli scambi internazionali – è nettamente superiore rispetto a quello della Russia e causerebbe una crisi economica e finanziaria di proporzioni inimmaginabili. Dunque, cosa farà Xi? Bisogna innanzitutto pensare che le decisioni cinesi hanno tradizionalmente tempi lunghi e si inseriscono in processi di lungo periodo. In questo momento la Cina non ha alcun interesse a fomentare tensioni internazionali: la crescita economica prevista per il 2022 sarà la più bassa in oltre trent’anni e a novembre ci sarà il XX Congresso del Partito comunista cinese, appuntamento che tradizionalmente serve a ridefinire la rotta del gigante asiatico nel medio periodo. Dunque, il “timoniere” Xi vuole mantenere la barra dritta in un mare che è già abbastanza in tempesta, dopo due anni di pandemia da cui la Cina non è ancora uscita, come dimostrano gli ultimi dati preoccupanti. Pechino si sta comportando con prudenza ed equidistanza e non vuole essere coinvolta in un conflitto lontano dai propri confini che ritiene circoscritto all’Europa. Anche perché, se l’invasione dell’Ucraina fosse considerata come un modello di quello che potrebbe accadere nel caso di un’occupazione di Taiwan, la compatta e decisa reazione di Ue e Usa potrebbe scoraggiare il Dragone dall’accentuare la pressione militare nella regione del Pacifico. Inoltre, le tensioni mai sopite con le popolazioni di lingua e religione diversa da quella cinese che reclamano maggiore autonomia (pensiamo ad esempio agli Uiguri in Xinjiang) sono un altro elemento che invitano alla calma Pechino.

D’altro canto, la Cina non vuole però trascurare il suo interesse a rafforzare i propri rapporti – soprattutto a livello economico ed energetico – con Mosca, che potrebbe gestire facilmente da una posizione di forza, con una popolazione e un’economia dieci volte più grandi ed un partner ancora più indebolito. È evidente dunque che Xi deve cercare di mantenere un difficile equilibrio diplomatico tra l’Occidente e la Russia. Cosa si devono aspettare quindi Europa e Stati Uniti? E’ molto difficile che Pechino metta in pratica in toto la “amicizia senza limiti” riaffermata tra Xi e Putin proprio prima delle Olimpiadi invernali. E’ probabile che Xi fosse già a conoscenza delle intenzioni del leader russo verso Kiev, ma anche che pensasse che la Russia si sarebbe limitata ad annettere il Donbass senza scatenare una guerra totale. In questa fase, è dunque fondamentale che Usa e Cina continuino a dialogare, sulla base della reciproca consapevolezza di avere bisogno gli uni dell’altra. Da parte di Ue e Usa, però, serviranno realismo e flessibilità nel sopportare un certo grado di equidistanza della Cina tra Occidente e Russia. È un momento molto delicato per Biden, che deve mostrarsi “forte” in casa se vuole continuare a guadagnare consensi in vista delle elezioni di mid-term di quest’autunno (il suo tasso di approvazione in queste settimane è risalito fino al 53%). Qual è dunque la linea rossa che Pechino non può superare? Un sostegno a Mosca che non vada oltre aiuti economici, spingendosi a quelli militari. Attenzione dunque a non spingere la Russia nelle braccia di Pechino: in quel caso, la frattura diplomatica, economica e geopolitica sarebbe probabilmente insanabile con conseguenze nefaste per tutti, nessuno escluso.