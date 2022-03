Venerdì 25 Marzo 2022, 01:08

Le guerre si combattono con le armi, si sa. E l’Unione europea si sta impegnando molto nel fornire mezzi di difesa all’Ucraina. Tuttavia, l’arma forse più efficace per fermare questo assurdo conflitto è proprio l’unione di intenti e di azioni da parte dei Paesi che ad esso si oppongono. Oltre che dalla resistenza ucraina, Putin è probabilmente rimasto spiazzato dalla sorprendente risposta comune dei Paesi dell’Unione europea, da subito coesi nel sostenere la difesa di Kiev e nell’irrorare sanzioni contro il paese aggressore. Purtroppo, se è vero che col passare del tempo la posizione di Putin si fa sempre più difficile, anche a occidente si cominciano a osservare alcune crepe nel fronte comune.

Dopo un mese di combattimenti, infatti, i Paesi europei risultano ancora tentennanti e sempre più divisi sulla proposta di inasprire ulteriormente le sanzioni contro la Russia. In particolare, su un ulteriore e rilevante taglio delle importazioni energetiche da Mosca. Ovviamente, posizioni diverse sono figlie di gradi di dipendenza diversi da questi beni. Molti dei Paesi più orientali, nonché proprio Italia e Germania, dipendono da petrolio, gas e carbone russi per oltre il 30% del proprio fabbisogno.

Si capisce perfettamente quindi perché la sostituzione di queste fonti con altre non sia né semplice né tantomeno immediata.

Resta tuttavia la necessità, prioritaria, di non indebolire l’arma più efficace, vale a dire il fronte comune dei Paesi membri sulle sanzioni, nonché su ulteriori proposte. Come, per esempio, l’imposizione di un prezzo massimo comunitario per l’acquisto di tali beni; o lo stoccaggio di riserve energetiche per un utilizzo condiviso. Idee che non raccolgono un consenso generale.

Qual è la responsabilità dei principali Paesi europei, Italia, Francia e Germania in particolare, in questo stallo? Responsabilità, in italiano, è una parola dal duplice significato. Da un lato, significa “colpa”. In questo senso, è responsabilità di questi tre Paesi, ma soprattutto di Germania e Italia, quella di aver perseverato nella dipendenza energetica russa. E non solo in tempo di pace, quando l’operazione avrebbe anche avuto un senso. Ma anche, più colpevolmente, dopo la crisi in Crimea del 2014. Responsabilità significa però anche assumere un ruolo. Ed è quindi in questo secondo senso responsabilità di questi stessi Paesi quella di guidare l’Europa e di tutelare non solo i propri elettorati ma tutti i cittadini del continente. Francia, Germania e Italia: i corsi e ricorsi storici. Vale davvero la pena di ricordare la storia, ormai non più troppo recente, di come sia nata quella che oggi chiamiamo Unione europea. Era la primavera del 1951, il secondo conflitto mondiale era terminato da poco e proprio i rappresentanti di questi tre stati, Schumann (con Monnet), Adenauer e De Gasperi si incontrarono per porre le basi della prima comunità economica europea. Guarda caso, una comunità che mettesse in comune la produzione e facilitasse la distribuzione di acciaio e carbone. Con la fondazione della cosiddetta Ceca, già 70 anni fa, era evidente la necessità di un disegno – e di un impegno - comune europeo in campo energetico. Un disegno, e un impegno, che avrebbero coinvolto sin da subito altri tre stati (Belgio, Lussemburgo e Olanda) e poi sempre di più, fino ad arrivare a sfiorare i trenta Paesi membri in questi ultimi anni. E se può sembrare già così strategica quella scelta, si pensi che solo sei anni dopo, nel 1957, l’impegno comune interessò anche la produzione di energia nucleare, con la fondazione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). Per non dimenticare, naturalmente, la fondazione della Comunità economica europea, sempre nel 1957. Sarebbe quasi ironico constatare, se non fossimo nel mezzo di una tragedia immane, che dopo 70 anni l’indipendenza energetica non è stata ancora realizzata e che, alla vigilia di quello che potrebbe essere il terzo conflitto mondiale, si faccia ancora così fatica per trovare un accordo su ciò per cui l’Europa è nata: condividere le strategie energetiche e garantire lo sviluppo dei Paesi europei. È stato forse nei momenti di maggiore crisi che l’Europa ha dato il meglio di sé: la fine della Seconda guerra mondiale, come appena illustrato; ma anche, più recentemente, l’aver dovuto affrontare in pochi mesi sia la definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione sia con lo scoppio della pandemia mondiale. Queste forze, che avrebbero potuto distruggere la nostra comunità, sono state saggiamente usate per rinsaldarla e renderla più forte.

Se Next Generation Eu sarà un successo, tra dieci anni i Paesi europei saranno più moderni e i loro cittadini più ricchi. Ora l’Europa si trova davanti a un’altra forza, ancora più dirompente: quella di una guerra scoppiata ai propri confini e che rischia, se non affrontata con cura, di interessare anche il territorio comunitario. Non è questo il tempo della timidezza; non è questo il tempo dei ripensamenti. Non è, soprattutto, questo il tempo delle divisioni. Rileggere la propria storia potrebbe aiutare l’Europa a vincere la sua sfida più difficile.